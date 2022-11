Semaine 11 de la NFL: Patrick Mahomes et Travis Kelce se combinent pour trois touchés alors que les Chiefs de Kansas City battent les Chargers de Los Angeles | Nouvelles de la NFL

Travis Kelce (à gauche) et Patrick Mahomes (à droite) ont combiné trois touchés pour aider les Chiefs de Kansas City à battre les Chargers de Los Angeles

Patrick Mahomes a rejoint Travis Kelce pour leur troisième et décisif touché du match avec 31 secondes à jouer alors que les Chiefs de Kansas City se sont ralliés pour battre les Chargers de Los Angeles 30-27 pour rester en tête de l’AFC West.

Histoire du jeu

Mahomes a façonné un entraînement de 75 verges qui a abouti à une prise et un score de 17 verges pour Kelce alors que les Chiefs ont répondu à une baisse de 27-23 avec seulement 1:46 restant lorsque Justin Herbert a propulsé les Chargers à 64 verges sur le terrain pour que Joshua Palmer se convertisse.

Herbert et Chargers ont eu une dernière chance mais Nick Bolton a intercepté une passe déviée pour sceller la victoire des Chiefs (8-2) sur Los Angeles (5-5).

Mahomes a complété 20 des 34 passes pour 329 verges lors d’une belle performance

Avec une avance d’un match sur quatre équipes de la conférence, Kansas City est en mesure de revendiquer l’avantage du terrain en séries éliminatoires.

Mahomes a complété 20 des 34 passes pour 329 verges; Kelce a réussi six attrapés pour 115 verges et a marqué au moins trois touchés pour la deuxième fois de sa carrière; et la recrue des Chiefs Isiah Pacheco s’est précipitée pour un sommet en carrière de 107 verges.

Le quart-arrière des Chargers Herbert est allé 23 sur 30 pour 280 verges et a créé deux touchés, tous deux contre Palmer, qui a réussi huit réceptions pour 106 verges.

Le quart-arrière des Chargers Justin Herbert a créé deux touchés dans la défaite de son équipe

C’était facilement la meilleure performance offensive des Chargers en près d’un mois avec l’équipe renforcée par le retour des receveurs Keenan Allen et Mike Williams, mais Los Angeles a tout de même perdu son deuxième match consécutif.

Allen, qui ne disputait que son troisième match en raison d’une blessure persistante aux ischio-jambiers, a réalisé cinq réceptions pour 94 verges, dont un rattrapage de 46 verges sur la ligne de touche droite.

Leaders des statistiques

Chefs

Dépassement : Patrick Mahomes, 20/34, 329 yards, 3TDs

Rushing: Isiah Pacheco, 15 courses, 107 verges

Réception : Travis Kelce, six attrapés, 115 verges, 3 touchés

Chargeurs

Dépassement : Justin Herbert, 23/30, 280 yards, 2TDs

Rushing: Austin Ekeler, 19 courses, 83 verges

Réception : Joshua Palmer, huit attrapés, 106 verges, 2 touchés

Et après?

L’action de la semaine 11 se termine par Monday Night Football (1h15, mardi, Sky Sports Action et Sky Sports Main Event) alors que les 49ers de San Francisco affrontent les Cardinals de l’Arizona à Mexico.

NFL en direct Vivre de

Le match est une répétition du premier match international de la saison régulière de la NFL, avec les Cardinals sortant vainqueurs 31-14 à l’Estadio Azteca en 2005 devant plus de 100 000 supporters.

Pour Chefspendant ce temps, ils sont les prochains en action contre les Rams de Los Angeles au Arrowhead Stadium dimanche au cours de la semaine 12, avec Chargeurs se rendant au State Farm Stadium pour affronter les Cardinals de l’Arizona le même jour.

