Semaine de travail de 4 jours : pourquoi cela pourrait ne pas convenir à tout le monde

Que ressentiriez-vous si votre employeur modifiait son modèle économique pour vous faire travailler quatre jours par semaine au lieu de cinq ?

Seriez-vous soulagé et désireux de profiter d’un jour de congé supplémentaire, ou vous sentiriez-vous pressé par la quantité de travail que vous devrez effectuer pendant le reste de la semaine ?

Bien que de nouvelles recherches sur la semaine de travail de quatre jours montrent que les employés font état d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi que d’une productivité plus élevée, cette mesure peut également présenter certains inconvénients, notamment la possibilité de journées de travail plus longues et des problèmes de coordination d’équipe.

Je présenterai certaines des dernières recherches sur la question de savoir si une semaine de travail de quatre jours est liée à une plus grande satisfaction au travail ainsi que son impact sur la santé mentale. Je présenterai également certains des avantages et des inconvénients d’une semaine de travail de quatre jours, afin que vous ayez une meilleure idée de ce à quoi vous attendre si votre employeur choisit d’adopter ce modèle commercial moderne.

L’HISTOIRE DE LA SEMAINE DE TRAVAIL DE CINQ JOURS

Au Canada, la semaine de travail moyenne comprend cinq journées de huit heures, totalisant 40 heures par semaine, selon les normes du travail fédérales et provinciales. La législation stipule également que les salariés qui travaillent plus que cela, qu’ils soient rémunérés à l’heure ou au salaire, sont considérés comme effectuant des « heures supplémentaires ».

Dans ce cas, les employés sont généralement rémunérés par des taux de rémunération plus élevés. Même si le seuil général de rémunération des heures supplémentaires est de 40 heures par semaine, il varie à travers le pays. Dans des provinces comme l’Ontario et la Nouvelle-Écosse, par exemple, le seuil de rémunération des heures supplémentaires est respectivement de 44 et 48 heures.

Cela n’a cependant pas toujours été le cas.

Avant 1926, la semaine de travail de six jours était plus courante partout en Amérique du Nord. En 1926, Ford Motor Company est devenue l’une des premières grandes entreprises du continent à adopter la semaine de travail de cinq jours pour ses employés. L’entreprise avait également fait la une des journaux une dizaine d’années plus tôt en doublant le salaire minimum de ses ouvriers d’usine.

À l’époque, le président de l’entreprise, Edsel Ford, avait déclaré que l’entreprise visait à créer « une vie familiale idéale pour ses employés » dans le but d’augmenter la productivité et la rétention de ses travailleurs. Peu de temps après que l’entreprise ait instauré une semaine de travail de cinq jours, d’importants fabricants au Canada et partout dans le monde ont commencé à faire de même.

DE CINQ À QUATRE : CE QUE MONTRE LA RECHERCHE

Environ un siècle plus tard, un groupe de chercheurs tente de démontrer s’il est possible d’obtenir un succès encore plus grand en mettant en œuvre une semaine de travail de quatre jours. L’organisation à but non lucratif connue sous le nom de 4 Day Week Global a lancé en 2022 le plus grand essai au monde d’une semaine de travail de quatre jours avec des programmes pilotes organisés dans le monde entier.

Cet été, 4 Day Week Global a publié les résultats de son programme pilote lancé au Canada et aux États-Unis, qui a suivi 41 entreprises tout au long de 2022. Parmi les entreprises interrogées, 44 pour cent avaient un modèle de travail entièrement à distance et 56 pour cent avaient un modèle de travail entièrement à distance. modèle de travail non à distance ou hybride.

À ce jour, il s’agit de la plus grande étude du genre réalisée en Amérique du Nord.

L’un des objectifs les plus intéressants de ce programme était de voir s’il y avait une augmentation de la productivité globale des participants, leur permettant d’accomplir la même quantité de travail dans une semaine de 32 heures que dans une semaine de 40 heures, tout en en conservant le même salaire et les mêmes avantages sociaux.

L’étude a commencé par recueillir les réponses de base des administrateurs de l’entreprise et des employés participants. Après une période de 12 mois, des réponses mises à jour ont été enregistrées. Voici quelques-unes des principales conclusions :

Les scores de santé mentale auto-évalués ont augmenté de façon constante au cours de la période de 12 mois

Les scores de santé physique auto-évalués ont augmenté

Les participants ont signalé une augmentation constante des scores en matière d’équilibre travail-vie personnelle

Le nombre moyen d’heures totales travaillées est passé de 38 à 32 sur les quatre jours, l’efficacité globale du travail restant la même.

Les scores de satisfaction dans la vie et au travail ont augmenté régulièrement

Les niveaux d’épuisement professionnel ont légèrement diminué, mais pas dans une mesure majeure

Dans l’ensemble, les participants ont déclaré que travailler quatre jours par semaine au lieu de cinq était une expérience positive, leur attribuant une note de neuf sur 10.

AVANTAGES D’UNE SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS

L’étude a également révélé que l’adoption d’une semaine de travail de quatre jours présente plusieurs avantages, tant pour les employeurs que pour les membres du personnel. Voici un bref aperçu pour vous donner matière à réflexion.

