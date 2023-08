Semaine 2 – Shaw Local

NON-CONFÉRENCE

Plainfield Sud (0-1) à DeKalb (0-1)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : DeKalb a remporté la rencontre de l’année dernière 48-14 à Plainfield.

À propos des Cougars : L’entraîneur Jake Brosnan a perdu son premier match à la tête de Plainfield South la semaine dernière, 30-6 contre Yorkville, ancien partenaire de la conférence Northern Illinois Big 12 des Barbs. Les Cougars se sont retrouvés en séries éliminatoires l’année dernière, terminant 6-4 après une défaite au premier tour contre la Loyola Academy, l’éventuel champion d’État de classe 8A.

À propos des barbes : La défaite 42-7 de la semaine dernière contre Sycamore n’était que la troisième défaite de 33 points ou plus depuis 2019 pour DeKalb, et les deux autres ont eu lieu contre Naperville Central en 2019 et au printemps 2021. La dernière défaite de 35 points ou plus des Barbs remonte à 2015. , lorsqu’ils ont été éliminés par Montini en quart de finale de Classe 6A 49-14. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de points positifs contre les Spartiates. Bien que le match de course ait eu du mal à faire avancer les choses, le quart-arrière de deuxième année Cole Latimer a réussi 17 passes sur 24 pour 184 verges, un touché et une interception. Il a mené un touché en moins d’une minute pour clôturer la première mi-temps avec une paire de passes à son compatriote Davon Grant, portant le score à 14-7 à l’entracte.

Choix du vendredi soir: DeKalb

Sycomore (1-0) à Siméon (0-1)

Quand: 11h00 samedi, Gately Stadium

Dernier match : Premier match

À propos des Wolverines : Pour la deuxième semaine consécutive, Simeon affrontera une défense de haut niveau après une défaite 12-6 à Wheaton Warrenville South. La semaine dernière, Te’Shon McGee a propulsé l’attaque des Wolverines avec 93 verges au sol. Le quart-arrière Keshaun Parker a connu des difficultés, lançant deux interceptions et tâtonnant lors de la défaite. L’entraîneur Derrick Hunter a pris le relais après que Dante Culbreath a annoncé au début de l’entraînement d’automne qu’il se retirait. Hunter, le coordinateur défensif l’année dernière, avait la défense de Simeon en grande forme, ancrée par les espoirs de la Division I de la NCAA Christopher Burgess et Mikeshun Beeler le long de la ligne. Les Wolverines se sont qualifiés pour toutes les séries éliminatoires depuis 2001 et toutes sauf deux depuis 1985.

À propos des Spartiates : Diego Garcia a connu un match monstre pour les Spartans des deux côtés du ballon lors d’une victoire de la semaine 1 contre DeKalb, avec neuf plaqués et deux sacs hors de sa place de secondeur plus 16 courses pour 60 verges. Le quart-arrière junior Burke Gautcher n’a lancé que deux passes, une passe à la pelle sur 2 verges et une frappe de 55 verges à Teague Hallahan pour mettre un point d’exclamation sur la victoire au quatrième quart. Garcia a soutenu une charge défensive qui a accordé 176 verges au total dans le match et moins 8 verges au sol. C’est le premier voyage de Sycamore à Chicago depuis 2017, une victoire 70-8 contre Robeson lors de la troisième semaine à Gately.

Choix FND : Sycomore

Kaneland (0-1) à Wauconda (1-0)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Les Knights ont remporté la dernière rencontre 40-18 en 1996.

À propos des chevaliers : Pendant 2 1/2 quarts, l’entraîneur Michael Thorgesen a obtenu la performance défensive qu’il espérait alors que Kaneland menait Washington par deux scores pour commencer l’année. Mais les Panthers ont marqué les 21 points suivants pour l’étourdissement 33-27. Le quart-arrière Troyer Carlson a réalisé un match énorme pour les Knights, lançant pour 289 verges et trois scores et se précipitant pour 79 verges et un touché. Aric Johnson a reçu deux de ces passes TD. Thorgesen a déclaré qu’il avait aimé l’effort de vendredi et que la plupart des erreurs sur le film étaient corrigibles, le laissant optimiste quant à une meilleure performance au cours de la semaine 2.

À propos des Bulldogs : Wauconda a participé aux séries éliminatoires deux années de suite pour la première fois depuis 1991-92, selon le site Web de l’IHSA, et cherchera à en faire trois de suite pour la première fois. Les Bulldogs sont revenus par derrière la semaine dernière pour une victoire de 14-10 contre Hinsdale South, Connor Vanselow ayant réussi des touchés de 37 et 38 verges. Hinsdale South a atteint le 10 en fin de match, mais la défense des Bulldogs a tenu bon.

Choix FND : Wauconda

GRANDE CONFÉRENCE DU NORD

Gênes-Kingston (1-0, 1-0 BNC) à North Boone (0-1, 0-1 BNC)

Quand: 19h vendredi

Dernier match : Les Cogs ont été vainqueurs 41-19 à domicile la saison dernière.

À propos des rouages : Gênes-Kingston a réussi le blanchissage jusqu’aux six dernières minutes et le chronomètre en vigueur dans une victoire de 44-8 contre Rockford Christian lors de la semaine 1. Brady Brewick a réussi trois touchés dans la victoire, Nathan Fowler a ajouté un échappé récupéré, Nolan Kline a réussi une interception, et Tyler Atterberry a eu un strip-sack, récupéré par Ryan Swider. Aussi solide que soit la performance défensive, les Cogs n’ont pas réussi à obtenir le blanchissage. Ils en ont enregistré un l’année dernière, 19-0 à l’Oregon.

À propos des Vikings : North Boone a ouvert l’année avec une défaite 6-0 en double prolongation contre l’Oregon. Jack Christensen a lancé pour 164 verges, complétant 15 des 35 passes et lançant deux choix cruciaux, dont un lors de la deuxième prolongation. À l’approche de la saison, les Vikings étaient considérés comme ayant l’une des meilleures attaques de passe du BNC. L’Oregon l’était également, et la défense de North Boone a réussi à garder les Hawks sous contrôle avec seulement 27 verges par la passe.

Choix FND : Gênes-Kingston

FOOTBALL À HUIT

Hiawatha (0-1) à Milford (0-1)

Quand: 13h samedi

Dernier match : Premier match

À propos des Faucons : Hiawatha a perdu son premier match sous la direction de l’entraîneur-chef Kenny McPeek alors que les Hawks cherchent à revenir aux séries éliminatoires à huit pour la troisième année consécutive. Ils devront dépasser une équipe de Milford qui est à huit depuis bien plus longtemps et qui a participé à toutes les séries éliminatoires à huit. Blake Wiegartz a couru 146 verges et deux touchés la semaine dernière dans une défaite de 58-26 contre South Beloit. Tommy Butler a été un point positif pour la défense avec un échappé forcé et une interception. Lucas Norvell a couru 78 verges et un touché.

À propos des Bearcats : Milford a ouvert la saison avec une défaite de 22-14 contre Martinsville à domicile. Les Bearcats ont terminé l’année dernière avec une fiche de 8-3, s’inclinant face à Amboy au deuxième tour des séries éliminatoires à huit. La défaite n’est pas vraiment courante pour les Bearcats, qui ont remporté au moins neuf matchs en 2018, leur première saison à huit. Ils ont une fiche de 13-5 au cours des deux dernières saisons régulières combinées.

Choix FND : Milford