Il est juste de dire que la dernière semaine de janvier 2021 ne s’est pas déroulée comme prévu à l’origine pour la Commission européenne.

La semaine précédente, AstraZeneca a déclaré qu’il y aurait un déficit de 60% de ses approvisionnements en vaccins COVID-19 à l’UE ce trimestre, affirmant que les chiffres de livraison contractuelle étaient des «cibles» plutôt qu’un engagement ferme.

L’entreprise a imputé aux problèmes de production sur son site en Belgique la raison de la réduction de ses fournitures prévues.

Il possède quatre sites en Europe dont deux au Royaume-Uni.

Le directeur général Pascal Soriot a déclaré qu’étant donné le court laps de temps entre la création, la production et la livraison prévue du vaccin, des «pépins» ou des «problèmes de mise à l’échelle» sont à prévoir – et ont effectivement été rencontrés au Royaume-Uni et aux États-Unis.

« Mais le contrat britannique a été signé trois mois avant l’accord européen sur les vaccins. Ainsi, avec le Royaume-Uni, nous avons eu trois mois supplémentaires pour résoudre tous les problèmes que nous avons rencontrés », a déclaré Soriot dans un interview publiée dans le journal italien La Repubblicar.

Sans surprise, la Commission n’était pas satisfaite, Stella Kyriakides, commissaire européenne à la santé, accusant le géant pharmaceutique de violer son contrat avec le bloc.

« Permettez-moi d’être parfaitement clair: les 27 États membres de l’Union européenne sont unis sur le fait qu’AstraZeneca doit tenir ses engagements dans nos accords », a déclaré Kyriakides.

«L’opinion selon laquelle l’entreprise n’est pas obligée de livrer parce que nous avons signé un accord de meilleur effort (BEA) n’est ni correcte ni acceptable. (…) Le fait de ne pas pouvoir garantir la capacité de production est contraire à la lettre et à l’esprit de notre accord. Nous rejetons la logique du premier arrivé, premier servi. «

Et la colère n’était pas seulement réservée par la Commission.

Dans un entretien avec Euronews, l’eurodéputé allemand et le médecin de formation Peter Liese ont évoqué la perspective d’une éventuelle guerre commerciale des vaccins.

« Depuis cinq semaines maintenant, le vaccin BioNTech qui n’est produit qu’en Europe, qui a été développé avec l’aide de l’Etat allemand et de l’argent de l’Union européenne, est expédié au Royaume-Uni », a déclaré Liese.

« Ainsi, les gens au Royaume-Uni sont vaccinés avec un très bon vaccin produit en Europe, soutenu par l’argent européen. S’il y a quelqu’un qui pense que les citoyens européens accepteraient que nous donnions ce vaccin de haute qualité au Royaume-Uni et accepterions de être traité comme deuxième classe par une société basée au Royaume-Uni

« Je pense que la seule conséquence peut être d’arrêter immédiatement l’exportation du vaccin BioNTech et nous sommes alors au milieu d’une guerre commerciale. Donc, la société et le Royaume-Uni devraient réfléchir à deux fois. »

L’UE tirant résolument de la hanche, a annoncé un nouveau règlement contrôlant l’exportation des vaccins contre les coronavirus fabriqués dans le bloc, visant à maintenir les doses fabriquées en Europe, pour l’Europe.

Et au milieu de tout cela, le vaccin qui a déclenché le conflit amer n’a été approuvé que vendredi par l’Agence européenne des médicaments.

Mais il y a eu une lueur d’espoir pendant une semaine vraiment horrible pour la Commission.

Le vaccin de Johnson & Johnson, dont l’UE prévoit d’acheter jusqu’à 400 millions de doses, s’est avéré efficace à environ 66% dans son essai mondial, a déclaré la société, ne nécessitant qu’un seul vaccin par personne.