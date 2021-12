Semaine 16 Fantasy Sleepers: Jamaal Williams et Mecole Hardman parmi les options de départ ou d’assise dans des matchs favorables

Félicitations pour avoir atteint vos demi-finales fantastiques, et l’identification des dormeurs sera plus cruciale que jamais cette semaine. Bien sûr, les propriétaires de fantasy qui sont encore en vie ont des listes de haute qualité, mais les blessures, les complications liées au COVID et d’autres facteurs rendront la recherche de banderoles et de menottes de la semaine 16 une nécessité alors que nous nous rapprochons de la fin de la saison fantastique. Comme toujours, nous sommes là pour vous aider à identifier les valeurs sous le radar spécifiques à cette semaine. Que ce soit avec des joueurs de votre liste ou ceux qui sont assis sur le fil du ballottage, il y a toujours des gars, comme Jamaal Williams et Mecole Hardman, avec une tête sournoise prête à entrer dans vos alignements.

Il convient de noter que l’une de nos sélections pouvait buste cette semaine, mais il en va de même pour les étalons de bonne foi. Nous prenons des risques ici, car nous ne voulons pas dire que quelqu’un est trop évident. Une liste de choix faciles ne ferait de bien à personne. Vous n’allez pas commencer les gars ci-dessous sur des producteurs cohérents et éprouvés, mais vous ne cherchez probablement pas de dormeurs fantastiques si votre programmation est définie. Nous savons qu’un petit pourcentage de propriétaires de fantasy sont encore en vie dans la course aux éliminatoires à ce stade, mais notre liste peut également vous aider à trouver des dormeurs pour les tournois DFS qui devraient avoir des prix bas.

La semaine 15 a été l’une de nos plus fortes en termes de manque de bustes, car Tua Tagovailoa, Justin Fields, Jimmy Garoppolo, D’Onta Foreman, DeVante Parker, Russell Gage, Dalton Schultz et James O’Shaugnessy avaient tous au moins jours décents. La défense des Bengals et des 49ers était également de bons démarreurs. L’une de nos plus grandes sélections de tirs lointains de la saison, Damiere Byrd, a même livré par rapport à sa projection à un peu moins de 10 points PPR. Nous avons eu une belle première ronde des séries éliminatoires fantastiques, alors j’espère que nous continuerons sur cette séquence chaude cette semaine.

Semaine 16 Fantasy Sleepers : les demi offensifs

Ameer Abdullah, Panthers contre Buccaneers (Jackson Sparks). Les Buccaneers ont accordé le plus de réceptions aux porteurs de ballon cette saison (97), il s’agit donc d’un pur jeu PPR. Abdullah joue autant de snaps que Chuba Hubbard, et il a été le rattrapeur de passes dans une attaque en sommeil des Panthers. Lorsque la précipitation des Bucs s’écrasera sur Cam Newton, il le jettera tôt et souvent sur Abdullah. Une journée de cinq captures et 40 verges de réception pourrait être juste suffisante pour vous permettre de traverser la semaine 16 si vous souffrez au RB.

Michael Carter, Jets contre Jaguars (Vinnie Iyer). Carter n’a pas fait grand-chose dans la situation difficile contre les Dolphins la semaine dernière à son retour, mais il devrait voir un rôle plus régulier pour aider son compatriote recrue Zach Wilson à remporter la victoire.

Jamaal Williams, Lions @ Falcons (Matt Lutovsky). Williams reviendra après avoir raté deux matchs alors qu’il était sur la liste réserve/COVID, et même avec Craig Reynolds qui joue bien, Williams devrait opérer en tant que premier RB cette semaine contre Atlanta. C’est un affrontement parmi les 10 premiers pour les RB fantastiques, donc Williams devrait avoir beaucoup de valeur tant que D’Andre Swift (épaule) est sorti.

Dormeurs de Fantasy Football de la semaine 16 : quarts-arrières

Jimmy Garoppolo, 49ers @ Titans (Sparks). Les Niners adorent diriger le football, mais les Titans sont l’une des défenses les plus féroces de la ligue et sont forts contre les RB fantastiques. Cependant, le Tennessee est un affrontement parmi les 10 premiers pour les QB et les WR, et le plan de match pour les 49ers sera sûrement de cibler le secondaire faible. Après tout, le Tennessee préférerait probablement que Jimmy G gagne le match plutôt que de se faire écraser de toute façon, alors voici une autre semaine où Garoppolo est un solide streamer QB.

Matt Ryan, Falcons contre Lions (Iyer). Il est à la maison et obtient une place de choix dans ce qui pourrait être une fusillade sournoise. Il devrait facilement obtenir 250 verges et deux touchés avec un plafond beaucoup plus élevé que cela.

