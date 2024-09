Semaine 4 de la NFL : les Cowboys ne peuvent pas arrêter la course, alors courez avec Devin Singletary

J’ai été trop mignon la semaine 3 et j’ai peut-être un peu dépassé les limites du FLEX la semaine dernière (oups). Le meilleur receveur qui était dans cette colonne la semaine dernière était Brian Thomas qui a terminé WR44, tandis que Jerome Ford a terminé avec un classement RB28 respectable la semaine 3. Il est maintenant temps de passer à certains joueurs qui peuvent vraiment nous aider la semaine 4. Nous devrons surveiller le statut de certains gars comme DeVonta Smith et Trey McBride, mais si vous cherchez des remplaçants, alors je vous couvre ici.

Devin Singletary, RB, Giants contre Cowboys

Les Cowboys ne peuvent tout simplement pas arrêter la course et ont permis aux running backs de se classer troisième en termes de yards gagnés au sol cette saison avec 392. Pendant ce temps, Singletary sort d’une belle semaine 3 où il a terminé RB10 en fantasy après avoir gagné 108 yards de mêlée et un touchdown sur 20 touches contre les Browns. Singletary a vu 68% des snaps, son plus bas niveau de la saison, mais il a quand même géré 83% des touches de running back pour les Giants. Ils voudront garder Dak Prescott et CeeDee Lamb hors du terrain autant que possible, Motor Singletary régnera en maître.

Darnell Mooney, receveur, Falcons contre Saints

Mooney est actuellement le leader des Falcons en termes de yards de réception (169) et n’a qu’une cible de moins que Drake London. Il est clairement l’option WR2 pour les Falcons, ayant joué 96% des snaps offensifs de l’équipe jusqu’à présent. La défense des Saints n’a pas beaucoup cédé aux receveurs lors de la semaine 3 contre les Eagles (DeVonta Smith a eu un bilan de 7-79-0), mais Mooney a été un point central de l’attaque des Falcons et a vu au moins sept cibles lors de chacun de ses deux derniers matchs. Avec Mooney, vous devrez espérer qu’il puisse au moins obtenir un gros jeu, comme il l’a fait lors des deux derniers matchs (réceptions de 26 et 41 yards). Si vous en avez besoin, Mooney peut vous aider à passer une semaine dans une attaque menée par un Kirk Cousins ​​(qui semble être) en bonne santé au poste de quarterback.

Zack Moss, RB, Bengals contre Panthers

Moss vient de réaliser son meilleur match de la saison, totalisant 17 touches pour 97 yards et un touchdown contre les Commanders. La statistique la plus importante ici est qu’il a attrapé 5 des 6 cibles pour 39 yards et si une telle utilisation dans le jeu de réception se poursuit, Moss continuera à surpasser son ADP de pré-saison. Le coéquipier de Moss, Chase Brown, s’est également mêlé au mélange (7-62-0) et pourrait être un bon joueur, mais avec Moss ayant joué 76% des snaps de running back, il est toujours le gars que vous voulez là-bas contre Carolina. Les Panthers sont la quatrième pire équipe contre les running backs en fantasy sur la base des points par match et les Bengals doivent gagner maintenant. Attendez-vous à ce que Moss fasse un autre bon match.

Josh Downs, receveur, Colts contre Steelers

Downs a fait ses débuts en saison lors de la semaine 3 et ce fut une sortie tranquille. Il n’a attrapé que 3 passes sur 5 pour 22 yards, mais a obtenu une part de cible de 25% lors de ses retours. Anthony Richardson a eu du mal sur certains lancers, mais jusqu’à présent dans sa carrière, il a la meilleure alchimie avec Downs. Les Steelers ont permis à deux receveurs slot, Lil’Jordan Humphrey et Ladd Monkey, de gagner respectivement 50 et 44 yards. Bien que ce ne soient pas des chiffres importants, cela montre une certaine vulnérabilité et des points faibles dans la défense des passes des Steelers. Downs fournira à Richardson une cible facile à atteindre. Pour un match qui met en vedette les attaques classées n°17 ​​(Colts) et n°24 (Steelers), le total de 40 points du match est assez élevé. Nous pourrions obtenir plus de points que prévu et Downs en sera une grande partie.

Michael Wilson et Greg Dortch, WR Cardinals contre Commanders

Il est encore difficile de déterminer qui est le WR2 des Cardinals, mais cela n’a peut-être pas d’importance contre une défense des Commanders qui a permis le plus de points aux receveurs cette saison. Au cours de la semaine 3, Wilson a réalisé son meilleur match de la saison, attrapant 8 cibles sur 9 pour 64 yards. Dortch n’a pas été génial (3-35-0), mais a été ciblé six fois. Avec le total de match implicite le plus élevé au programme à 50,5, ce match a tout pour être une fusillade et nécessitera tout le monde sur le pont. Le statut de Trey McBride pour la semaine 4 étant toujours incertain, Wilson et Dortch deviendront encore plus importants pour Kyler Murray. Obtenez l’un de ces gars dans votre alignement si vous en avez besoin.

Khalil Shakir, receveur des Bills chez les Ravens

Shakir est actuellement WR17 au total de points et a été assez constant. Dans chaque match cette saison, il a obtenu au moins cinq réceptions pour 50 yards ou a marqué un touchdown. Lors de la semaine 4, il aura un gros match contre une défense des Ravens qui accorde le quatrième plus grand nombre de points fantasy par match aux receveurs et qui a la pire défense de passe de loin, en accordant 291,7 YPG (la suivante est de 255,7). Bien qu’ils n’aient pas eu beaucoup d’attaque de passe lors de leurs deux premiers matchs, les Bills et Josh Allen ont fait tourner le jeu de passe contre une équipe des Jaguars faible (263 yards et quatre touchdowns). Shakir a attrapé ses 14 cibles cette saison et est le seul joueur des Bills à avoir plus de 100 yards de réception. Allen lui fait le plus confiance en ce moment et vous devriez aussi.