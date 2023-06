Semaine 8 de l’USFL : à quoi s’attendre dans les quatre matchs

RJ Jeune Analyste de football du FOX Sports College Greg Auman Journaliste NFC Sud

Avec trois semaines à faire dans le 2023 USFL saison, les choses restent extrêmement serrées, les huit équipes de la ligue étant toujours en jeu pour décrocher l’une des quatre places en séries éliminatoires.

En fait, alors que nous entrons dans la semaine 8, une seule équipe est en mesure de décrocher une place en séries éliminatoires. Ce serait le leader de la division nord Étoiles de Philadelphie (4-3), qui peut le faire avec une victoire sur Birmingham combinées aux pertes des rivaux de la division New Jersey (2-5) et Pittsburgh (2-5).

Dans le Sud, avec les quatre équipes à un match les unes des autres, aucune équipe ne peut décrocher une place cette semaine, bien que le champion en titre Stallions (5-2) ait une chance d’augmenter son avance d’un match sur le terrain.

La semaine 8 débute samedi avec deux matchs, en commençant par un concours à Canton, Ohio entre le Joueurs de Houston et les Mauler. Plus tard à Birmingham, les Stars et les Stallions se retrouvent.

Le dimanche, Memphis rencontre le New Jersey à Canton, suivi du Panthères du Michigan contre le Casseurs de la Nouvelle-Orléans à Birmingham.

Voici une ventilation des affrontements de ce week-end, de FOX Sports ‘ RJ Jeune et Greg Auman.

Gamblers de Houston (4-3) contre Maulers de Pittsburgh (2-5)

Samedi, midi HE aux États-Unis

La grande division dans l’USFL cette saison a été entre la division sud – où chaque équipe est 4-3 ou mieux – et la division nord – où chaque équipe est 4-3 ou pire. La différence a été un record de 9-3 pour les équipes du Sud contre le Nord, et la ligue joue son quatrième et dernier tour de matchs hors division ce week-end, avec une chance de creuser l’écart entre les deux.

Les deux seules équipes de l’USFL qui ne sont pas dans un match de première place dans leurs divisions – les Pittsburgh Maulers et les New Jersey Generals, tous deux 2-5 – sont 0-3 contre les adversaires de la division sud, mais ont vraiment besoin d’une telle victoire à domicile ce week-end s’ils veulent garder en vie leurs espoirs en séries éliminatoires.

Samedi (midi HE), Pittsburgh (2-5) affrontera les Houston Gamblers (4-3), qui ont perdu contre Memphis le week-end dernier mais sont toujours à égalité au deuxième rang dans le Sud. Pour réussir la surprise, les Maulers devront inverser les tendances qui ont conduit à leur record en difficulté, toujours mathématiquement vivant avec trois semaines à jouer dans la saison régulière.

Pittsburgh a eu du mal à marquer des points de manière constante – la ligue a disputé trois matchs sur 28 cette année au cours desquels une équipe a marqué trois points ou moins, et les Maulers en ont deux, se faisant blanchir par Memphis et n’en gérant que trois dans une défaite. au New-Jersey. Une partie de cela est due à quatre passes de touché au plus bas de la ligue (toutes les autres équipes en ont au moins sept) du quart-arrière Troy Williams.

La défense des Maulers de Ray Horton a eu ses moments, alors que le secondeur Kyahva Tezino mène la ligue avec 77 plaqués, dont six pour des défaites. L’ancienne star des 49ers Reuben Foster, qui est revenue au football professionnel après une absence de quatre ans et compte 37 plaqués en cinq matchs, est le deuxième joueur le mieux noté de la ligue selon Pro Football Focus. Foster a été limité par une blessure au bras, mais devrait être prêt pour le match de samedi.

— Par Greg Auman

Les Stars de Philadelphie (4-3) contre les Étalons de Birmingham (5-2)

Samedi, 15 h HE sur NBC

Lors d’un match revanche du match de championnat de l’USFL de l’année dernière, les Stars de Philadelphie affrontent les Birmingham Stallions avec une chance de décrocher une cinquième apparition consécutive dans les séries éliminatoires de la ligue (remontant à la version des années 80 de la ligue). Ils peuvent le faire avec une victoire, plus des défaites par leurs rivaux de division Pittsburgh et New Jersey.

