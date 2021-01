Après une année 2020 cauchemardesque en Europe, la nouvelle année était censée apporter calme et stabilité, avec un déploiement en douceur des vaccins et l’assouplissement des restrictions.

Mais ce n’est pas exactement comme ça que ça s’est passé jusqu’à présent, avec des verrouillages toujours en place à travers le continent et le processus d’inoculation semble quelque peu bloqué.

Ajoutez à la longue liste de malheurs deux États membres de l’UE plongés dans des crises politiques avec le pire timing possible.

Italie: Renzi pose le pied

En Italie, un petit partenaire du gouvernement de coalition a déclenché une tempête politique en raison de la manière dont environ 200 milliards d’euros de secours en cas de pandémie seront dépensés.

Matteo Renzi, ancien Premier ministre et chef du parti Italy Alive, a accusé le premier ministre Giuseppe Conte de prendre des décisions unilatérales.

En conséquence, Renzi a retiré ses ministres du gouvernement et a critiqué Conte pour avoir dirigé le pays par des décrets antidémocratiques.

«Ceux qui veulent arrêter la machine démocratique au nom de la pandémie n’arrêtent pas la pandémie, ils arrêtent la liberté. Ils n’arrêtent pas le virus; ils arrêtent la politique. Ils n’arrêtent pas la contagion; ils arrêtent la démocratie». Renzi a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi soir.

Pays-Bas: effondrement du gouvernement

Le gouvernement néerlandais s’est également effondré deux mois avant les élections générales de mars en raison d’un scandale remontant à 2013.

Vendredi, la coalition du Premier ministre Mark Rutte a décidé de ne pas en parler à cause de sa réponse à un scandale des prestations de protection de l’enfance.

Il est apparu que l’administration fiscale avait accusé à tort les familles de fraude lors de la demande de prestations pour enfants.

Dans un discours télévisé à l’échelle nationale, Rutte a déclaré qu’il avait informé le roi Willem-Alexander de sa décision et avait promis que son gouvernement continuerait de travailler pour indemniser les parents touchés le plus rapidement possible et lutter contre le coronavirus.

« Nous sommes convaincus que si tout le système a échoué, nous devons tous assumer nos responsabilités, et cela a conduit à la conclusion que je viens d’offrir au roi, la démission de tout le gouvernement », a déclaré le Premier ministre néerlandais.

L’Europe snobe Pompeo

Les États-Unis ont également été en crise ces dernières semaines, après la violente attaque contre le Capitole par une foule pro-Trump, qui a valu à Donald Trump la distinction douteuse d’être le premier président américain à être destitué deux fois.

Mais le comportement de Trump n’a pas seulement irrité les Américains – il a également provoqué de fortes réprimandes en Europe.

Le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a qualifié Trump de « criminel » qui « doit être traduit devant un tribunal ».

Conscient du dégoût européen, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a annulé à la dernière minute un voyage prévu en Belgique et au Luxembourg.

Et avec Pompeo étant l’un des alliés les plus fidèles de Trump, la patience envers son administration a peut-être finalement manqué de l’autre côté de l’étang.