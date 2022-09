Semaine des actions à venir : Intel est le plus grand perdant du Dow Jones

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici.



New York

CNN Affaires

—



Les semi-conducteurs sont dans tout. Nos téléphones, nos ordinateurs portables, nos téléviseurs. Même nos voitures. Mais les inquiétudes concernant une récession mondiale et les inquiétudes persistantes concernant les pénuries d’approvisionnement résultant des fermetures persistantes liées à la pandémie en Asie au cours des deux dernières années nuisent aux principales sociétés de puces.

Les actions d’Intel (INTC) ont baissé de plus de 45 % cette année, ce qui en fait le plus gros chien du Dow Jones. Intel (INTC) est en difficulté malgré des plans très médiatisés pour construire plus d’usines aux États-Unis et embaucher plus chez lui. Le président Biden vient même de visiter les nouvelles installations d’Intel (INTC) dans l’Ohio pour sa cérémonie d’inauguration des travaux.

Pour être juste, Intel n’est pas la seule société de puces à traverser une période difficile cette année.

Les actions des concurrents des semi-conducteurs Nvidia (NVDA) et AMD (AMD) ont tous deux chuté de plus de 50 %. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et les craintes d’un ralentissement rapide de l’économie pèsent sur l’ensemble du secteur. L’indice de référence des semi-conducteurs de Philadelphie (SOX), ou SOX comme on l’appelle à Wall Street, a baissé de près de 40 % en 2022.

Mais Intel est à la traîne depuis plus longtemps. Les actions se négocient désormais à leur plus bas niveau depuis mai 2016. Le titre a baissé de plus de 25 % au cours des cinq dernières années, tandis que le SOX a plus que doublé, Nvidia est en hausse de près de 200 % et AMD a grimpé de plus de 400 %.

Le nouveau PDG Pat Gelsinger (il a pris la relève en 2021) peut-il renverser Intel ? Les investisseurs pourraient donner plus de temps à Gelsinger pour remettre l’entreprise sur les rails.

Combien de temps n’est pas clair cependant. Le prédécesseur de Gelsinger, Bob Swan, n’a été PDG que pendant un peu plus de deux ans. Swan a succédé à Brian Krzanich, qui a démissionné en 2018 après avoir révélé une “” relation consensuelle passée “avec un employé d’Intel.

Un gestionnaire de fonds qui détient l’action pense que Gelsinger sera en mesure de redonner à Intel son ancienne gloire. Mais il a dit que cela prendrait du temps et que les investisseurs n’avaient pas besoin de se précipiter sur le titre pour l’instant.

« Je ne pense pas qu’il y ait un sentiment d’urgence à acheter. Mais à plus long terme, je pense qu’Intel redressera le navire », a déclaré Jeff Travis, gestionnaire de portefeuille d’Oak Associates Funds. Travis détient Intel dans le fonds Red Oak Technology Select.

Travis pense que les actions de semi-conducteurs sont toujours une bonne « industrie de croissance séculaire » et que les valorisations sont désormais attrayantes compte tenu de la chute brutale des actions.

Il a déclaré que les sociétés d’équipement de puces KLA et Kulicke and Soffa (KLIC), qui vendent des produits aux principaux fabricants de semi-conducteurs, et Ambarella (AMBA), dont les puces de traitement vidéo sont utilisées dans les voitures, sont les premiers choix.

Le pire est-il donc passé pour ces entreprises et d’autres sociétés de semi-conducteurs ? Les analystes de Goldman Sachs ne le pensent pas. Ils ont réduit vendredi leurs estimations de revenus et de bénéfices pour les leaders des puces mémoire Micron (MU), qui publiera ses bénéfices jeudi, et Western Digital (WDC).

“Il y a eu une série de points de données négatifs sur l’industrie”, ont noté les analystes, soulignant les commentaires prudents concernant la demande d’Intel, AMD et Nvidia ces dernières semaines. Les analystes de Goldman ont ajouté qu’il existe “une faiblesse sur les marchés finaux des PC, des serveurs d’entreprise et des smartphones”.

Il est donc peut-être bientôt temps d’appeler un creux pour les principales sociétés de puces.

Septembre est historiquement le pire mois pour le marché boursier. Ce mois de septembre ne fait pas exception.

Le Dow Jones a plongé de plus de 6% jusqu’à présent ce mois-ci et n’est pas loin d’un creux de 52 semaines. Cela fait suite à une baisse de plus de 4 % en août. Le S&P 500 et le Nasdaq ont fait encore pire, chutant respectivement de 7% et 8%.

Le marché pourrait-il rebondir en octobre ? Certes, le mois qui se termine avec Halloween a la mauvaise réputation d’être effrayant pour les commerçants. Wall Street a connu des plongeons historiques en octobre. Pensez à 1929, 1987 et 2008 par exemple.

Mais ces ventes massives d’octobre sont en fait des anomalies. Les actions bénéficient souvent de fortes hausses de fin d’année, les investisseurs pariant sur une croissance saine des bénéfices et sur de fortes dépenses de consommation pendant les vacances.

Les ventes au détail ont augmenté ces derniers temps, stimulées par une forte baisse des prix de l’essence et du pétrole, contribuant à mettre plus d’argent dans les poches des consommateurs. On espère donc que les Américains continueront à magasiner, d’autant plus que le marché du travail reste également solide. Cela devrait stimuler les bénéfices des entreprises.

Pourtant, les turbulences sur les marchés mondiaux, notamment en raison de l’inflation, poussent les sociétés de premier ordre comme FedEx (FDX) à émettre des avertissements sur leurs bénéfices et l’économie.

La plupart des grandes entreprises publieront leurs bénéfices pour le troisième trimestre en octobre… et cela signifie qu’elles peuvent également donner des perspectives actualisées pour le quatrième trimestre et donner un premier aperçu de ce qu’elles prévoient pour les ventes et les bénéfices en 2023.

Les analystes ont déjà considérablement réduit leurs prévisions pour le troisième trimestre au cours des dernières semaines. Selon les données de FactSet, Wall Street prévoit désormais une croissance des bénéfices de seulement 3,2 % pour le troisième trimestre.

S’ils doivent commencer à réduire les estimations pour la fin de cette année et l’année prochaine également, cela pourrait faire baisser encore les stocks.

“Il y a plus de risque de baisse pour les actions américaines”, a déclaré Luke Tilley, économiste en chef et responsable de l’allocation d’actifs et des services quantitatifs pour Wilmington Trust Investment Advisors.

Lundi: PIB de l’Allemagne

Mardi: Commandes durables aux États-Unis ; la confiance des consommateurs américains ; ventes de maisons neuves aux États-Unis ; revenus de Jabil (JBL), United Natural Foods (UNFI) et Blackberry (BB)

Mercredi : ventes de maisons en attente aux États-Unis ; revenus de Cintas (CTAS) et Paychex (PAYX)

Jeudi : PIB américain (troisième estimation pour le T2) ; Inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis : introduction en bourse de Porsche ; revenus de CarMax (KMX), Rite Aid (RAD), Bed Bath & Beyond (BBBY), Nike (NKE) et Micron

Vendredi : Fin du troisième trimestre ; l’inflation PCE aux États-Unis ; revenus et dépenses personnels aux États-Unis ; le sentiment des consommateurs de l’U. du Michigan aux États-Unis ; PMI Chine ; Décision sur les taux d’intérêt en Inde ; revenus d’Evergrande