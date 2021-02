Borrell affronte les critiques du voyage à Moscou …

De retour de son récent voyage à Moscou la semaine dernière, le chef des affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, a fait face à une avalanche de critiques.

Les députés ont qualifié la visite de mal préparée, mal avisée, inopportune, désastreuse et humiliante.

Ils ont affirmé que Borrell n’avait pas fait assez pour repousser son homologue russe Sergey Lavrov à la suite de l’emprisonnement récent du critique du Kremlin Alexei Navalny.

L’humiliation est survenue lorsqu’il a appris l’expulsion par la Russie de trois diplomates européens via Twitter, lors d’un déjeuner de travail, ont-ils déclaré.

Au-delà du Parlement européen, le président de la Pologne, Andrzej Duda, faisait partie de ceux qui tenaient à critiquer Borrell.

« M. Borrell aurait dû exiger que M. Navalny soit libéré et que le harcèlement politique cesse », a déclaré Duda. «Cet objectif n’a pas du tout été atteint, et j’irais plus loin en posant une question fondamentale: quel était le but de cette visite dans ce cas et qu’a-t-elle apporté non seulement à M. Borrell mais surtout à la Communauté européenne? Je compte sur le fait que ces questions trouveront bientôt une réponse. «

Borrell s’est défendu devant les députés européens au Parlement européen mardi, mais plus de 70 réclamaient déjà sa démission dans une lettre fortement formulée adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

… avant que von der Leyen ne défende la stratégie vaccinale de l’UE

Ce n’était pas seulement Borrell face aux critiques. Von der Leyen était également sous les projecteurs, réagissant à la critique pour le lent déploiement des vaccins du bloc.

Elle a admis des échecs mais a essayé d’expliquer le processus bâclé pour des raisons techniques.

« Il n’y a pas de compromis que nous puissions faire lorsqu’il s’agit d’injecter des personnes avec des substances biologiquement actives à un individu en bonne santé. Et c’est la raison pour laquelle nous nous appuyons sur la procédure de l’Agence européenne des médicaments, et oui, cela signifie que le l’approbation prend de trois à quatre semaines de plus », a déclaré von der Leyen aux députés européens.

La stratégie européenne de vaccination a été critiquée sous plusieurs angles.

L’une est, bien entendu, la question de savoir qui reçoit le vaccin, quand et qui le reçoit en premier.

Un argument qui gagne du terrain dans certaines régions est que l’Europe se trompe complètement dans sa stratégie de vaccination en ne se concentrant pas sur les jeunes et uniquement sur les personnes âgées et les travailleurs de la santé.

Selon le Dr Julian Tang, virologue clinicien en sciences respiratoires à l’Université de Leicester, l’idée est d’immuniser les jeunes pour protéger les personnes âgées.

« S’il n’y a pas de source du virus chez les jeunes, alors les personnes âgées ne sont en fait exposées à aucun danger », a déclaré Tang à Euronews.

« Et aussi, si vous vaccinez les jeunes adultes, ils peuvent en fait retourner dans l’économie, ouvrir leur entreprise et leurs magasins, les services que les personnes âgées ont tendance à utiliser normalement et permettre également à nos jeunes qui sont des clients de soutenir ensuite ces entreprises. Et s’ils sont tous vaccinés, tous protégés, il n’y a pas de source de virus pour les personnes âgées. Et cela résout en fait deux problèmes, l’économie et aussi le secteur des services, y compris les écoles et les universités. «