Semaine de l’Europe: les dirigeants se réunissent virtuellement, suite à l’accord des sanctions contre la Russie

Les diplomates servent leur pays parfois dans des environnements dangereux et cela nous a été rappelé d’une manière triste et terrifiante cette semaine.

L’Italie a rendu hommage à son ambassadeur au Congo et à son garde du corps, Luca Attanasio et Vittorio Iacovacci, qui ont été tués lors d’une attaque contre un convoi de l’ONU.

Ils se rendaient à un projet d’alimentation scolaire du Programme alimentaire mondial (PAM) lorsqu’une attaque a eu lieu près de la ville orientale de Goma – une région qui a connu beaucoup de violence sectaire dans le passé.

Le ministère de l’Intérieur du Congo a blâmé une milice ethnique rebelle pour les meurtres, mais le groupe a nié toute responsabilité.

Inutile de dire qu’un tel va-et-vient verbal n’a pas satisfait le gouvernement italien qui veut savoir exactement ce qui s’est passé

<< Nous avons officiellement demandé au PAM et aux Nations Unies d'ouvrir une enquête qui permettra de faire la lumière sur l'événement, les motivations des mesures de sécurité qui ont été prises et qui était responsable de ces décisions. Nous avons également expliqué que nous attendons des réponses claires et exhaustives. dès que possible », a déclaré mercredi Luigi di Maio, ministre italien des Affaires étrangères.

Lorsque la nouvelle de l’attaque meurtrière au Congo a éclaté, di Maoi venait de quitter une réunion avec ses collègues de l’UE à Bruxelles, où ils avaient accepté de sanctionner les individus russes responsables de la persécution du chef de l’opposition et croisé anti-corruption Alexei Navalny.

Mais selon un député polonais et vice-président de la commission des affaires étrangères du Parlement, Witold Jan Waszczykowski, les mesures prises étaient insuffisantes et ont été décrites par lui comme une « plaisanterie ».

« En regardant cela du point de vue de l’Europe centrale, cela ressemble à une blague parce que ce ne sont même pas des sanctions symboliques. On a demandé à quelques personnes de ne pas se rendre dans l’Union européenne. La plupart de ces personnes ne seront jamais autorisées à se rendre en Union européenne parce qu’ils sont soit des membres du parti, soit des membres des services de sécurité, c’est donc une sanction très insignifiante imposée à la Russie », a déclaré Waszczykowski à Euronews.

La décision de n’adopter qu’une petite escalade des sanctions reflète les divisions du bloc sur la manière d’aborder la Russie.

Certains dirigeants de l’UE ont préconisé un dialogue renouvelé avec Poutine, mais lorsqu’ils se sont rencontrés pratiquement cette semaine jeudi et vendredi, il n’y avait aucune mention de divergence avec Moscou.

Le sommet de la visioconférence a été dominé par la pandémie et par ce que l’Europe peut faire de plus pour accélérer la stratégie de sortie, c’est-à-dire plus de vaccins le plus rapidement possible.

Et le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré qu’il s’agissait de la « priorité absolue » des dirigeants.

« Notre priorité absolue est désormais d’accélérer la production et la livraison de vaccins et de vaccins dans toute l’Union européenne et c’est pourquoi nous soutenons les efforts de la Commission pour travailler avec l’industrie pour identifier les goulots d’étranglement, garantir les chaînes d’approvisionnement et augmenter la production et nous voulons plus de prévisibilité et la transparence pour s’assurer que les entreprises pharmaceutiques respectent leurs engagements », a déclaré Michel lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion de jeudi.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a également confirmé que les certificats de vaccination, destinés à permettre aux citoyens de voyager sans mise en quarantaine à leur arrivée dans les États membres, pourraient être prêts à être utilisés dans les trois mois.

« Le délai, les trois mois concernent le développement technique, nous avons donc besoin d’au moins trois mois pour le développement technique d’un système interopérable au niveau européen. Il y a beaucoup de travail à faire par la Commission au niveau européen et beaucoup de travail à faire techniquement pour les États membres au niveau national », a déclaré von der Leyen.