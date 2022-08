Semaine de la fierté pour commencer le lever du drapeau dans le Grand Vernon

Garth Nelson (à gauche), résident de Vernon, rejoint le député de Vernon-Monashee Harwinder Sandhu (au centre) et Vernon Coun. Kelly Fehr lors de la célébration de la première semaine de la fierté à Vernon avec la levée du drapeau de la fierté à l’hôtel de ville le lundi 8 août. (Roger Knox – Morning Star) Le drapeau de la fierté (à droite) a été hissé à l’hôtel de ville de Vernon le lundi 8 août pour lancer les événements de la semaine de la fierté dans la ville du 8 au 14 août. Le drapeau de la fierté a également été hissé à Coldstream. (Roger Knox – Étoile du matin) Robbie Gardiner de Vernon (avec drapeau) et Debbie Thomas (en vert) faisaient partie des 70 personnes qui se sont rassemblées à l’hôtel de ville de Vernon le lundi 8 août pour la levée du drapeau de la fierté pour marquer la première semaine de la fierté de Vernon, du 8 au 14 août. . (Roger Knox – Étoile du matin)

Elle est sortie plus tôt cette année et Robbie Gardiner de Vernon était à la recherche d’une communauté inclusive dans le nord de l’Okanagan.

Elle l’a trouvé.

Gardiner, sa partenaire Debbie Thomas et environ 70 autres personnes se sont réunies à l’hôtel de ville de Vernon le lundi 8 août pour lancer la toute première semaine de la fierté de Vernon avec la levée du drapeau de la fierté à l’hôtel de ville. Une célébration similaire a eu lieu dans le district de Coldstream.

“Je suis ravie que Vernon organise enfin un événement de fierté”, a déclaré Gardiner, agitant son propre drapeau de fierté lors de la cérémonie de 20 minutes. « Je profite de la célébration, c’est très heureux. Il y a encore beaucoup de travail à faire car beaucoup d’entre nous, parfois, ne se sentent pas en sécurité. Notre monde en a besoin. C’est un endroit idéal pour développer cela.

Thomas, 64 ans, a déclaré qu’il était difficile d’être queer à Vernon à son âge, car la communauté a tendance à être conservatrice. Mais elle est ravie de l’ambiance de fierté qu’elle ressent avant cette semaine historique.

“Les personnes âgées ici ont tendance à être en couple et à vivre leur vie, mais il n’y a rien pour le reste d’entre nous pour sortir en groupe et profiter de la compagnie de l’autre”, a déclaré Thomas. “J’en suis sorti aujourd’hui et je suis ravi que cela se produise.”

Les salutations ont été lues par les dignitaires Teresa Durning (pour le député Mel Arnold), le député provincial Harwinder Sandhu et le maire par intérim de Vernon, Akbal Mund, qui ont évoqué les autres conseillers municipaux Durning, Kari Gares et Kelly Fehr, ainsi que la directrice régionale de la zone électorale C du nord de l’Okanagan, Amanda. Shatzko comme un spectacle d’unité pour la semaine de la fierté.

Sandhu a déclaré que bien qu’il y ait encore un long chemin à parcourir localement, la Semaine de la fierté ouvrira le dialogue entre les résidents.

« C’est une excellente occasion de s’éduquer les uns les autres et d’apprendre les uns des autres », a-t-elle déclaré.

Durning, l’adjoint de circonscription d’Arnold, a déclaré au nom d’Arnold que « le Canada est un lieu de mélange des cultures, et c’est une merveilleuse occasion lorsqu’une communauté se rassemble comme celle-ci pour reconnaître l’importance de la compréhension et de l’inclusion.

« C’est un endroit où tout le monde devrait se sentir également en sécurité et à l’aise, un endroit où l’on accepte et accueille les autres », a déclaré Durning.

Des événements sont prévus tout au long de la semaine (consultez Vernon Pride sur Facebook pour l’horaire), y compris une grande marche le samedi 13 août à 10 h à partir du 2900 Plaza et se dirigeant vers le passage pour piétons arc-en-ciel sur la 30e Avenue.

L’avocate de la fierté de Vernon, Dawn Tucker, a été nommée Grand Marshall pour la marche.

“Cette semaine est quelque chose qui demande du leadership et nous avons beaucoup de leaders dans notre communauté”, a déclaré Tucker. « Nous avons des dirigeants qui nous soutiennent dans notre communauté. J’espère voir des dirigeants qui continuent de nous soutenir et de soutenir cette (semaine de la fierté). »

Tucker a encouragé la foule à se rappeler que même si les levées de drapeau sont des occasions joyeuses, elles ne devraient pas être des spectateurs silencieux.

“C’est une bonne occasion pour tout le monde d’acquérir des connaissances et de célébrer la diversité dans notre communauté”, a-t-elle déclaré. “Célébrer les personnes qui nous tiennent à cœur et que nous aimons, et soutenir l’inclusion, en particulier de nos jeunes, pour montrer que tout le monde ici n’est pas seul.”

District régional de North OkanaganPridePride WeekVernon