Semaine 16 Fantasy Busts : Lamar Jackson, Gabriel Davis parmi les joueurs à risque sur la bulle start-or-sit

Nous en sommes aux demi-finales Fantasy, mais les choses deviennent de plus en plus difficiles à naviguer pour les propriétaires de fantasy. Les blessures et les complications liées au COVID-19 peuvent assommer nos stars fantastiques, et lorsque vous êtes à la recherche d’un remplaçant, il est facile de tomber dans le piège de commencer quelqu’un avec un « buste » écrit partout dans ses perspectives fantastiques de la semaine 16. Parfois, vous n’avez pas assez d’options pour éviter les joueurs à risque sur notre liste de bustes, mais vous devriez au moins être conscient de la possibilité de crier. Nous allons proposer des options de démarrage, de pose à la limite, comme Lamar Jackson et Gabriel Davis, qui ont évidemment un avantage, mais ont soit des affrontements difficiles, soit des problèmes de blessures, ainsi que Taysom Hill et Michael Pittman Jr., qui se sont refroidis off ces dernières semaines.

Comme toujours, même les stars pérennes peuvent éclater dans des affrontements favorables, mais il est difficile d’appeler les superstars des « éclats » à moins qu’elles ne soient inférieures à 100%, qu’elles aient vraiment eu une tendance à la baisse ou qu’elles aient un affrontement particulièrement brutal. Nous nous en tenons principalement à nommer des gars sur la bulle de départ ou d’assise, pas des gars qui vont simplement passer une bonne mais pas une bonne semaine ou des gars qui sont sur plus de 90 pour cent des fils de renonciation. Parfois, vous n’avez pas la profondeur pour raisonnablement mettre ces joueurs sur le banc (ou vous pourriez tout simplement être en désaccord total avec nos évaluations), mais vous saurez au moins qui est à risque cette semaine. Rien n’est pire que d’être pris au dépourvu par un fantasme raté.

SEMAINE 16 FANTAISIE : Dormeurs | Commencez-les, asseyez-les

Au cours de la semaine 15, nous avons correctement identifié Rhamondre Stevenson, Chuba Hubbard, Carson Wentz, Ryan Tannehill, Michael Pittman, Tyler Conklin et la défense des Ravens et des Panthers comme des bustes fantastiques. Dans l’ensemble, ce fut une semaine formidable, et nous n’avons été totalement brûlés par personne. Il convient de noter que notre liste de dormeurs fantastiques de la semaine 15 a également été un énorme succès, il semble donc que nous remontions haut dans la partie la plus cruciale de la saison fantastique.

CLASSEMENTS PPR SEMAINE 16 :

quart-arrière | De retour | Récepteur large | Fin serré | D/ST | Botteur

Bustes fantastiques de la semaine 16 : demis offensifs

Jeff Wilson Jr., 49ers @ Titans (Jackson Sparks). La défense des Titans est solide contre la course et se classe actuellement comme la défense n ° 2 contre les RB fantastiques. Wilson n’est pas une menace pour faire grand-chose dans le jeu de passes, et ce match s’apprête à être plus un jeu Jimmy G, Deebo Samuel, Brandon Aiyuk et George Kittle. Il est difficile de mettre sur le banc un RB partant (si Elijah Mitchell est absent), mais il a un potentiel de buste sérieux. Après tout, il était un buste lors de ses deux départs avant la semaine 15.

Chase Edmonds, Cardinaux contre Colts (Vinnie Iyer). Ceci est un avertissement que ce n’est pas un bon match pour le jeu de course des cartes en général. Edmonds et James Conner pourraient se coucher pendant une seconde

Devin Singletary, Bills @ Patriots (Matt Lutovsky). Singletary semble avoir pris la tête de Buffalo, ce qui lui donne certainement une valeur potentielle, mais les Patriots restent aussi durs que presque toutes les défenses contre lesquelles les RB accumulent des points de fantaisie. Singletary n’a rien pu faire lorsque ces équipes se sont rencontrées au cours de la semaine 13 (10 courses, 36 verges), et nous nous attendons à une performance similaire.

CLASSEMENT STANDARD DE LA SEMAINE 16 :

quart-arrière | De retour | Récepteur large | Fin serré | D/ST | Botteur

Bustes de Fantasy Football de la semaine 16 : quarts-arrières

Kirk Cousins, Vikings contre Rams (Sparks). Les Rams sont une défense parmi les sept premiers contre les WR fantastiques, et surtout si Adam Thielen (cheville) reste absent, Cousins ​​a un plancher bas. S’il peut suivre une fusillade avec Matthew Stafford, son plafond pourrait certainement être élevé, mais nous n’y comptons pas puisque Cousins ​​semble être au milieu d’une période de réflexion.

Taysom Hill, Saints contre les dauphins (Iyer). Attendez-vous à ce que Brian Flores ait un bon plan de match pour sa course, et Miami a également été plus intimidante par rapport à la passe ces derniers temps.