La division Nord est séparée par seulement deux matchs avec trois semaines à jouer en saison régulière. Mais les Stars de Bart Andrus (4-3) sont devenues l’équipe la plus chaude du Nord, remportant trois victoires consécutives après avoir perdu 41-16 lors de la semaine 4 contre les Gamblers de Houston.

Alors que la relation entre le quart-arrière Case Cookus et l’élargi Corey Coleman continue de se développer, les Stars chercheront à remporter leur première victoire contre les Stallions (5-2) depuis le retour de l’USFL la saison dernière.

Dans le Sud, les quatre équipes sont séparées par un seul match et toutes les quatre sont au-dessus de .500. Mais ce match entre les deux leaders de la division est le début de la séquence de trois matchs dans laquelle chaque adversaire affronté par Skip Holtz’s Stallions a un record de victoires.

Pour dépasser les Stars, Holtz s’appuiera sur le quart-arrière Alex McGough, qui mène la ligue au chapitre des touchés et des points marqués. Il s’est avéré être un résolveur de problèmes d’élite et dirige son équipe à la fois en passant et en se précipitant.

La défense des Stallions a été l’unité la plus importante sur le terrain pour Birmingham. Les Stallions ont une fiche de 19-2 lorsqu’ils maintiennent les équipes à 27 points ou moins. Le week-end dernier, lors d’une victoire 24-20 contre la Nouvelle-Orléans, le secondeur Quentin Poling a accumulé des plaqués à deux chiffres, trois plaqués pour perte, deux sacs et un échappé récupéré.

Un investissement dans les équipes spéciales a également porté ses fruits. Deux des trois coups d’envoi retournés pour des touchés sont venus du large de Birmingham Deon Cain.

L’USFL a été gentille avec les retours avec 93,5% de tous les coups d’envoi renvoyés après huit semaines de jeu. A titre de comparaison, 38% des coups d’envoi ont été rendus dans la NFL la saison dernière.

L’USFL a fait sa marque dans la NFL avec des équipes spéciales. Le MVP de l’USFL de l’année dernière, KaVontae Turpin, a remporté une sélection au Pro Bowl en tant qu’homme de retour pour les Cowboys de Dallas.

Pendant ce temps, pour les Stars, Coleman a émergé comme le talent qu’il était à Baylor, talent qui a conduit à sa sélection de premier tour lors du repêchage de la NFL en 2016.

Défensivement, aucune équipe n’a cédé plus de points (163) que les Stars, mais ils se vantent également du joueur avec le plus d’INTs cette saison à Amani Dennis, qui fait équipe avec l’ancien Michigan Man Channing Stribling.

Les Wideouts Davion Davis et Myron Mitchell auront les mains pleines avec les Stars‘ secondaire, mais le jeu pourrait se jouer dans les tranchées. CJ Marable est devenu une menace urgente et le secondeur Gabe Sewell est devenu le leader méconnu des sept premiers à Philadelphie.

Avec les deux équipes en lice pour leur couronne de division respective, ce match pourrait à nouveau être joué à Canton, Ohio, pour terminer la saison.

— Par RJ Young

Showboats de Memphis (4-3) contre les généraux du New Jersey (2-5)

Dimanche, 13 h HE sur FOX et l’application FOX Sports

Comme leur rival de division Pittsburgh Maulers, les Generals du New Jersey ont une fiche de 2-5 et 0-3 contre les adversaires de la division sud, mais ont vraiment besoin d’une telle victoire à domicile ce week-end s’ils veulent garder en vie leurs espoirs en séries éliminatoires.

Dimanche, le New Jersey (2-5) affronte les Showboats de Memphis (4-3), qui ont remporté quatre victoires consécutives pour rebondir après un début difficile. Pour réussir le bouleversement, les Generals devront inverser les tendances qui ont conduit à leur record en difficulté, toujours mathématiquement vivant avec trois semaines à jouer dans la saison régulière.

