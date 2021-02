Priyanka Chopra Jonas n’est pas du genre à laisser passer une minute de sa vie, même lorsque la vie est fermée. Alors que d’autres perfectionnaient leurs entrées au levain au printemps dernier, Chopra Jonas a décidé d’écrire son premier livre – et l’a terminé. Alors que la fatigue de la quarantaine réduisait notre enthousiasme pour l’artisanat et le Kondo-izing, elle était à Londres pour tourner le drame romantique «Text for You» aux côtés de Sam Heughan et Céline Dion. Au moment où beaucoup d’entre nous avaient été rendus bloblike, Chopra Jonas était en overdrive, promouvant simultanément trois projets: son film Netflix, «Le tigre blanc» adapté du roman rags-to-richs d’Aravind Adiga, lauréat du Booker Prize, sur un homme d’affaires autodidacte de Bangalore; ses mémoires, « Inachevé, » qui raconte ses 38 ans, y compris son règne de Miss Monde et sa percée à Bollywood et finalement à Hollywood; et sa nouvelle ligne de soins capillaires durables, Anomaly. Comme si cela ne suffisait pas, elle se préparait à tourner «Citadel», une série d’espionnage réalisée par les frères Russo pour Amazon, qui avait été retardée d’un an à cause des restrictions de Covid.

À travers tout cela, Chopra Jonas trouvait encore de la place pour des soins personnels et des yeux fermés, «ce qui doit être prévu à l’heure, car sinon je ne dormirais jamais», a-t-elle déclaré. Lors d’un appel téléphonique fin janvier depuis son domicile à Londres, Chopra Jonas a retracé les routines récentes et les éléments culturels qui la tiennent occupée. Ce sont des extraits édités de la conversation. Mercredi matin Dans notre profession, ma routine est dictée par l’horaire que mon équipe décide pour moi, principalement. Donc, la seule chose courante dans mon emploi du temps est que je m’assure toujours d’avoir au moins huit heures de sommeil. Ma machine à café est dans ma chambre, juste à côté de mon lit. La première chose que je fais est d’appuyer sur le bouton Nespresso et de sentir l’arôme du café, et c’est ainsi que mes yeux s’ouvrent. Ensuite, je regarde les nouvelles et je fais défiler Twitter, généralement encore quand je suis au lit. J’ai besoin de cinq ou 10 minutes pour m’orienter au fait que je me réveille. Par une journée languissante, ce serait peut-être une demi-heure. Ce rituel est finalement ce qui m’a conduit à «Le tigre blanc.» Il y avait tellement de bavardages autour de lui dans les cercles littéraires. Je suis un lecteur passionné. J’essaye de prendre les livres dont tout le monde parle, car je n’ai pas vraiment le luxe de découvrir mes propres favoris. Mes journées commencent par une séance d’entraînement, généralement sur Zoom avec mon entraîneur. J’ai commencé à être cohérent avec mon entraînement pendant la quarantaine. Je déteste travailler autrement. Je ne fais pas partie de ces personnes qui se disent: « Oh mon Dieu, j’aime tellement ça que j’en ai besoin. » J’écoute du rap hindi, comme Raftaar et Divin, pendant que je travaille. C’est vivant et viscéral. Mercredi après midi J’ai regardé l’inauguration et je pense avoir ressenti exactement ce que le monde ressentait. Ce fut une période très émouvante pour beaucoup de mes amis et de ma famille en Amérique, et je me sentais très enthousiasmée par le fait que le pays prenne la bonne direction en termes de leadership. Non seulement le leadership devrait ressembler à ceci, mais aussi ressembler à ceci. En tant que personne originaire d’un pays qui a eu de nombreuses femmes à des postes de pouvoir élevés, c’est génial de voir les États-Unis enfin obtenir leur première.

Mes journées des deux dernières semaines se sont succédées avec l’enregistrement de mon livre audio et de ma promo, et [together] cela prend 12 à 13 heures par jour. J’ai filmé trois interviews de talk-shows – Kelly Clarkson, Lilly Singh et Ellen – et j’ai enregistré quelques podcasts et fait plusieurs interviews téléphoniques. Je pense que j’ai été l’une des premières personnes à m’engager sur le fait que nous allons travailler hors de Zoom pendant très longtemps. J’ai donc trouvé un coin de ma chambre avec une cheminée où je fais tous mes appels Zoom.

mercredi soir Avant de me coucher, j’ai toujours besoin de quelques heures pour me détendre, et c’est généralement lorsque je regarde la télévision ou que je lis. En ce moment je lis « Amnistie, » Le prochain roman d’Aravind Adiga. Je suis évidemment fan. Ceci est basé en Australie, et il s’agit d’un immigrant sri-lankais, et c’est un thriller de son point de vue. J’adore sortir du mode travail et simplement profiter du contenu pour ce qu’il est. Mais la plupart de mes lectures je fais avec les deux [enjoyment and the idea of a project] à l’esprit. Je n’ai pas pu m’engager dans une émission de télévision en raison de la charge de mon emploi du temps. J’ai récemment fini «L’annulation», « Les garçons » et «Bridgerton» mais j’aime aussi beaucoup les films après le dîner. J’ai regardé beaucoup de prétendants aux Oscars – «Sound of Metal», «Da 5 Bloods» «Une nuit à Miami.» jeudi matin Finalement, j’ai eu un semblant de matinée, je ne sais même pas combien de temps. Je me suis réveillé à 10 ans, j’ai fait une séance d’entraînement rapide, puis j’ai eu un brunch luxueux avec ma mère, qui vit à Londres avec moi. Elle était ici avec mon mari pendant les vacances pour que nous puissions être ensemble. Je me sentais plus en sécurité avec elle autour de moi. Mon mari a quitté le haut de l’année, mais je n’ai pas laissé ma mère partir. Alors je l’ai en quelque sorte kidnappée en ce moment. Jeudi après-midi. Mon premier appel a eu lieu à 2 heures – un appel préparatoire avec les producteurs de « Citadelle, » que je suis tellement excité de commencer. Les appels de préparation sont généralement le développement du personnage, ce qui est l’une de mes choses préférées. Le travail le plus excitant en tant qu’acteur est lorsque vous avez la capacité de retirer quelqu’un de la page et de lui donner vraiment vie.