Lamar Jackson/Tyler Huntley, Ravens @ Bengals (Lutovsky). Si Jackson (cheville) commence, il poursuivra probablement une séquence de performances médiocres à médiocres (trois matchs complets consécutifs avec moins de 18 points fantastiques), car la défense QB de Cincinnati, classée septième, le mettra sous pression et le forcera à commettre des erreurs. Si Huntley commence, nous ne nous attendons pas à un rappel de la semaine dernière, car Cincinnati sera mieux préparé pour ses compétences limitées.

PLUS SEMAINE 16 DFS : Meilleurs stacks | Générateur de gamme

Bustes de Fantasy Football de la semaine 16 : récepteurs larges

Gabriel Davis, Bills @ Patriots (Sparks). Davis a marqué un touché contre les Patriots lors de la semaine 13 et les Bucs lors de la semaine 14, et il a trouvé la zone des buts à deux reprises contre les Panthers lors de la semaine 15. Nous ne comptons pas sur un autre score ici. Oui, Cole Beasley (réserve/COVID) est absent, mais son absence pourrait en fait blesser Davis, car une attention plus défensive sera portée sur lui aux côtés de Stefon Diggs. Son volume devrait être limité car les Patriots sont une équipe parmi les six premiers contre les WR fantastiques. Il est de retour à une option de touché ou de buste cette semaine, nous pensons donc que ce sont de meilleures options à moins que vous ne soyez dans une ligue ultra-profonde.

Chase Claypool, Steelers @ Chiefs (Iyer). Big Ben ne déplacera pas bien le ballon vers le bas du terrain contre les Chiefs, et cela nuira à nouveau à leur jeune grand jeu large.

Michael Pittman Jr., Colts @ Cardinals (Lutovsky). Nous avons choisi Pittman pour éclater la semaine dernière, et avec un seul attrapé sur cinq cibles avant d’être éjecté, il a définitivement éclaté. Les Cardinals ont eu du mal la semaine dernière contre le jeu de passes des Lions, donc ce n’est pas comme si Pittman était un « must-sit », mais il n’a rien produit de vraiment notable depuis la semaine 9. Contre une solide défense contre la passe, ce n’est pas quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance dans un scénario gagnant ou rentrant à la maison.

PROGRAMMES DFS DE LA SEMAINE 16 : DraftKings | FanDuel | Yahoo

Bustes de Fantasy Football de la semaine 16 : extrémités serrées

Tyler Higbee, Rams @ Vikings (Sparks). Higbee a raté deux matchs consécutifs sur la liste réserve/COVID-19, et le Minnesota fait partie du top 12 contre les fantasy TEs. Avec Odell Beckham Jr. et Van Jefferson émergeant dans l’offensive des Rams, il est tombé plus bas sur le totem cible, alors évitez-le à tout prix. Il existe généralement plusieurs options de streaming décentes sur le fil de renonciation à cette position.

Mike Gesicki, Dauphins @ Saints (Iyer). Les Saints gardent les extrémités serrées sous contrôle, et ils lui donneront le traitement Gronk.

Cole Kmet, Bears @ Seahawks (Lutovsky). Kmet a eu l’un de ses meilleurs matchs de la saison la semaine dernière, s’attaquant une fois de plus à des verges bon marché dans les 3e et longs et les échecs en fin de partie. Tous les points comptent de la même manière pour les propriétaires de fantasy, nous ne nous moquons donc pas de cela, mais le fait est qu’il est fortement dépendant de telles situations. Il est également apparemment une réflexion après coup dans la zone rouge, car Jimmy Graham obtient souvent plus de travail. Le match est très favorable sur le papier, mais l’offensive de Kmet et des Bears n’est tout simplement pas fiable.

Semaine 16 Fantasy Bustes : Défenses

Cardinals de l’Arizona contre Colts (Sparks). Après un bon début de saison, la défense des Cardinals a semblé horrible contre les Rams et les Lions, donc un affrontement avec Jonathan Taylor et une première attaque n’est pas prometteur ici. Les Colts n’ont que 17 revirements cette saison, et depuis qu’ils ont commencé à nourrir Taylor à un rythme ridicule, ils ont rarement retourné le ballon. De plus, sa ligne offensive a permis le quatrième moins de sacs de la saison, alors ne comptez pas non plus sur ceux-ci pour marquer des points de fantaisie.

Los Angeles Rams @ Vikings (Iyer). Minnesota cède très peu aux défenses avec une attaque plutôt propre, alors préparez-vous à être déçu sur une petite semaine.

Panthers de la Caroline contre Buccaneers (Lutovsky). Les Panthers ont connu d’excellentes semaines au début de la saison et les Bucs, battus, viennent de signer un blanchissage. Il est temps de se tourner vers les Panthers à la maison ? Nan. Ils n’ont presque rien fait depuis la semaine 10, et vous devez comprendre que les Bucs seront plus concentrés que jamais pour réparer les torts de la semaine dernière.