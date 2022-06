Semaine de quatre jours ? Ces entreprises disent avoir réussi le nouveau modèle de travail

Lorsqu’Alice Will et son équipe de l’agence de marketing alimentaire Lux, basée à Édimbourg, ont décidé de tester une semaine de travail de quatre jours en janvier 2020, ils ont choisi de ne pas le dire aux clients afin de tester son efficacité.

Le concept d’une semaine de travail de quatre jours était considéré comme assez radical il y a quelques années à peine. Cependant, à la suite de la pandémie de Covid-19, la demande pour ce modèle de travail semble avoir repris.

De plus, il existe clairement un précédent historique pour ce type de changement révolutionnaire des heures de travail, comme Alex Soojung-Kim Pang, qui a écrit un livre sur la productivité et la réduction des heures de travail (« Shorter : Work Better, Smarter and Less – Here’s How »). , souligné dans un rapport publié en janvier.

Dès 1922, la Ford Motor Company a expérimenté la réduction de la semaine de travail de six jours à cinq, et cela est devenu une politique permanente quatre ans plus tard en 1926.

Et alors qu’elle n’en est encore qu’à ses débuts, la semaine de travail de quatre jours a déjà connu le succès dans les essais. L’essai de longue haleine de l’Islande sur la réduction des heures de travail entre 2015 et 2019 a été salué comme un « succès écrasant ». Le pays a déployé un plan permanent pour ses employés du secteur public en 2021, et un rapport de la même année a révélé que 86 % de la population active islandaise travaillaient des semaines plus courtes ou y avaient droit.