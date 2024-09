Semaine 3 de la NFL : les Vikings, prétendants au Super Bowl ? Le siège de Sirianni est-il toujours chaud malgré sa victoire ?

La semaine 3 a été un moment de réalisme pour certains, et quelques lueurs d’espoir pour quelques équipes de la NFL qui n’ont pas encore gagné. Elle a également été marquée par des moments marquants pour quelques entraîneurs et quarterbacks.

Les Vikings du Minnesota continuent de s’affirmer, Nick Sirianni et les Eagles de Philadelphie ont évité le désastre et les Steelers de Pittsburgh ont peut-être trouvé leur quart-arrière. L’Athlétique Les scénaristes de la NFL Tim Graham, Ted Nguyen et Dan Pompei partagent leurs réflexions sur toutes ces histoires et bien plus encore.

Est-il temps de repenser les Vikings en tant que prétendants au Super Bowl ?

Graham : Les Vikings sont une histoire amusante parce que le très décrié Sam Darnold profite de moments de soleil, et la combinaison Aaron Jones et Justin Jefferson est un incontournable à la télévision. Mais laissons quelques bouquets à la défense de Brian Flores. Le Minnesota a commencé dimanche classé troisième au niveau des points alloués et dans le top 10 en yards par course et en yards par tentative de passe. Avec l’aide du US Bank Stadium, ils ont anéanti les favoris de l’AFC South dimanche. Les Vikings ont tourmenté CJ Stroud avec deux interceptions et quatre sacks, et ils feront tressaillir la ligne offensive des Texans ce soir dans leur sommeil. Regardez le linebacker extérieur Jonathan Greenard, qui a enregistré trois sacks contre son ancien club et a joué un rôle important dans la ligne offensive de Houston qui a commis quatre pénalités consécutives avant le snap à la fin de la première mi-temps, transformant un troisième et quatre sur la ligne des 25 yards du Minnesota en un punt. Le plaqueur gauche Laremy Tunsil, quatre fois Pro Bowl, a été signalé trois fois pour faux départs et formations illégales. Le Minnesota a stoppé quatre courses derrière la ligne et n’a laissé Cam Akers gagner que 2,3 yards par course.

Nguyen : La défense de Flores a une nature qui va de l’avant à l’échec, et elle vit toujours de l’agressivité et de la confusion, mais il est difficile de nier à quel point elle a été bonne. La semaine dernière, elle a arrêté les 49ers et cette semaine, elle a complètement déstabilisé CJ Stroud, qui est normalement très bon contre le blitz. C’est le premier match de Stroud avec plusieurs interceptions au cours duquel il a également été sacké quatre fois dans sa carrière. L’attaque des Vikings est explosive au sol et dans les airs (sixième en taux de jeu explosif), mais le vieux Sam Darnold, insouciant, ne se montre pas de temps en temps. Kevin O’Connell a été excellent dans ses choix de jeu. Je pense qu’ils ont une formule pour gagner beaucoup de matchs et peut-être faire du bruit en séries éliminatoires, mais tant que nous ne verrons pas Darnold enchaîner quelques matchs d’élite, il est difficile de dire qu’ils sont des prétendants au Super Bowl. Et ce n’est pas un coup porté aux Vikings et à leur excellent début de saison, mais il en faudra plus pour les placer dans cette catégorie.

Pompéi : Les Vikings sont meilleurs que ce que presque tout le monde pensait. C’est à peu près tout ce que nous devrions faire après trois matchs. Deux de leurs trois prochains matchs auront lieu contre les Packers et les Lions, nous aurons alors une bien meilleure idée d’eux. Être excellent pendant 17 matchs est un défi bien différent que d’être excellent pendant trois, et janvier est encore loin. Mais il ne serait probablement pas sage de douter que Kevin O’Connell continuera à tirer le meilleur de Darnold, et si Darnold continue à jouer comme il l’a fait, les Vikings devraient être un prétendant aux playoffs. Et l’histoire nous dit que chaque équipe en playoffs est un prétendant au Super Bowl.

La victoire de dimanche contre les Saints, jusque-là invaincus, refroidit-elle Nick Sirianni, ou l’attaque inégale et les contre-attaques au quatrième essai maintiennent-elles la pression à un niveau élevé ?

