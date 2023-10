LANDOVER, Maryland — Les commandants de Washington semblent toujours jouer dur contre les Eagles et cela s’est encore produit dimanche après-midi.

Mais les Eagles ont quand même réussi à revenir d’un déficit précoce pour gagner 38-31 et améliorer à 7-1 cette saison. Une énorme confrontation NFC Est contre les Cowboys se profile avant le bye.

Venons-en au bulletin de cette semaine :

Stratège

Jalen fait mal : 29/38, 319 yards, 4 touchés, note de 135,7

Alors que Hurts était clairement gêné par cette blessure au genou gauche – il n’avait que 6 mètres au sol – Hurts était très bon dans les airs. Ce n’était que le deuxième match de sa carrière avec quatre touchés par la passe. Et ce n’était que le quatrième match de l’histoire des Eagles pour un QB complétant 75 % de ses passes pour plus de 300 yards et 4 touchdowns.

Jalen fait mal : 29/10/23 (chez Commanders)

Nick Foles : 03/11/13 (chez Raiders)

Donovan McNabb : 23/09/07 (contre les Lions)

McNabb : 18/09/05 (contre 49ers)

Note : A

Revenir

D’Andre Swift : 16 tentatives au sol, 57 yards, 1 TD

À la fin de ce match, Swift a fait preuve de jus, même lorsqu’il a marqué un touché alors qu’il aurait probablement dû descendre. Bien que Kenny Gainwell ait réussi un gros attrapé, son échappé au deuxième quart à l’intérieur de la ligne des 5 mètres a été absolument brutal. Dans l’ensemble, les Eagles n’ont pas été aussi bons récemment sur le terrain.

Note : C+

Destinataire

AJ Brown : 8 attrapés sur 8 cibles, 130 yards, 2 touchés

Ce que Brown a fait au cours du dernier mois et demi est tout simplement incroyable. Dimanche, il est devenu le premier joueur de l’histoire de la NFL à totaliser plus de 125 verges sur réception six semaines de suite. Et il l’a fait de manière spectaculaire contre les commandants. Son touché à une main à la fin du deuxième quart est à peu près la meilleure prise que vous ayez jamais vue. Et il n’y avait pas que Brown dimanche. DeVonta Smith est entré dans le mix avec 7/99/1 et Julio Jones a également capté une passe de touché au quatrième quart.

Note : A+

Fin serrée

Dallas Goedert : 4 attrapés sur 7 cibles, 36 yards

Ce fut une journée relativement calme pour Goedert, mais son attrapé de 16 verges aux 3e et 2e au quatrième quart a été un très gros jeu dans le match. Quelques jeux plus tard, Hurts a frappé un Smith grand ouvert pour un touché de 38 verges pour égaliser le match à 24-24. L’ailier rapproché de troisième corde Grant Calcaterra a quitté le match avec une commotion cérébrale.

Catégorie B

Ligne offensive

Hurts n’a été limogé que quelques fois dimanche et a eu tout le temps de lancer pour 319 verges et 4 touchés. La protection contre les passes semblait vraiment solide, mais les Eagles savent qu’ils ont du travail à faire dans le jeu au sol. Ils n’avaient que 59 mètres au sol dans celui-ci. Une remarque : Tyler Steen a obtenu sa première action offensive dans la NFL lorsque Sua Opeta a dû rater la majeure partie du dernier entraînement du deuxième quart. Opeta est revenu dans ce match, mais il convient de souligner que Cam Jurgens est éligible pour revenir de l’IR la semaine prochaine.

Catégorie B+

Ligne défensive

Haason Reddick : 1 sack, 1 FF, 2 coups sûrs QB, 3 plaqués

Sam Howell avait été limogé 40 fois avant ce match et les Eagles ne l’ont récupéré qu’une seule fois dimanche. Bien que le limogeage de Reddick aux 4e et 5e ait été un moment décisif. Et Reddick aurait vraiment dû en avoir un autre, mais Howell a choisi de ne lancer le ballon à personne et de s’échouer intentionnellement. Jalen Carter cuisinait tôt contre le garde gauche suppléant, mais il a quitté le match avec une blessure au dos. Les Eagles ont eu quelques blessures à DT mais ont réussi à passer le match.

Note : C+

Secondeur

Nakobe Dean : 12 plaqués, 2 TFL

Les Eagles continuent d’utiliser une rotation au poste de secondeur, ce qui est un peu surprenant. Nous avons vu Dean avec Zach Cunningham, nous avons vu Nicholas Morrow avec Cunningham et nous avons même vu Dean et Morrow ensemble. Sean Desai semble aimer cette rotation mais il est juste de se demander si c’est parce qu’il n’a pas vu une paire vraiment se séparer.

Note : C+

Secondaire

Reed Blankenship : 1 INT, 1 PBU, 8 plaqués

Les Eagles ont permis dimanche à Howell de compléter 75 % de ses passes pour 397 verges et 4 touchés. Les Eagles ont finalement profité d’une erreur au quatrième quart lorsque Blankenship l’a éliminé. Mais à part ce moment, ce fut un match difficile pour Blankenship, James Bradberry et la plupart des secondaires des Eagles. Au moins, ils ont fait quelques ajustements en seconde période, mais ce n’était toujours pas bon.

Note : D+

Spécial équipes

Britain Covey : 1 retour de botté de dégagement, 25 yards

Covey a réalisé un autre bon retour et n’a renoncé à aucun gros retour dans le jeu de coup de pied. Jake Elliott a réussi sa seule tentative de placement du match et a réussi ses cinq PAT. Braden Mann a réussi deux bottés de dégagement pour 117 verges avec une longueur de 59. Il en a frappé un qui a abouti à un touché, ce qui n’était pas idéal.

Catégorie B

encadrement

Record : 7-1

Desai avait les mains pleines avec cette attaque d’Eric Bieniemy et il est probablement juste de dire que Bieniemy a pris le dessus sur lui. En attaque, les Eagles continuent d’insister pour faire jouer Gainwell dans la zone rouge, ce qui a connu une issue désastreuse en première mi-temps. Mais les Eagles ont également répondu après avoir reçu un coup de poing dans la bouche et il faut leur reconnaître le mérite d’avoir trouvé des moyens de remporter des victoires même lorsqu’elles ne sont pas jolies.

Catégorie B

Abonnez-vous à Eagle Eye partout où vous obtenez vos podcasts :

Podcasts Apple | Musique Youtube | Spotify | Piqueuse | Art19 | RSS | Regarder sur YouTube