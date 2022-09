Morton (1-2, 1-0) contre Leyde (0-3, 0-1)

Lorsque: Jeudi, 18 h au Triton College

La semaine dernière: Morton a battu Addison Trail 37-7, Leyden a perdu contre Hinsdale South 42-14

Perspectives: Leyde a lutté pour la cohérence lors de ses trois premiers matchs. Les Eagles espèrent éviter de perdre leur quatrième match consécutif pour la première fois depuis 2013 lorsqu’ils sont allés 0-6 pour commencer la saison. Morton vient de remporter une énorme victoire la semaine dernière.

Barrington (0-3) à Evanston (1-2)

Lorsque: Jeudi, 19h

La semaine dernière: Barrington a perdu contre Maine South 38-7, Evanston a perdu contre Prospect 17-14

Perspectives: La dernière fois que Barrington a perdu ses trois premiers matchs de la saison, c’était en 2001. Certes, cette équipe n’a pas joué le calendrier que les Broncos 2022 ont ouvert avec cette saison avec Maine South, Prospect et Warren. Maintenant, les Broncos affrontent Evanston et bien que les Wildkits aient une fiche de 1-2, ils ont perdu contre Prospect la semaine dernière sur un panier de dernière seconde.

Conant (3-0) à Vernon Hills (0-3)

Lorsque: Jeudi, 19h

La semaine dernière: Conant a battu Glenbrook North 42-3, Vernon Hills a perdu contre Rolling Meadows 26-14

Perspectives: Deux des plus grandes surprises de la saison dans la banlieue nord-ouest ont été le succès de Conant et le manque de succès de Vernon Hills. Conant a pu attribuer une grande partie de ce succès grâce au jeu de TJ Ramsey au quart-arrière et au jeu des porteurs de ballon de Dominick Minnini et Connor Minogue. Vernon Hills, qui figurait parmi les meilleures équipes de la CSL North cette saison, a participé à chacun de ses matchs, mais a échoué à la fin.

Elk Grove (3-0) à Niles West (2-1)

Lorsque: Jeudi, 19h

La semaine dernière: Elk Grove a battu Niles North 43-0, Niles West a perdu contre Schaumburg 17-7

Perspectives: Elk Grove cherche à aller 4-0 pour la première fois depuis 2004 lorsque les Grenadiers ont ouvert leur saison 11-0. Les Grens ont dominé leurs adversaires 109-21. Une partie de ce succès repose sur les épaules du quart-arrière Mitch Janczak, qui a été exceptionnel pour ouvrir la saison. Il a eu l’aide de Jacob Elsner et Garrett Ewen. Kachia Ugwu mène une défense qui a été aussi avare de verges accordées que de points accordés. Niles West dispute son premier match à domicile de la saison.

Hoffman Estates (1-2) à Maine East (1-2)

Lorsque: Jeudi, 19h

La semaine dernière: Hoffman Estates a battu Maine West 44-0, Maine East a perdu contre Wheeling 49-12

Perspectives: Aiden Cyr est revenu la semaine dernière d’une blessure en grand et a déclenché les Hawks. Hoffman Estates a marqué plus de points la semaine dernière qu’au cours des deux semaines précédentes combinées. Les Hawks chercheront à prendre de l’élan avant le match de conférence la semaine prochaine. Maine East est de retour chez lui après sa victoire retentissante à domicile il y a deux semaines. Les Blue Demons espèrent encore capitaliser sur cette énergie cette semaine.

Palatin (3-0) à Glenbrook Sud (3-0)

Lorsque: Jeudi, 19h

La semaine dernière: Palatine a battu New Trier 34-14, Glenbrook South a battu Fremd 42-14

Perspectives: Les deux équipes ont été brûlantes pour commencer la campagne 2022. Palatine s’est fortement appuyé sur le quart-arrière Grant Dersnah, qui a lancé pour 603 verges. Nate Branch et Thomas Coroneos ont été les cibles favorites tandis que la précipitation de Dominick Ball et TJ Luckett a également été un facteur clé du succès des Pirates. Glenbrook South, qui s’est qualifié pour les quarts de finale 8A la saison dernière, a été mené cette saison par le quart Hunter Kreske.

Espoir (3-0) à Maine Sud (2-1)

Lorsque: Jeudi, 19h

La semaine dernière: Prospect a battu Evanston 17-14, Maine South a battu Barrington 38-7

Perspectives: Cela devrait être le match de raid aérien dans une bataille entre une paire d’équipes qui ont pénétré profondément dans les séries éliminatoires de l’État l’année dernière. Il pourrait y avoir tellement de ballons de football dans le ciel que les responsables du contrôle du trafic aérien à O’Hare devront détourner les avions qui survolent le stade de Maine South. Le quart-arrière espoir Brad Vierniesel a lancé pour 1 071 verges et 13 touchés. Le quart-arrière du Maine South, Jack DeFillippis, qui remplaçait Ryan Leyden, blessé, vient de remporter une performance de trois touchés et de 182 verges contre Barrington.

