Avec 2021 enfin sur nous, les problèmes qui ont tourmenté l’année précédente continuent de harceler le continent.

Toujours la plus grande mission et le défi le plus difficile sera d’essayer de mettre fin à la pandémie de coronavirus et de lancer un programme de vaccination à une échelle jamais vue en Europe.

Des centaines de millions d’entre nous recevront le coup au cours des prochains mois dans l’espoir que la vie puisse enfin retrouver un sentiment de normalité

« Je ne prédirais pas les délais », a déclaré l’an dernier Stella Kyriakides, commissaire européenne chargée de la santé. «Ce que je peux dire, c’est que nous ne négligeons rien et que, à mesure que les programmes de vaccination seront déployés dans les États membres, nous verrons des changements, mais nous devons couvrir un nombre important de la population.

Elle a ajouté: « Et pour cette raison, je demande aux citoyens et je sais que tout le monde est fatigué de la façon dont nous avons dû vivre dans la dernière tout au long de cette année, mais nous devons continuer à maintenir les mesures en place pendant plusieurs mois. jusqu’à ce que nous ayons un pourcentage suffisant de la population couverte. «

Il y a également des moments politiques importants à venir cette année, à commencer par l’investiture du prochain président américain Joe Biden le 21 janvier, avec une visite à Bruxelles prévue à un moment donné.

Il y a aussi la question de savoir qui prendra la direction de la CDU en Allemagne – le plus grand parti politique d’Europe.

Celui qui gagnera sera finalement en première position pour remplacer Angela Merkel, qui se retirera lors des prochaines élections générales de septembre.

Le Portugal, quant à lui, a maintenant pris la présidence tournante du Conseil de l’UE pour les six prochains mois et il a certainement beaucoup à faire.

« Il y a trois priorités de la présidence portugaise », a déclaré l’année dernière le Premier ministre portugais Antonio Costa. « Premièrement, la reprise économique. Le moment est venu d’agir, le temps de voir les résultats, nous voulons donc commencer à appliquer les plans nationaux de relance.

« La deuxième priorité », at-il ajouté. « C’est le développement du pilier social. Nous devons également renforcer la protection sociale afin que personne ne soit laissé pour compte. Il est également très clair que l’UE doit avoir une politique de santé, une vision commune. La troisième priorité – nous devons renforcer notre autonomie stratégique. «

Le sommet reporté de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP) sur le changement climatique, le plus important depuis Paris en 2015, se tiendra également à Glasgow en novembre.

Et avec le retour des États-Unis dans le jeu environnemental, la COP 2021 pourrait changer la donne pour l’environnement.