Graham : Nous savons comment ça marche à Philadelphie, où gagner ne suffit parfois pas. Sirianni est devenu trop mignon, et c’est presque impardonnable. Une longue course de Saquan Barkley et la défense de Vic Fangio ont sauvé l’entraîneur principal. Il faut être indulgent avec Sirianni avec une équipe déjà meurtrie qui a été encore plus malmenée dimanche, perdant le tackle droit All-Pro Lane Johnson et le receveur principal DeVonta Smith à cause de blessures à la tête. Le cornerback All-Pro Darius Slay a également quitté le match en fin de match. Mais la fausse gaffe de Brotherly Shove juste avant la mi-temps et le fait d’être blanchi pendant trois quarts-temps ne suffiront pas à Philly, et encore moins dans la NFC East. Sirianni ferait mieux d’espérer que sa chance dure car il ne durera pas très longtemps s’il continue à coacher de manière mignonne.

Nguyen : Cela refroidit certainement son siège, mais les Eagles ont été très bons pendant la majeure partie de cette saison. Ils ont perdu un mauvais match contre les Falcons, mais ils pourraient facilement être à 3-0 en ce moment. La défense a le potentiel de s’améliorer à mesure qu’ils continuent d’apprendre le système de Fangio. La défense contre la course a été excellente contre les Saints, qui ont incinéré les équipes. L’attaque est handicapée par l’incapacité de Jalen Hurts à lancer le jeu d’option et l’absence d’AJ Brown, mais Kellen Moore a été capable de composer des appels de jeu explosifs au bon moment. Sirriani a eu plusieurs décisions douteuses sur le quatrième essai – des décisions qui les analyses déconseillent même (comme tenter un quatrième essai et un essai au lieu de botter un field goal à la fin de la première mi-temps). Les Eagles doivent composer avec des blessures et s’adapter à de nouveaux coordinateurs des deux côtés du ballon, mais cette équipe semble trop talentueuse pour faiblir. Cependant, la norme pour Sirrianni pourrait être de se battre pour le Super Bowl avec l’effectif dont ils disposent.

Pompéi : Le siège d’entraîneur des Eagles est toujours chaud, n’est-ce pas ? C’est l’organisation qui a viré Andy Reid, même s’il était clairement l’un des meilleurs entraîneurs principaux du football, et celle qui a viré Doug Pederson trois ans après qu’il les ait menés à l’un des championnats du Super Bowl les plus improbables de l’histoire. De grandes attentes et un effectif que la plupart qualifieraient de chargé n’aideront pas Sirianni à assurer sa sécurité d’emploi. Mais c’est un peu fou d’en parler étant donné que les Eagles ont un bilan de 2-1 et que Sirianni a un bilan de 36-18 en tant qu’entraîneur principal. Si les Eagles virent Sirianni, son attente pour devenir entraîneur principal ailleurs ne sera pas longue.

Les Steelers ont-ils leur quarterback en Justin Fields ?

Nguyen : Les Steelers ont un bilan de 3-0 et Fields a progressé à chaque match. Il a vu plusieurs gros lancers annulés par des pénalités douteuses lors des deux premiers matchs. Son match contre une défense des Chargers extrêmement avare a été de loin le plus impressionnant de la saison. Il a complété près de 80 % de ses passes – il a lancé plusieurs passes courtes mais cela faisait partie du plan de jeu contre l’une des meilleures attaques de passe de la ligue. Fields a réussi des lancers vers le bas du terrain dans les moments clés. La partie la plus impressionnante de son début de saison est sa capacité à éviter les sacks, ce qui a été le plus grand défi de sa carrière. Malgré un mauvais blocage des passes, Fields n’a été sacké que six fois en trois matchs. S’il avait fait un mauvais match contre la défense des Chargers, il aurait peut-être été facile de passer les rênes à Russell Wilson lors de la semaine 4 – mais je ne pense pas qu’il y ait moyen de le faire maintenant.