Buffalo Grove (1-2) à Deerfield (1-2)

Lorsque: Jeudi, 19h

La semaine dernière: Buffalo Grove a battu Highland Park 45-14, Deerfield a perdu contre Hersey 42-0

Perspectives: Le Bison a retrouvé le chemin de la victoire la semaine dernière, accumulant 415 verges au passage. Peyton Diaz s’est assez bien installé dans le rôle de quart-arrière tandis que Michael Cervantes est difficile à faire tomber, surtout en terrain découvert. La défensive des Bison s’est également bien installée, n’accordant que 14 points la semaine dernière après en avoir concédé une moyenne de 44 lors de ses deux premiers matchs. L’attaque de Deerfield a connu des difficultés cette saison. Les Warriors n’ont marqué que 28 points.

Fremd (0-3) à New Trèves (0-3)

Lorsque: Jeudi, 19h

La semaine dernière: Fremd a perdu contre Glenbrook South 42-14, New Trier a perdu contre Palatine 34-14

Perspectives: Ces deux fiers programmes ont connu des moments difficiles cette saison. Fremd a été surclassé 108-35 cette saison. Même s’il a été dans les jeux au début, Fremd n’a pas été en mesure de maintenir cet élan. New Trier n’a pas du tout participé à des matchs cette saison. Malgré une bonne deuxième mi-temps la semaine dernière contre Palatine, les Trevians ont été surclassés 100-21 cette année.

Rolling Meadows (2-1) à Glenbrook Nord (2-1)

Lorsque: Jeudi, 19h

La semaine dernière: Rolling Meadows a battu Vernon Hills 26-14, Glenbrook North a perdu contre Conant 42-3

Perspectives: Evan Grace, qui a lancé pour 835 verges et 10 touchés, continue de diriger les Mustangs vers un terrain dégagé. Grace vient de terminer une performance de trois touchés alors que Meadows a réalisé plus de 400 verges d’attaque totale pour la deuxième semaine consécutive. Skip Rozanski a également été un facteur clé dans l’attaque du Mustang, se précipitant sur près de 200 verges cette saison. Glenbrook North rentre chez lui après une longue nuit à Conant la semaine dernière.

Wheeling (2-1) à Maine West (1-2)

Lorsque: Vendredi, 18h30

La semaine dernière: Wheeling a battu Maine East 49-12, Maine West a perdu contre Hoffman Estates 44-0

Perspectives: Wheeling pointe vers l’avant. Ils ont déjà remporté plus de matchs cette saison que les Wildcats n’en avaient remportés au cours des saisons précédentes combinées. Wheeling a également marqué plus de points lors de ses trois premiers matchs qu’il n’en a fait toute la saison dernière grâce au jeu d’AJ Marchetti et de Simon Micula. Maine West a un peu trébuché la semaine dernière. Les Blue Demons espèrent renverser la vapeur derrière Tommy Delaney et Issac Pittman.

Hersey (3-0) à Highland Park (2-1)

Lorsque: Vendredi, 19h

La semaine dernière: Hersey a battu Deerfield 42-0, Highland Park a perdu contre Buffalo Grove 45-14

Perspectives: Depuis la mi-temps de son match d’ouverture, Hersey a amassé 115 points. Les Huskies ont réussi à le faire avec les quarts Carter Hansen et Colton Gumino qui ont fait un excellent travail pour Hersey. La défensive des Huskies a également été exceptionnelle et a affiché deux blanchissages. Highland Park vient de subir sa première défaite de la saison, mais les Giants sont invaincus à domicile.

Schaumburg (1-2) à Niles Nord (1-2)

Lorsque: Vendredi, 19h

La semaine dernière: Schaumburg a battu Niles West 17-7, Niles North a perdu Elk Grove 43-0

Perspectives: Schaumburg vient de connaître une excellente deuxième mi-temps la semaine dernière, ce qui a permis aux Saxons de passer dans la colonne des victoires. Le porteur de ballon Anthony DiGioia a été une étincelle offensive pour Schaumburg, marquant deux touchés lors de chacun des deux derniers matchs. Niles North a été surclassé 70-14 lors de ses deux derniers matchs après une victoire d’ouverture contre Lake View.

Carmel (3-0, 0-0) contre Saint-Viateur (3-0, 0-0)

Lorsque: Vendredi, 19 h à Forest View

La semaine dernière: Carmel a battu Leo, St. Viator a battu DePaul 42-21

Perspectives: St. Viator a pris un bon départ et les Lions cherchent à aller 4-0 pour la première fois depuis 2006. La combinaison Charlie Dolsen à Michael Nix a été presque imparable avec le duo qui s’est connecté pour cinq touchés. Jake VanBooven et Dayvion Ellis donnent également aux Lions la possibilité de déplacer le ballon au sol. Carmel a également pris un excellent départ, remportant ses trois premiers matchs pour la première fois depuis 2010.