Tua Tagovailoa, Dolphins @ Saints (Lutovsky). Tagovailoa semble se retrouver sur notre liste de dormeurs ou de bustes chaque semaine parce qu’il est toujours juste sur la bulle de départ. Cette semaine, il a l’air bien dans un affrontement favorable contre une défense des Saints qui a figuré dans le top cinq la plupart de l’année en termes de points fantastiques accordés aux QB. Après la fermeture de Tom Brady à la Nouvelle-Orléans, beaucoup hésiteront à faire confiance à Tua, mais il s’agit d’un jeu de déception classique pour les Saints.

Dormeurs de Fantasy Football de la semaine 16 : récepteurs larges

Amon-Ra St. Brown & Josh Reynolds, Lions @ Falcons (Sparks). Si Jared Goff (liste de réserve/COVID) est sorti, le plafond de St. Brown est limité et il est difficile de faire confiance à Reynolds, mais nous analyserons cela comme si Goff jouerait. Dans les ligues avec de bons propriétaires de football Fantasy, St. Brown ne devrait pas toujours être disponible au ballottage, mais s’il l’est, ramassez-le et affrontez-le tout de suite. Il a tiré au moins 10 cibles au cours de ses trois derniers concours et a produit plus de 15 points de fantaisie PPR dans chacun de ces jeux. Les Falcons sont la quatrième défense la plus faible contre les WR fantastiques, il a donc à nouveau WR2 haut de gamme. Reynolds est également jouable en tant qu’option flexible car il est productif depuis qu’il a rejoint les Lions.

DeVante Parker, Dolphins @ Saints (Iyer). Jaylen Waddle peut obtenir une couverture serrée de Marshon Lattimore où qu’il aille, donc le terrain devrait être ouvert pour Parker.

Mecole Hardman, Chiefs vs Steelers (Lutovsky). Avec Travis Kelce et Tyreek Hill sur la liste de réserve/COVID, au moins au début de la semaine, Hardman pense voir plus de travail, que Kelce et Hill soient finalement actifs. Dans un affrontement favorable contre une défense de Pittsburgh qui est 12e en points fantastiques accordés aux WR, un meneur de jeu comme Hardman a un gros avantage.

Dormeurs de Fantasy Football de la semaine 16 : extrémités serrées

James O’Shaughnessy, Jaguars @ Jets (Sparks). O’Shaugnessy a tiré quatre cibles contre les Texans, le plus bas de la saison, mais grâce à sa réception de 60 verges, il a tout de même produit 10 points PPR. Les points à deux chiffres d’une extrémité serrée de niveau streamer sont à peu près tout ce que vous pouvez espérer, et il a livré. À l’approche d’un affrontement avec les Jets (match parmi les sept premiers pour les TE), son total cible devrait reprendre, et nous le classons juste à la limite d’un TE1 dans les ligues PPR. Il n’est pas tape-à-l’œil, mais il a l’un des étages les plus sûrs possibles par rapport aux autres extrémités serrées de départ ou d’assise.

Jared Cook, Chargers @ Texans (Iyer). C’est un excellent pari pour marquer un TD de zone rouge, car tout dans leur jeu de passes devrait cliquer.

Albert Okwuegbunam, Broncos @ Raiders (Lutovsky). Vous n’avez peut-être pas le courage de lancer un TE « de sauvegarde » dans les séries éliminatoires fantastiques, mais Albert O n’est pas votre sauvegarde normale. Il n’a vu qu’une cible de moins (14 à 13), a réussi deux attrapés de moins (13 à 11) et a produit 21 verges de moins (141 à 120) que le partant Noah Fant. Fant joue plus de snaps, mais quand il s’agit d’être en position de marquer, ils sont à peu près égaux. Contre les Raiders, qui sont parmi les trois premiers pour les points fantastiques accordés aux TE, Albert O peut produire une ligne de 4-50-1.

Semaine 16 Fantasy Football Sleepers : Défense

Seattle Seahawks contre Bears (Sparks). Vous pouvez considérer les Seahawks D/ST comme un jeu en plein essor, car cela dépend de Justin Fields qui se présente pour jouer. Nous avons vu des flashs de Fields avant qu’il ne se heurte aux Vikings, et nous savons qu’il est susceptible de commettre un chiffre d’affaires ou deux. Dans l’ensemble, l’offensive des Bears est périmée, donc même si les Seahawks ont parfois eu du mal en défense, nous aimons le lancer de dés ici.

Jets de New York contre Jaguars (Iyer). Ils sont la meilleure option de ce match contre les mauvaises équipes en raison d’éléments à domicile et d’une attaque des Jags qui a James Robinson et pas grand-chose d’autre.

Bengals de Cincinnati contre Ravens (Lutovsky). Tyler Huntley avait fière allure contre Green Bay la semaine dernière, mais s’il commence, nous tenterons toujours notre chance contre un QB inexpérimenté sur la route dans un grand match de division. Si Lamar Jackson (cheville) joue, nous aimons encore plus les perspectives de Cincinnati, car sa forte ruée vers les passes devrait obtenir quelques sacs et amadouer un autre INT ou deux de Jackson.