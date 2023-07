Semaine cruciale pour Rishi Sunak alors que les conservateurs font face à une triple défaite aux élections partielles et se battent pour arrêter les bateaux

À seulement quatre jours de la fermeture des Communes pour l’été, Rishi Sunak fait face à l’une de ses semaines les plus difficiles à ce jour.

Jeudi, trois méga-élections partielles verront les conservateurs se battre pour garder Selby, Uxbridge et South Ruislip et Somerton et Frome.

Rishi Sunak fait face à l’une de ses semaines les plus difficiles en tant que Premier ministre avec trois élections partielles brutales qui doivent avoir lieu jeudi Crédit : PA

Pendant ce temps, au parlement, le Premier ministre tentera de combattre ses pairs intrusifs et les rebelles conservateurs afin que son projet de loi tant attendu sur les petits bateaux puisse enfin devenir loi.

La législation phare constitue une partie importante de la promesse de M. Sunak de mettre fin une fois pour toutes à la migration illégale.

Après des jours de querelles sur les amendements avec la Chambre des lords, il est probable qu’il soit enfin adopté mercredi.

Mais la victoire n’apaisera pas les craintes majeures de nombreux conservateurs selon lesquelles les élections partielles de jeudi pourraient s’avérer dévastatrices.

Les conservateurs craignent qu’une combinaison mortelle d’inflation stagnante, de services publics épuisés et d’inconduite des députés ne conduise à des sanctions dans les urnes.

Certains sondages suggèrent que le Premier ministre risque la défaite dans les trois circonscriptions.

Un député conservateur a déclaré que ses collègues occupant certains des sièges les plus sûrs du pays « sont désormais terrifiés par leurs propres perspectives d’emploi ».

Un autre a déclaré: « On s’attend à ce que nous perdions les trois élections partielles.

« Les électeurs ne semblent pas passer à d’autres partis, mais simplement décider de rester chez eux. »

Alors que de nombreux conservateurs pensent que Selby et Somerton sont hors de portée, un grand nombre garde espoir pour l’ancien terrain de jeu de Boris Johnson à Uxbridge.

Les résidents locaux sont furieux contre le maire travailliste Sadiq Khan pour avoir promis d’imposer des restrictions ULEZ dans la région à partir d’août.

Un ancien ministre et allié de BoJo a déclaré au Sun: « Si Boris l’avait emmené à une élection partielle, il aurait gagné.

« Mais le maire a mis plusieurs balles au fond de son propre filet sur ULEZ, ce qui nous aidera un peu. »

Un autre ancien ministre a déclaré: « Beaucoup de collègues diront à tout le monde que nous ne nous attendons pas à tout gagner.

« Mais il y a une lente reprise à Selby et à Uxbridge, le vote anti-ULEZ aide. »

Une source de Tory HQ a ajouté: « Nous ne prenons rien pour acquis.

« Nous sommes peut-être en retard dans les sondages, mais ici à Uxbridge et South Ruislip, si les électeurs veulent que l’ULEZ soit arrêté, s’ils veulent envoyer un message à Khan, notre candidat est l’homme qui peut le faire. »

Si les conservateurs perdent les trois élections partielles, M. Sunak subira un coup dur pour son autorité, en particulier avec des élections générales prévues d’ici janvier 2025.

Mais il est peu probable que des masses de rebelles commencent à aiguiser leurs couteaux et à comploter pour le renverser.

Un haut député conservateur a déclaré: « Les gens qui disent que c’est la goutte d’eau pour Rishi parlent complètement.

« Personne ne bouge pour changer de chef. »

Dans un effort pour raviver son image et se préparer à une confrontation avec Sir Keir Starmer, le Premier ministre prévoit un remaniement ministériel.

Dans les semaines à venir, les étoiles montantes du parti seront récompensées par des promotions, tandis que ceux qui sortent de la politique – comme le secrétaire à la Défense Ben Wallace – quitteront le sommet.

On dit également que M. Sunak prépare un blitz politique estival visant à inciter les électeurs hésitants à revenir au parti.

Mais un ancien ministre sceptique a décrit le remaniement comme « le début de la fin ».

« Rishi ne fera que récompenser ses amis », ont-ils déclaré.

« Il les remerciera pour leur soutien et leur fidélité avec un rôle ministériel afin qu’ils aient quelque chose à mettre sur leur CV quand nous perdrons. »

Le député a ajouté qu’il était sceptique qu’un blitz politique se produise même et a déclaré que ses collègues en avaient assez que le gouvernement n’ait « aucun programme ».

Les informations selon lesquelles M. Sunak pourrait supprimer l’impôt sur les successions comme moyen de faire revenir les conservateurs traditionnels du « mur bleu » ont provoqué la colère de certains députés du mur rouge.

Ils disent que le Premier ministre « joue à un jeu d’échecs » avec politique – mais a « sacrifié la mauvaise pièce ».

Au lieu de cela, ils pensent que la réduction du seuil d’imposition de 40p aiderait plus de personnes à tous les niveaux et entraînerait de meilleurs gains le jour des élections.

Un député conservateur a déclaré au Sun: « Le Premier ministre a besoin d’un programme audacieux avant la conférence du parti en septembre.

« Sinon, les voix dissidentes ne feront que s’intensifier. »

Un autre a ajouté: « Dans l’ensemble, tout le monde est maussade. »