Semaine de l’Europe: «  La démocratie n’est pas acquise, il faut la protéger  », déclare l’eurodéputé français Loiseau

Lorsque Donald Trump a pris ses fonctions il y a quatre ans, il a déploré les divisions de la société et dénoncé le «carnage américain».

Cette semaine, sa vision étrangement sombre est devenue réalité.

Après avoir fouetté son culte d’adeptes dans une frénésie en les nourrissant de théories du complot, une foule pro-Trump a pris d’assaut Capitol Hill, le cœur de la démocratie américaine.

Au Congrès, les législateurs étaient sur le point de certifier la victoire de Joe Biden – et la perte de Trump.

Les dirigeants européens ont réagi avec choc et incrédulité – et se sont rendu compte que Trump n’avait pas compris la nature de son travail.

« Une règle fondamentale de la démocratie est qu’après les élections, il y a des gagnants et des perdants », a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel. « Les deux doivent jouer leur rôle avec décence et responsabilité pour que la démocratie elle-même reste la gagnante. Le président Trump n’a malheureusement pas concédé sa défaite depuis novembre.

Frank-Walter Steinmeier, président de l’Allemagne a souligné les effets d’une société post-vérité:

«Les scènes que nous avons vues sont le résultat de mensonges et de plus de mensonges, de divisions et de lutte contre la démocratie, d’incitation à la haine et à la haine, même au plus haut niveau. C’est un tournant historique pour les États-Unis et c’est une attaque contre la démocratie libérale en général.

Tout cela a été une introspection en Europe sur ses propres fondements démocratiques.

Si pour rien d’autre, l’occupant sortant de la Maison Blanche a inspiré certains de ses collègues à un message ferme de soutien aux opposants de Trump.

« Aujourd’hui, la France est fermement, avec ferveur et résolument aux côtés du peuple américain », a déclaré le président français Emmanuel Macron. « Nous ne céderons pas un iota à la violence de quelques-uns qui contestent cela », a-t-il souligné.

Dans à peine deux semaines, l’ère Trump sera révolue.

Il laissera derrière lui une nation dont il a approfondi les divisions, dont il a attisé les tensions raciales et dont il a ignoré les inégalités économiques.

Mais qu’en est-il de la colère, des griefs, de la haine si semée – vivront-ils?

Euronews s’est entretenu avec Nathalie Loiseau, membre libérale du Parlement européen et ancienne diplomate et ministre en France.

Loiseau a passé cinq ans à Washington, DC, et a déclaré qu’elle n’aurait jamais pu imaginer qu’une telle scène se produirait. Mais elle a ajouté, « en même temps, je n’ai pas été surprise. Parce que Donald Trump avait dit que quelque chose allait se passer le 6 janvier. Et nous savons qu’il est cynique, nous savons qu’il cherchait le chaos et il a traversé. »

Trump a des millions de partisans et encore de nombreux facilitateurs au Congrès. Les pensées tournent donc maintenant à ce qui peut arriver dans les deux prochaines semaines.

«Je crains que ce ne soit pas la fin de l’histoire», a déclaré Loiseau. Elle prédit plus de violence et de protestations avant l’inauguration.

Le président élu Joe Biden se verra confier la tâche monumentale de guérir la nation. Pour Loiseau, il est l’homme idéal pour le poste.

« Il a de l’expérience, il est modéré, donc il n’ajoutera pas plus de chaleur, il essaiera de le refroidir et de répondre à toutes les préoccupations majeures. »

L’Europe a souvent pris l’exemple de l’Amérique, mais on se demande maintenant si l’UE a des leçons à tirer de la violence aux États-Unis.

« Eh bien, nous y sommes déjà parvenus dans le passé, au siècle dernier. Je me souviens du 6 février 1934, il y a eu des émeutes en France, à l’Assemblée nationale française, qui ressemblaient beaucoup à celles auxquelles nous assistons maintenant », dit Loiseau.

«Nous devons être conscients que la démocratie n’est pas un acquis, nous devons la protéger. Nous devons nous battre pour elle. Le populisme n’est pas divertissant, ce n’est pas une anecdote. Il est menaçant, il est dangereux et nous devons lutter contre cela . «