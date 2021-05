Semaine de sensibilisation à la santé mentale 2021: citations et messages pour marquer le petit

La Semaine de sensibilisation à la santé mentale 2021 se déroule du lundi 10 mai au dimanche 16 mai.

L’événement est coordonné par le Fondation pour la santé mentale et le thème de cette année est l’image corporelle, comment nous pensons et ressentons à son sujet

En quoi consiste la Semaine de sensibilisation à la santé mentale?

Le site Web de la Fondation pour la santé mentale indique que le thème choisi cette année est la nature, car elle est «reconnue pour être un moyen efficace de s’attaquer aux problèmes de santé mentale».

La fondation écrit: «Cette année, nous voulons que les gens remarquent la nature et essaient de prendre l’habitude de se connecter à la nature chaque jour.

«Arrêtez-vous pour écouter le chant des oiseaux, sentir l’herbe fraîchement coupée, prendre soin d’une plante d’intérieur, remarquer les arbres, les fleurs ou les animaux à proximité.

«Prenez un moment pour apprécier ces relations.»

Devis

Chaque année, des citations inspirantes et des paroles positives sont partagées sur les médias sociaux et entre la famille et les amis pour marquer la Semaine de sensibilisation à la santé mentale

Voici quelques-uns des meilleurs.

«Le bonheur peut être trouvé même dans les moments les plus sombres, si l’on se souvient seulement d’allumer la lumière» – Albus Dumbledore de Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban

« Vous, vous-même, autant que quiconque dans l’univers entier, méritez votre amour et votre affection » – Bouddha

«Une partie de mon identité est de dire non aux choses que je ne veux pas faire et si la réponse est non, alors je ne le fais pas. Et vous ne devriez pas non plus »- Lady Gaga

«Lorsque vous gardez toutes ces choses à l’intérieur, lorsque vous les embouteillez, cela vous rend malade. »- Cara Delevingne

«Le plus gros mensonge que nous ayons jamais été vendu est que nous, en tant qu’artistes, devons rester dans la douleur pour créer. « – Katy Perry

« Cela signifie tellement quand vous réalisez que quelqu’un traversait une période très difficile et éprouvait de la honte et essayait de cacher tout cela » – Winona ryder

« Demander de l’aide est la première étape » – Dwayne The Rock Johnson

« On n’est jamais trop vieux pour se fixer un autre objectif ou pour rêver un nouveau rêve » – CS Lewis

«Essayez d’être un arc-en-ciel dans le nuage de quelqu’un d’autre» – Maya Angelou

« Parfois, vous ne saurez jamais la valeur d’un moment, jusqu’à ce qu’il devienne un souvenir » – Dr. Seuss

«Le bonheur s’infiltre souvent par une porte que vous ne saviez pas avoir laissée ouverte» – John Barrymore

« Gardez votre visage au soleil et vous ne pouvez pas voir une ombre » – Helen Keller

messages

Que faire si vous sentez que vous avez besoin d’aide?

Vous devriez aller voir votre médecin généraliste si vous avez expérimenté ce qui suit:

Vous vous sentez déprimé depuis plus de quelques semaines

Votre anxiété affecte votre vie quotidienne

Si vous voulez parler à quelqu’un immédiatement, le NHS ligne d’assistance pour la santé mentale page comprend des organisations que vous pouvez appeler pour obtenir de l’aide, telles que Anxiety UK et Bipolar UK.

le Samaritains le service d’assistance téléphonique est disponible 24 heures sur 24 et 365 jours par an, pour les personnes qui ont besoin de parler à quelqu’un en toute confiance.

Vous pouvez appeler le 116123 gratuitement dès aujourd’hui pour accéder à la ligne d’assistance.