Les Generals ont connu des défaites serrées – leurs quatre derniers matchs ont été de trois, six, trois et trois points, avec deux de ces matchs à égalité au quatrième quart. Le New Jersey est à égalité avec le pire record de la ligue malgré le fait d’avoir cédé le moins de points dans l’USFL cette saison, et la marge de rotation a fait partie de cette adversité. Le New Jersey a la pire marge de rotation de la ligue à moins-4 et tentera de réparer ce dimanche contre une équipe de Memphis qui a la meilleure marge de rotation de la ligue à plus-4.

Les Generals ont eu du mal à trouver un équilibre en attaque – ils mènent la ligue en se précipitant à 138,6 verges par match derrière Darius Victor (429 verges) et le quart D’Andre Johnson (264), mais ils sont les deuxièmes pires en verges par la passe. Ils évitent les revirements dans les airs, avec deux interceptions au plus bas de la ligue, mais Victor a perdu quatre échappés – aucun autre arrière de la ligue n’en a perdu plus d’un cette saison.

Le match de dimanche à Canton sera un « USFL/Ohio Legends Day », avec d’anciens joueurs locaux comme Eric Metcalf, Wyatt Teller et Frank Minnifield et les entraîneurs Jim Tressel et Bo Pelini sur place pour des séances d’autographes.

— Par Greg Auman

Michigan Panthers (3-4) contre New Orleans Breakers (4-3)

Dimanche, 16 h HE sur FOX et l’application FOX Sports

Malgré l’une des meilleures attaques de l’USFL, les New Orleans Breakers ont perdu leurs trois derniers matchs après en avoir remporté quatre de suite pour commencer la saison.

Ils chercheront à mettre fin à cette séquence de défaites lorsqu’ils affronteront les Panthers du Michigan à 16 h HE dimanche au Protective Stadium de Birmingham, en Alabama.

Les Breakers et les Panthers se battent chacun pour des places en séries éliminatoires dans leurs divisions respectives avant la semaine 8. La Nouvelle-Orléans (4-3) est un match derrière le leader de la division sud Birmingham et à égalité avec Memphis et Houston pour la deuxième place. Mais les Breakers ne participeraient pas aux séries éliminatoires selon les règles de bris d’égalité de l’USFL si la saison se terminait aujourd’hui.

Une victoire contre les Panthers les maintiendrait non seulement dans la course aux séries éliminatoires, mais les maintiendrait à distance de frappe des Stallions avec deux matchs à jouer en saison régulière.

Mais les Panthers (3-4) ont leurs propres plans, et une offre en séries éliminatoires serait la première du Michigan depuis la version précédente de la ligue en 1984. Après avoir perdu quatre de suite, les Panthers ont remporté leur première victoire depuis la semaine 2 avec un Victoire 25-22 contre les Generals la semaine dernière.

Ils ont été aidés par les solides performances du quart-arrière Josh Love et du porteur de ballon Reggie Corbin, ainsi que par un retour de coup d’envoi pour un touché de Kaden Davis.

Défensivement, les Panthers continuent de s’appuyer sur l’ailier défensif Breeland Speaks, qui a réussi 39 plaqués, dont sept sacs, en sept semaines de jeu.

Ce sera à Speaks et à la défense d’essayer de ralentir McLeod Bethel-Thompson, Wes Hills, Sage Surratt et l’une des attaques les plus explosives de la ligue.

Bethel-Thompson (verges par la passe), Hills (verges au sol), Surratt (verges sur réception) mènent la ligue dans trois grandes catégories offensives. Les Breakers ont également une moyenne de 342 verges d’attaque par match, en tête de la ligue, mais ils ont eu du mal à marquer des points au cours des trois dernières semaines.

Après avoir marqué plus de 20 points au cours de chacune des quatre premières semaines de la saison, les Breakers n’ont récolté en moyenne que 13,3 points par match au cours des trois dernières. Alternativement, les Panthers ont marqué au moins 24 points dans chacune de leurs victoires cette saison et n’ont obtenu en moyenne que 10,75 PPG dans chacune de leurs quatre défaites.

Cela pourrait simplement être un match où la première équipe à marquer 20 points gagne alors qu’elle cherche à jouer en séries éliminatoires.

— Par RJ Young

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’hôte du podcast « Le numéro un du football universitaire. » Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à « The Number One College Football Show » sur YouTube .

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .