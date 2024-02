Semaine de l’art de Rotterdam – Nederlands Fotomuseum – Kunsthal & Huis Voor De Fotografie

Nederlands Fotomuseum – Ad Van Denderen – En Route – 30 septembre 2023 – 20 mai 2024 (Images 1)

L’exposition rétrospective Ad van Denderen : On the Road montre l’évolution du photographe documentaire Ad van Denderen. Entre 1965 et 2019, il aborde des sujets tels que l’apartheid, la migration et le conflit géopolitique entre Israël et la Palestine. Des sujets toujours d’actualité aujourd’hui. Dans cette grande rétrospective, le Nederlands Fotomuseum de Rotterdam présente les moments forts de sa carrière qui s’étend sur près de six décennies.

Après avoir obtenu son diplôme de l’École des Arts Graphiques d’Utrecht, où il a suivi l’enseignement du photographe Ata Kandó, il a voyagé à travers l’Asie et le Moyen-Orient. Dans les années qui suivent, il photographie notamment en Tchétchénie, en Iran, en Israël et dans les Territoires palestiniens, en Afrique du Sud et en Europe du Sud. Mais il prend aussi des photos emblématiques aux Pays-Bas, comme celles de son premier grand projet documentaire Huizen van bewaring (Prisons) (1978-1979), pour lequel il se fait enfermer dans les prisons de la Kleine Gartmanplantsoen et de la Havenstraat à Amsterdam.

Pour ses photographies, tant libres que commandées, Van Denderen était beaucoup sur la route. Mais il n’est pas non plus resté immobile au sens figuré. Van Denderen continue de chercher de nouvelles façons de créer des images. Vers l’an 2000, il troque sa photographie narrative en noir et blanc pour un langage visuel plus conceptuel. La réflexion et l’imagination sont devenues plus importantes que l’inscription.

Au cours de ses nombreux voyages, Van Denderen a tenu un journal dans lequel il notait ce qu’il avait vu et vécu. Sur la base de ces notes, il a écrit de courtes nouvelles sur des événements qui touchent aux thèmes de son travail. Il a enregistré certaines de ces histoires spécialement pour cette exposition. Vous pouvez également entendre des histoires de Saman Amini, Abdelkader Benali, Eefje Blankevoort, Kunya Hoang, Cigdem Yüksel et Lebohang Tlali. Ils donnent leur point de vue sur les sujets et les thèmes des photographies de Van Denderen, faisant le lien entre hier et aujourd’hui.

Les archives photographiques d’Ad van Denderen (Zeist, 1943) seront prochainement gérées par le Nederlands Fotomuseum. La série complète de photos Go No Go a été acquise par le musée en 2007 avec le soutien du Fonds Mondriaan. Une photographie emblématique de cette série peut également être vue dans la Galerie d’honneur de la photographie néerlandaise.

Une publication a également été publiée avec l’exposition. Nous espérons revenir sur ce livre dans une contribution ultérieure.

Nederlands Fotomuseum – Monica Nouwens – This One Is For You Serra – 16 décembre 2023 – 16 juin 2024 (Images 2)

Monica Nouwens est une artiste visuelle, photographe et activiste néerlandaise qui réalise des projets socialement engagés à Los Angeles depuis plus de 25 ans. Son travail est basé sur ses expériences dans les rues du sud-est de Los Angeles après le coucher du soleil. Son langage visuel cinématographique fait directement référence au Hollywood noir. Spécialement pour le Nederlands Fotomuseum, Nouwens a créé une installation vidéo qui remplit la pièce et qui comprend deux grands écrans de projection semi-transparents et du son. L’exposition est visible à partir du 16 décembre 2023. Celui-ci est pour toi Serra .

Le travail de Monica Nouwens naît du contact, de la coopération et du dialogue. Elle opère dans la sphère entre privé et public, où émergent un sentiment de communauté, d’amitié et d’autres formes d’interaction et d’organisation sociales. Grâce à la générosité des Angelinos, une partie de la ville s’ouvre à elle qui autrement resterait cachée. Monica Nouwens rapporte les images obtenues à la communauté, par exemple sous forme d’affiches qu’elle colle dans les quartiers du sud-est de Los Angeles.

Spécialement pour le Nederlands Fotomuseum, Nouwens a créé une installation vidéo qui remplit la pièce et qui comprend deux grands écrans de projection semi-transparents et du son. Pour sa réalisation, Monica Nouwens a travaillé avec le plasticien Sebastián Díaz Morales et le vidéaste Ivo van Stiphout.

Monica Nouwens est membre de la Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Elle a étudié à la Willem de Kooning Academy et au California Institute of the Arts. Son travail a été exposé et publié à l’échelle internationale et nationale, notamment au Stedelijk Museum Bureau d’Amsterdam et à Foam aux Pays-Bas. Nouwens est professeur agrégé en Californie, au Mexique et au Canada. En 2011, elle a participé à l’exposition thématique ANGRY : Young & Radical au Nederlands Fotomuseum. Grâce au Fonds Anna Cornelis, le musée a acquis un certain nombre de tirages de son projet Ecology of Cool (2020). EN COLÈRE – Jong & radical .