Graham : Les Steelers ont connu des succès bizarres avec des quarterbacks remplaçants par le passé. Mais ce type n’est pas Mason Rudolph, Duck Hodges ou Tommy Maddox. Aussi exaspérant que Fields ait pu être à Chicago, il a été merveilleux jusqu’à présent à Pittsburgh, une organisation qui ne forcera pas un joueur à accepter un poste juste parce qu’elle le paie. Les Rooney et Mike Tomlin resteront fidèles à celui qui l’a mérité. Fields a été efficace pour éviter les sacks et les turnovers, lançant sa première interception aujourd’hui. On ne peut certainement pas contester son taux de précision de 78 % (ou ses passes et ses courses pour des touchdowns contre les Chargers dimanche). Si les Steelers croient toujours que Russell Wilson, qui aura 36 ans dans quelques mois, reste leur meilleure chance de gagner, alors tant mieux pour eux, je suppose. Mais je pense que les dirigeants des Steelers sont plus intelligents que ça. De plus, comme l’a dit un jour Crash Davis, on ne joue jamais avec une séquence. Wilson devra attendre.

Pompéi : Les Steelers ont leur quarterback titulaire pour leur match contre les Colts la semaine prochaine, car on ne met pas sur le banc un quarterback qui a un bilan de 3-0 à moins que le joueur par lequel il est remplacé n’ait joué à un niveau bien supérieur avant sa blessure. (Ce n’était pas le cas de Wilson.) Mais il y a fort à parier que Wilson va être titulaire pour les Steelers cette saison, peut-être dans un avenir pas trop lointain. Il est également possible que Fields récupère le poste de titulaire à un moment donné. Fields a un historique de performances en dents de scie. Peut-être qu’il devient plus régulier lors de sa quatrième saison et dans un nouvel environnement, mais cela reste à voir. À moins que Fields (ou Wilson s’il le remplace à un moment donné) ne soit constamment exceptionnel et que l’équipe continue de gagner, il y aura une possibilité de changement.

Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour Caleb Williams de subir tous ces coups si tôt ?

Pompéi : Encaisser des coups n’est jamais une bonne chose pour un jeune quarterback. Comment cela a-t-il fonctionné pour Bryce Young ? Acquérir de l’expérience de jeu est une bonne chose, mais il faut qu’il y ait une validation à un moment donné. Jusqu’à présent, Williams n’a pas eu beaucoup d’aide de la part des appels de jeu, du blocage ou du jeu de course. Et il ne s’est pas beaucoup aidé non plus. Williams et l’attaque des Bears doivent ramper avant de marcher, et ils ont souvent l’air d’essayer de voler. Une approche plus conservatrice aiderait tout le monde.

Nguyen : Je ne pense pas que ce soit idéal de placer un quarterback qui veut prendre son temps pour créer derrière cette ligne offensive, mais je ne pense pas que vous puissiez changer de cap après avoir nommé Williams comme titulaire à ce stade. Il ne joue pas aussi mal que ses statistiques le suggèrent, et il gère de manière impressionnante une grande partie des opérations pré-snap des Bears tout en s’améliorant. Il n’a pas été capable de faire avancer le ballon au cours des deux dernières semaines, mais il a lancé pour 363 yards aujourd’hui et a trouvé un rapport avec Rome Odunze, qui a eu 112 yards – c’est un progrès ! Dans un monde parfait, les Bears bloquent mieux, mais tant que Williams s’améliore, vous devez le faire jouer. Même lorsque les bosses arrivent, vous devez le faire jouer.

Graham : Il y a des grumeaux et puis il y a grumeauxBien que la ligne offensive des Bears ne lui rende pas vraiment service, Williams n’a pas encore droit au même traitement que David Carr ou Archie Manning. Cela a été une expérience précieuse pour Williams, et vous ne voulez pas qu’il soit jeté dans la poubelle de la démoralisation aux côtés de Bryce Young en tant que joueurs qui ont déjà perdu leur emploi étant enfants et qui ont besoin de retrouver confiance en eux. Williams a déjà une victoire à son actif et a montré les éclairs de génie auxquels on s’attend. Il a lancé pour 363 yards aujourd’hui, le genre de statistiques bien remplies qui garderont Chicago (et les managers de fantasy) excités et pas sur le point de le huer hors de la ville. Les fans des Bears doivent espérer que son TD lancé à Rome Odunze aujourd’hui n’est que le début d’une belle relation. Donnez à Williams toutes les opportunités. Il se débrouille bien jusqu’à présent.

(Photo du haut : Stephen Maturen / Getty Images)