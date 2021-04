« Nous allons en fait avoir l’impact à la fois de l’inflation et de la réouverture », a-t-il déclaré sur « Mad Money ». « Je pense que le premier est un gros point négatif, mais le second est tellement positif que le ballon peut rester en l’air, prêt pour un beau truc au-dessus du filet et au sol. »

Jim Cramer de CNBC a déclaré vendredi que la saison des «bénéfices réels» débuterait lundi après que les grandes banques aient publié leurs résultats trimestriels plus tôt cette semaine.

« Je crains que la boisson pure de Coca-Cola sans activité de grignotage », a déclaré Cramer, « mais j’attends toujours un bon nombre de leur part et une belle histoire sur les réouvertures de services alimentaires. »

Laboratoires Abbott

Publication des résultats du premier trimestre 2021: avant bourse; conférence téléphonique: 9h30

BPA projeté: 1,27 USD

Revenus projetés: 10,69 milliards de dollars

« Abbott a fait un si bon travail sur les diagnostics Covid … qu’il est difficile de croire qu’ils ne le frapperont pas hors du parc », a déclaré Cramer.

Johnson & Johnson

Publication des résultats du premier trimestre 2021: 6 h 45; conférence téléphonique: 8h30

BPA projeté: 2,34 $

Revenus projetés: 22 milliards de dollars

« J & J est devenu plus controversé, même si je pense qu’il a été injustement puni par un CDC qui semble plus déterminé à effrayer le public de se faire vacciner que de faire vacciner les gens avec une certaine sécurité », a-t-il déclaré. « Je parie que J&J a un trimestre fantastique et révèle un pipeline encore meilleur. »

Procter & Gamble

Publication des résultats du T3 2021: avant bourse; conférence téléphonique: 8h30

BPA projeté: 1,19 USD

Revenus projetés: 17,97 milliards de dollars

« The Street est en fait inquiet à propos de celui-ci. Premièrement, il y a des comparaisons difficiles avec les chiffres de rester à la maison qu’ils mettaient il y a un an », a déclaré l’animateur. « Deuxièmement, ils font face à une réelle inflation des plastiques aux surfactants [and] fret. »

Netflix

Publication des résultats du premier trimestre 2021: 16 h; conférence téléphonique: 18 h

BPA projeté: 2,97 $

Revenus projetés: 7,14 milliards de dollars

« Cela devrait être amusant. Netflix bat généralement les chiffres et les directeurs semblent toujours passer un bon moment à parler de leur entreprise », a-t-il déclaré. « Même la conférence téléphonique Netflix a un bon contenu. »