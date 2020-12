Il est juste de dire qu’en matière de Brexit, le temps des émotions est révolu depuis longtemps.

La Grande-Bretagne doit cesser de suivre les règles de l’UE le 31 décembre, à la fin de la période de transition, mais les pourparlers entre les deux s’éternisent depuis des mois maintenant, les deux parties réaffirmant encore et encore leur engagement.

Le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ont dîné pour deux à Bruxelles mercredi, dans ce que beaucoup espéraient sortir de l’impasse, mais n’ont servi qu’à prolonger (à nouveau) le délai de négociation à la fin de la semaine.

Et donc les deux parties ont commencé à augmenter le volume sur un Brexit sans accord étant plus probable.

« Nous souhaitons un accord de libre-échange avec l’UE », a déclaré Dominic Raab, le ministre britannique des Affaires étrangères. « Mais nous n’allons pas sacrifier les points de base des principes démocratiques sur la pêche sur le contrôle de nos lois alors que nous quittons la période de transition. »

Accord sur le budget de l’UE

Cependant, tout n’a pas été sombre pour les négociations avec l’UE.

Un accord a finalement été conclu entre les dirigeants de l’UE lors de leur dernier sommet de l’année, sur la poursuite du budget septennal de 1,8 milliard d’euros et du fonds de relance pandémique. Elle est intervenue après que la Hongrie et la Pologne aient levé leur veto sur les préoccupations concernant un mécanisme que les députés européens attachés au paquet liant la réception de fonds au respect des valeurs fondamentales européennes, telles que l’État de droit.

Les dirigeants sont également parvenus à un accord sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% au cours des dix prochaines années, par rapport aux niveaux de 1990.

L’Allemagne opte pour des restrictions COVID plus strictes

Sur le coronavirus, l’Allemagne a opté pour des mesures plus strictes à Noël, la chancelière Angela Merkel, proposant de fermer les écoles, de restreindre les contacts sociaux et, de manière générale, que les citoyens fassent preuve de plus de discipline qu’auparavant.

En fin de compte, la décision appartient aux États allemands et non au gouvernement fédéral.

Mais dans une rare manifestation d’émotion au Bundestag, cette semaine, Merkel, normalement retenue, a plaidé avec passion en faveur des mesures les plus strictes possibles – et a rarement été aussi émotive en public.

« Il se peut que l’abolition de l’enseignement obligatoire ne soit pas la bonne chose à faire, alors ce doit être l’enseignement en ligne ou autre chose. Je ne sais pas. Ce n’est pas ma compétence, je ne veux pas interférer. Je veux juste disons que si nous avons trop de contacts maintenant avant Noël et que c’est notre dernier Noël avec nos grands-parents, alors nous aurons été négligents. Nous ne devrions pas faire cela, Mesdames et Messieurs », a déclaré Merkel.