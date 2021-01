C’était un jour que de nombreux dirigeants européens attendaient depuis longtemps – l’inauguration de Joe Biden.

Mercredi, le jeune homme de 78 ans a prêté serment en tant que nouveau président américain, marquant la fin de l’imprévisibilité de l’ère Donald Trump.

La politique ne doit pas être un « feu qui fait rage qui détruit tout sur son passage », a déclaré Biden, des mots qui étaient de la musique aux oreilles d’une grande partie de la classe politique en Europe.

Et en cela, personne n’était plus clair et plus honnête que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

« Cette nouvelle aube en Amérique est le moment que nous attendons depuis si longtemps. L’Europe est prête pour un nouveau départ avec notre partenaire le plus ancien et le plus fiable », a déclaré von der Leyen.

Il semble que la nouvelle administration soit également prête, Biden prenant un moment pour s’adresser directement au monde – quelque chose d’assez inhabituel pour un nouveau président dans un discours inaugural.

« Voici donc mon message à ceux qui sont au-delà de nos frontières: l’Amérique a été testée et nous nous sommes prononcés pour cela », a déclaré Biden.

« Nous réparerons nos alliances et nous engagerons à nouveau avec le monde. Non pas pour relever les défis d’hier, mais les défis d’aujourd’hui et de demain. »

Les paroles du nouveau président sont nombreuses, mais à quoi l’Europe devrait-elle réellement s’attendre et où en est-il dans la pensée de Biden?

Alexandra de Hoop Scheffer, du German Marshall Fund, a déclaré à Euronews que BIden comprend l’importance de bonnes relations avec l’Europe.

« Je pense qu’il se rend compte qu’en termes de priorités internationales, l’Europe est le partenaire indispensable. Quand vous regardez les priorités de Biden aujourd’hui, que ce soit la crise COVID, la reprise économique ou le changement climatique, nous l’avons tous deux vu signer un décret pour signaler que les Etats-Unis seront réengagés dans l’Accord de Paris sur le climat, qui est une décision importante qu’il a prise et dont évidemment les Européens sont extrêmement heureux », a expliqué de Hoop Scheffer.

« Mais dans tous ces domaines politiques clés, les Européens sont au cœur de cet agenda et donc ce que je vois se produire est certainement un pivot tout à fait naturel vers l’Europe lorsqu’il s’agit de concevoir la politique étrangère américaine. »

Elle a également déclaré à Euronews que Biden chercherait à travailler directement avec l’UE sur les grands problèmes.

« Il va y avoir un intérêt à traiter directement avec Bruxelles, avec les institutions de l’UE sur trois grandes questions qui sont en fait des priorités pour Biden. Numéro un changement climatique, numéro deux, bien sûr, la crise COVID et numéro trois des questions numériques l’UE a une influence croissante. «