Musée de la photographie des Pays-Bas – Galerie d’honneur de la photographie néerlandaise – 7 juin 2021 – 31 décembre 2024 (Images 3)

Pour la première fois, une galerie honoraire a été créée pour la photographie en tant que médium contemporain et d’actualité. Cette première mondiale est réalisée aux Pays-Bas et exposée au Nederlands Fotomuseum.

Dans la Galerie d’Honneur, 99 photographies racontent ensemble l’histoire du développement de la photographie aux Pays-Bas à partir de 1842. Il montre les moments forts, les innovations et les énormes progrès réalisés par les photographes. Chaque photographie faisant partie de la Galerie d’honneur a une valeur emblématique en raison de sa signification sociale et artistique.

Le Nederlands Fotomuseum présente la Galerie d’honneur pour inspirer tout le monde avec des images du développement fascinant de 180 ans de photographie. Des images qui vous font regarder le monde avec des yeux différents avec de belles histoires visuelles qui comptent. Une image a été délibérément laissée ouverte et c’est le choix du public. La photo qui complète pour eux la Galerie d’Honneur : 99+1.

Evolution de 180 ans de photographie néerlandaise

Une salle d’exposition supplémentaire de 2 000 m2 a été ajoutée au Nederlands Fotomuseum pour présenter la Galerie d’honneur de la photographie néerlandaise en tant qu’exposition permanente. Chaque photographie est accompagnée d’informations sur le contexte et la raison pour laquelle cette photographie particulière a été incluse dans la Galerie d’honneur et ce qui la rend si spéciale. La Galerie d’honneur commence par les premiers exemples de photographies, les daguerréotypes, et montre le travail de dizaines de photographes qui ont exploré les frontières, développé de nouvelles techniques et créé de nouvelles images. De la photographie noir et blanc à la photographie couleur en passant par l’ère numérique. Les photos et les photographes qui ont obtenu une place dans la Galerie d’honneur de la photographie néerlandaise seront annoncés lors de l’ouverture de la Galerie d’honneur.

La sélection des 99 photos de la Galerie d’Honneur a été effectuée par un comité composé de cinq membres. Chaque expert dans le domaine de la photographie néerlandaise. La mission du comité était de réaliser une sélection de photos qui donnent collectivement un aperçu de la photographie néerlandaise entre 1842 et 2021. Plus précisément, il s’agit de photos qui sont ou ont été importantes pour le développement de la photographie néerlandaise. Le comité a basé son choix sur des critères artistiques et de pertinence sociale, d’innovation et de diversité. Cela signifie que le comité a non seulement regardé le canon traditionnel, mais aussi au-delà de celui-ci.

Les photographies de la Galerie d’honneur proviennent de diverses collections : tout d’abord de la riche collection du Nederlands Fotomuseum, mais il existe également d’importants prêts du Rijksmuseum, du Museum Boijmans Van Beuningen, du Amsterdam Museum, du Stadsarchief Amsterdam, du Nationaal Archief Curaçao et du les collections des photographes eux-mêmes.

Un livre a été publié sur la galerie et normalement nous en reparlerons dans une contribution ultérieure.

Kunsthal – Ai Weiwei In Search Of Humanity – 30 septembre – 3 mars 2024 (Images 5.1-5.8)

Kunsthal est l’une des offres culturelles pérennes de Rotterdam. Il est situé dans un bâtiment monumental et innovant conçu entre 1988 et 1989 par l’architecte Rem Koolhaas en collaboration avec l’architecte du projet Fuminori Hoshino. L’architecture a immédiatement attiré une grande attention internationale en raison, entre autres, de l’utilisation innovante des matériaux, de l’emplacement de l’entrée et les rampes raides. La programmation elle aussi est toujours innovante : on peut aujourd’hui le visiter pour une exposition d’Ai Weiwei et du peintre Doron Langberg.

L’exposition d’Ai Weiwei est une exposition à grande échelle de l’un des artistes les plus éminents d’aujourd’hui, l’activiste et critique des systèmes de pouvoir autoritaires Ai Weiwei. À la recherche de l’humanité est sa rétrospective la plus complète à ce jour. Comprenant des ready-made culturels, des peintures, des œuvres réalisées à partir de briques LEGO, des sculptures, des installations, des photographies et des œuvres vidéo, l’exposition présentera un aperçu impressionnant de la carrière de plus de quatre décennies d’Ai Weiwei et présentera des œuvres clés de toutes ses différentes périodes créatives.

À la recherche de l’humanité offre un aperçu de la vie de l’artiste chinois et militant des droits de l’homme de renommée mondiale Ai Weiwei, comme sa petite enfance passée en exil avec son père depuis le mouvement anti-droitier, ou sa propre détention en 2011. les œuvres d’art montrent sa quête d’humanité et d’un monde meilleur. L’artiste estime que nous avons tous la responsabilité d’agir contre les menaces à la liberté d’expression et les violations des droits de l’homme – depuis les techniques d’intimidation du gouvernement chinois et son appel à la liberté, jusqu’à la guerre et à la crise mondiale des réfugiés.

« Tout est art. Tout est politique.

A travers son travail, Ai Weiwei critique la destruction des cultures anciennes, les méthodes d’intimidation utilisées par le gouvernement chinois et les sociétés dans lesquelles l’individu n’a aucune liberté. Ai Weiwei met en avant les questions politiques d’actualité. L’artiste veut nous empêcher d’oublier ces problèmes importants alors que nous…