Un mode de vie plus équilibré

Que feriez-vous avec un jour de congé supplémentaire ? Certains pourraient l’utiliser pour passer du temps avec leur famille et leurs amis, travailler sur un passe-temps, créer une entreprise parallèle ou simplement pour mieux prendre soin de leur bien-être physique et mental.

L’étude a montré que 74 pour cent des employés participants ont déclaré qu’ils étaient plus satisfaits de leur temps lorsqu’ils travaillaient quatre jours par semaine. De plus, six employés sur dix ont affirmé que les conflits entre le travail et la famille et entre le travail et la vie personnelle avaient diminué après le passage à la semaine de travail de quatre jours.

Productivité accrue les jours ouvrables

Le projet pilote a également révélé une tendance intéressante en matière de productivité des employés. À la fin du programme de 12 mois, la productivité déclarée des employés avait augmenté de 57 pour cent, 95 pour cent des participants ayant réduit leur temps de travail global.

Cela suggère que les employés sont peut-être devenus plus productifs tout en travaillant moins d’heures, indique le rapport.

Un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée peut conduire à une plus grande satisfaction au travail, selon une étude récente de l’Organisation internationale du Travail. Cela signifie qu’ils seront susceptibles de retourner au travail en se sentant rafraîchis, heureux, bien reposés et prêts à relever tous les défis qui se présenteront à eux.

Frais généraux réduits pour les entreprises

L’étude pilote publiée par 4 Day Week Global a révélé qu’en moyenne, la plupart des employés travaillaient cinq heures de moins par semaine tout en produisant des résultats similaires et en maintenant leur niveau d’efficacité.

Cela représente une diminution de 15,79 pour cent des coûts salariaux pour les entreprises qui ont participé au programme. Si travailler quatre jours par semaine permet aux employés de travailler moins d’heures en moyenne, les entreprises pourraient économiser de l’argent sur les dépenses salariales.

LES INCONVÉNIENTS D’UNE SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS

Même s’il a été démontré que la semaine de travail de quatre jours comporte des avantages, ce modèle de travail n’est peut-être pas adapté à tous les employés et à toutes les entreprises. Voici quelques-uns des défis que pourraient rencontrer les entreprises et leurs collaborateurs en essayant d’adopter la semaine de travail de quatre jours.

Des journées de travail potentiellement plus longues

Bien que l’étude mentionnée ci-dessus ait constaté une diminution globale du nombre moyen d’heures travaillées par les employés chaque semaine, ce n’est peut-être pas le cas pour tout le monde. Dans les organisations où la productivité est déjà proche ou maximale, les employés devront trouver un moyen d’adapter la même quantité de travail sur moins de jours de travail.

Ceci, à son tour, pourrait entraîner des horaires plus longs, un stress plus élevé et, à terme, un épuisement professionnel parmi les membres du personnel.

Défis de coordination d’équipe

Alors que certaines entreprises peuvent simplement adopter un horaire de travail du lundi au jeudi, d’autres entreprises opérant sept jours sur sept devront réorganiser complètement leurs services et leurs horaires.

Cela pourrait devenir un problème logistique, notamment pour les grandes entreprises.

De plus, les secteurs qui nécessitent un travail physique et des troupes sur le terrain – par opposition aux tâches administratives pouvant être effectuées à distance – ne sont peut-être pas de bons candidats pour une semaine de travail de quatre jours. C’est particulièrement vrai pour les professions confrontées à une pénurie de main-d’œuvre, comme les soins infirmiers.

Les résultats positifs pourraient être de courte durée

Dans l’ensemble, l’étude menée par 4 Day Week Global a indiqué que les participants ont connu une productivité accrue malgré une réduction globale de leur temps de travail moyen par semaine.

Ces résultats pourraient toutefois être de courte durée. Le programme pilote n’a duré qu’un an et, malgré des résultats prometteurs au cours de cette période, nous manquons encore de données concluantes démontrant les effets à long terme d’une semaine de travail raccourcie.

S’ADAPTER À UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER

Les essais lancés par 4 Day Week Global font état de résultats positifs recueillis auprès des entreprises impliquées. Toutefois, l’adoption d’une semaine de travail de quatre jours peut ne pas être réalisable ou efficace pour certains types d’entreprises. Dans certains cas, cela peut même entraîner une augmentation des niveaux de stress et d’épuisement professionnel chez les employés.

Je suis impatient de voir ce que révèlent des recherches plus approfondies. Si les résultats positifs continuent de l’emporter sur les négatifs, une semaine de travail de quatre jours pourrait bien devenir la nouvelle norme.

Vous vous demandez si une semaine de travail de quatre jours est le bon choix pour vous ? Vos préférences personnelles et le secteur dans lequel vous travaillez sont deux facteurs importants à prendre en compte.

Si vous travaillez dans un emploi ou dans un secteur qui vous permettrait d’expérimenter une semaine de travail de quatre jours, envisagez de l’essayer pour voir les résultats par vous-même.



Christopher Liew est titulaire du CFA Charterholder et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.