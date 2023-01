Semaine 18 de la NFL : hommages à Damar Hamlin à l’échelle de la Ligue, moments plus viraux

Le dernier jour de la saison régulière de la NFL 2022 a été marqué par une vague continue de soutien à la sécurité des Bills Damar Hamlin alors qu’il récupère après s’être effondré sur le terrain lors d’un match de la semaine 17 contre les Bengals de Cincinnati.

Jay Glazer apporte les dernières mises à jour sur le chemin de la guérison de Damar Hamlin et comment les Buffalo Bills ont réagi aux nouvelles de Hamlin FaceTiming l’équipe.

Voici comment les équipes de la NFL à travers la ligue – y compris les Bills lors de leur match à domicile contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre – ont honoré Hamlin dimanche, ainsi que d’autres moments viraux de toute la NFL.

Cowboys de Dallas contre les commandants de Washington

#LoveForDamar à DC

Un fan des Cowboys incrédule alors que Dallas perd 13-0 tôt

Les Rams de Los Angeles contre les Seahawks de Seattle

Les béliers et les Seahawks montrent #LoveForDamar

Les Seahawks rendent hommage à Bobby Wanger en retour à Seattle

Cardinals de l’Arizona contre les 49ers de San Francisco

JJ Watt se réchauffe pour la dernière fois, montrant #LoveForDamar

Watt est sur le point de prendre sa retraite après le match des Cardinals contre les 49ers, clôturant ce qui sera probablement une carrière au Temple de la renommée.

Joyeux 100e anniversaire, grand-mère Kittle !

Watt obtient un sac, prend un arc

Watt avec UN AUTRE sac, TJ Watt réagit

Chargers de Los Angeles contre les Broncos de Denver

Les chargeurs et les Broncos montrent #LoveForDamar

Wilson et James prient au milieu de terrain

Russell Wilson et Derwin James – les deux n ° 3 de chaque côté, ont verrouillé les bras, se sont agenouillés et ont prié pour Hamlin au milieu de terrain à Denver avant le coup d’envoi de leur match dimanche.

Giants de New York contre Eagles de Philadelphie

Miles Sanders FaceTimes Damar Hamlin pendant les échauffements

Sanders, le porteur de ballon des Eagles, est un ancien coéquipier de l’université et un ami proche de Hamlin. Leurs sourires en disent long.

Jalen fait mal avec un message

Les géants montrent aussi #LoveForDamar

Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Buffalo Bills

Josh Allen et Bills montrent leur amour alors que Hamlin regarde depuis la chambre d’hôpital

Lorsque le porteur de ballon des Bills Nyheim Hines a lancé le coup d’envoi d’ouverture pour un touché dans un début de match qui a donné des frissons, Hamlin a été l’un des premiers à réagir.

Lorsque l’ailier serré des Bills, Dawson Knox, a attrapé un touché au deuxième quart, il a regardé directement la caméra de la zone des buts et a fait clignoter trois doigts et un signe de cœur. Hamlin a montré l’amour tout de suite.

Incroyable statistique sur le retour du coup d’envoi de Bills

Le personnel de formation des Bills honoré au milieu de terrain

Hamlin montre son amour à Tee Higgins, jeu Bills live-tweets

Damar Hamlin a pris le temps de crier Tee Higgins, le receveur des Bengals qui est entré en collision avec lui avant son effondrement. Il a également adoré ce qu’il a vu de Tre’Davious White lors d’une interception d’embrayage pour son compatriote arrière défensif des Bills – ainsi que le deuxième touché de retour du coup d’envoi de Hines du match. Hamlin a également crié plus tard ses coéquipiers Stefon Diggs, Matt Milano et Tremaine Edmunds.

Brown donne le ballon à l’entraîneur du héros Bills après avoir attrapé le touché

Denny Kellington a été salué comme un héros pour la façon dont il a administré la RCR à Hamlin alors que Hamlin était allongé sur le terrain à Cincinnati, aidant à lui sauver la vie. Le receveur des Bills, John Brown, s’est assuré de donner le ballon à Kellington après une longue prise de touché au troisième quart.

Chants d’après-match, prière pour Hamlin à Buffalo

Les Jets de New York contre les Dolphins de Miami

#LoveForDamar de Tyreek Hill, Sauce Gardner, plus

Le fils de Joe Flacco… et le super fan de Tyreek Hill !

Christian Wilkins, les fans des Dolphins sont HYPED pour les séries éliminatoires !

Panthers de la Caroline aux Saints de la Nouvelle-Orléans

#LoveForDamar dans le Superdome

Les Buccaneers de Tampa Bay contre les Falcons d’Atlanta

Fournette avec un message pour Damar

Bucs prend tout le truc du bateau au pied de la lettre

Vikings du Minnesota contre les Bears de Chicago

#LoveForDamar de Justin Jefferson

Éclosion de zombies à Chicago ?!?

Les fans des Bears deviennent SAUVAGES après avoir décroché le premier choix !

Les Bears ont perdu contre les Vikings, puis les fans ont célébré à Soldier Field alors que les Texans – et l’ancien entraîneur-chef des Bears Lovie Smith – sont revenus pour battre les Colts, donnant à Chicago le choix n ° 1 au total lors du repêchage de la NFL 2023.

Texans de Houston contre Colts d’Indianapolis

Prière d’avant-match pour Damar

Le coéquipier de Hamlin au lycée, Rodney Thomas, montre son amour

Browns de Cleveland contre Steelers de Pittsburgh

#LoveForDamar dans sa ville natale de Pittsburgh

TJ Watt, frère du représentant de Derek Watt, JJ, avant son dernier match dans la NFL

Ravens de Baltimore face aux Bengals de Cincinnati

Tyler Boyd représente son coéquipier d’université

Les Bengals éclatent à toutes les fêtes !

Cincinnati est en avance sur Baltimore tôt grâce à deux interceptions. Les Bengals ont sorti tous les coups pour le dernier match de la saison régulière – y compris une certaine ombre dans un scénario potentiel de retournement de pièces avec un avantage sur le terrain que les Bengals peuvent éviter avec une victoire.

La défense, quant à elle, a “monté” des montagnes russes et a fait une petite sieste après leurs revirements.

Joe Sheisty dans le bâtiment !

Les Bengals ont décroché des titres NFC North consécutifs avec leur victoire sur les Ravens et Joe Burrow a célébré exactement comme prévu.

