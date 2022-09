Semaine des actions à venir : le pétrole est toujours bon pour les actions énergétiques

Les actions énergétiques ont chuté la semaine dernière alors que les prix du pétrole ont chuté. Mais les prix du brut sont toujours en hausse de près de 20 % jusqu’à présent en 2022, faisant du secteur l’un des rares points positifs du marché cette année. (En fait, une action pétrolière avec le symbole FANG, Énergie Diamondback ( CROC ) est en hausse de 25 %).

Deux des principaux fonds négociés en bourse du secteur de l’énergie, le Fonds SPDR du secteur Energy Select ( XLE ) et le iShares US Energy ETF ( IYE ) sont chacun en hausse de plus de 45 %.

Pétrole occidental ( OXY ) une entreprise énergétique soutenue par Warren Buffett Berkshire Hathaway ( BRKB ) , est en hausse de près de 140 % cette année. Cela en fait de loin l’action la plus performante du S&P 500. (Berkshire détient actuellement environ 20% d’Occidental, et les régulateurs fédéraux américains ont récemment approuvé une demande de Berkshire de prendre une participation de 50%).

Berkshire est également un investisseur majeur dans Chevron ( CVX ) , qui a augmenté de plus de 30 % cette année et est le premier titre du Dow Jones. Et les dix principales actions du S&P 500 sont toutes dans le secteur pétrolier, y compris Hesse ( IL EST ) , ExxonMobi ( XOM ) terrain ConocoPhillips ( FLIC ) .

Pendant ce temps, les méta-plateformes parentes de Facebook, Pomme ( AAPL ) , Amazone ( AMZN ) , Netflix ( NFLX ) et propriétaire de Google Alphabet ( GOOGL ) sont tous nettement inférieurs.

Les technologies ne sont pas la seule partie du marché qui est sous le choc. La plupart des principales actions sont dans le rouge cette année. Il en va de même pour les stocks de mèmes AMC ( AMC ) , Bain de lit et au-delà ( BBBY ) et GameStop ( GME ) . Bitcoin et autres cryptos ont également chuté. C’est pourquoi la performance des actions pétrolières se démarque vraiment.

Certains experts pensent que le boom des actions énergétiques en est encore à ses débuts, malgré le grand mouvement de cette année.

“Le secteur pétrolier bénéficie depuis longtemps de vents favorables structurels”, a déclaré Matt Cole, responsable des produits et des investissements chez Strive Asset Management. “Il y a une pénurie d’approvisionnement, donc il y a toujours un cas haussier.”

Strive a un nouvel ETF énergétique américain qui a le symbole boursier DRLL. Le fonds est géré de manière passive et suit un indice boursier pétrolier de premier plan. Exxon Mobil, Chevron et ConocoPhillips sont les avoirs les plus importants.

Cole n’est pas trop préoccupé par le récent recul des prix de l’énergie. Il a déclaré que tant que les coûts du pétrole resteraient élevés, les sociétés énergétiques devraient frapper de l’argent.

La grande réunion de lundi des pays de l’OPEP+ pourrait également donner un coup de pouce aux prix du brut. Il y a des spéculations selon lesquelles les pays producteurs de pétrole pourraient réduire leur production de brut.

Cole ne craint pas non plus que la récente faiblesse des prix du pétrole soit le signe d’une demande plus faible. Les fluctuations de prix peuvent être davantage dues à un dollar plus fort, qui fait généralement baisser les prix des produits de base. Les craintes d’une récession imminente aux États-Unis ont également commencé à s’estomper grâce à un marché du travail toujours résilient et à une stabilisation des pressions inflationnistes.

En d’autres termes, les prix du pétrole devraient rester stables. Ce n’est peut-être pas une répétition de 2008, lorsque les prix du brut ont plongé au plus profond de la Grande Récession/crise financière mondiale.

“Vous n’avez pas besoin que les prix du brut augmentent. Ils doivent simplement rester soutenus à un niveau relativement élevé et les sociétés énergétiques seront massivement rentables”, a déclaré Cole.

À cette fin, les analystes prévoient actuellement qu’Exxon Mobil enregistrera un bénéfice annuel de près de 53 milliards de dollars pour 2022. C’est plus du double des bénéfices de l’an dernier. Le bénéfice net de Chevron devrait également plus que doubler, pour atteindre 36,2 milliards de dollars.

“Les actions énergétiques restent le meilleur pari car tant que les prix du pétrole resteront au-dessus de 80 dollars le baril, elles continueront à enregistrer des ventes et des bénéfices record”, a déclaré Louis Navellier, président de Navellier & Associates, dans un rapport. Il a également noté que les actions se négocient à des valorisations assez faibles sur la base des estimations de bénéfices et versent également de gros dividendes.

Exxon, par exemple, se négocie pour moins de huit fois les prévisions de bénéfices de 2022, une remise énorme par rapport au marché plus large. Le S&P 500 est évalué à environ 19 fois les projections de bénéfices de cette année. Exxon verse également un dividende qui rapporte près de 3,8 %, contre un rendement d’environ 3,2 % pour un bon du Trésor américain à 10 ans.

Cole a également déclaré que les investisseurs devraient certainement prêter attention au fait que Buffett a récemment fait un gros pari sur les actions pétrolières.

“L’héritage de Buffett a été de trouver des entreprises rentables et de les acheter alors qu’elles sont extrêmement bon marché”, a-t-il déclaré. “Et je pense que c’est l’environnement pour cela avec la hausse des taux d’intérêt.”

Les nouveaux iPhones pourraient-ils donner un coup de pouce à l’action Apple ?

Buffett est également un grand fan d’Apple. Berkshire détient une participation de plus de 5,5 % dans la société, ce qui en fait le deuxième plus grand détenteur du fabricant d’iPhone, derrière le géant des fonds communs de placement Vanguard.

Le stock d’Apple, comme d’autres technologies, est en baisse cette année. Mais les actions ne sont que d’environ 10 %. C’est une baisse plus faible que les autres FAANG. Apple n’a pas non plus chuté autant que le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq.

Et il pourrait y avoir d’autres bonnes nouvelles à l’horizon pour Apple. La société organise un événement mercredi et devrait largement dévoiler son nouvel iPhone 14.

Les actions d’Apple ont tendance à être volatiles le jour des annonces de produits, tombant souvent après la publication de la nouvelle. Mais ne vous méprenez pas. Les investisseurs sont impatients de voir une nouvelle gamme de téléphones, car cela devrait stimuler les revenus et les ventes de l’entreprise.

Le lancement de l’iPhone 14 pourrait également donner un nouvel élan à la division de services lucrative d’Apple, qui comprend des abonnements pour des choses comme Apple Music, iCloud et Apple TV+. Les revenus des services ont représenté près de 25% des ventes globales d’Apple au cours de son dernier trimestre.

Lundi: Bourse américaine fermée pour la fête du travail ; réunion OPEP+ ; le nouveau Premier ministre britannique sera nommé

Mardi: Indice ISM des services aux États-Unis

Mercredi: événement Apple ; balance commerciale des États-Unis ; Livre beige américain ; données commerciales de la Chine ; Gains de Nio ( NIO ) et GameStop

Jeudi: Le président de la Fed, Jerome Powell, prend la parole au Cato Institute; les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ; décision de taux de la BCE ; PIB du Japon ; Gains de HR ( HR ) et DocuSign ( DOCUMENT )