Semaine 10 Optimal Flex Plays : Hollywood Brown est un bon pari contre ATL avec Kyler Murray de retour

Nous avons atteint la semaine 10 de la saison 2023 de la NFL et chaque fois que vous atteignez le point des « semaines à deux chiffres », des places pour les séries éliminatoires fantastiques sont en jeu. Non pas que les joueurs de cette chronique de la semaine dernière comme Darrell Henderson, Chuba Hubbard, Zack Moss et Brandin Cooks vous aient aidé, mais peut-être que Tank Dell, Nico Collins et Demario Douglas l’ont fait. Quoi qu’il en soit, nous n’avons tous d’autre choix que d’avancer. NE PAS arrêtez de définir vos files d’attente si vous êtes 0-9 ou 1-8, soyons un peu fiers ici. Si vous êtes 2-7, 3-6 ou 4-5, ce n’est pas encore fini, continuez à mener le bon combat. Allons-y cette semaine.

WR – Marquise Brown, Cardinaux contre Falcons

Hollywood Brown connaissait déjà une belle (ou du moins une agréablement surprenante) saison. La semaine 9 a été horrible pour Brown avec Clayton Tune commençant alors qu’il avait un minimum de 24 verges sur quatre réceptions malgré huit cibles. La bonne nouvelle est que Kyler Murray est sur le point de faire son retour tant attendu d’une blessure au LCA et cela donnera à Brown le coup de pouce ultime. « Les Falcons ont une bonne défense » n’est plus qu’un récit et est attribué à la façon dont ils ont joué au début de la saison. Les Falcons sont l’une des six équipes à accorder des touchés à deux chiffres aux receveurs cette saison. Brown n’est pas seulement un excellent jeu au cours de la semaine 10, mais il pourrait être d’une grande aide pour votre équipe Fantasy tout au long de la séquence.

RB – D’Onta Foreman ou Khalil Herbert, Bears contre Panthers

Une chose est presque sûre, ce ne sera pas Roschon Johnson qui assumera la charge de travail des Bears au cours de la semaine 10. Si la fenêtre d’entraînement d’Herbert s’est ouverte et s’il est en mesure de revenir, on suppose qu’il assumera le rôle principal. S’il perd encore une semaine, attendez-vous à ce que Foreman (qui vient de réaliser 20 courses et 83 verges) soit le porteur de ballon des Bears que vous souhaitez débuter contre une défense des Panthers qui cède le deuxième plus grand nombre de points fantastiques par match. porteurs de ballon. De plus, le retour possible de Justin Fields aidera l’offensive dans son ensemble et élèvera les arrières. Surveillez cette situation et recrutez un de ces gars dans votre alignement.

WR – Calvin Ridley, Jaguars contre 49ers

Cela n’a pas été une excellente année statistique pour Ridley et le match ne semble pas bon sur le papier, mais vous pourriez avoir une surprise au cours de la semaine 10. Avant la semaine de congé, Ridley a attrapé 6 cibles sur 10 pour 83 verges. lors de la semaine 8 contre les Steelers. Ces 10 cibles sont les plus nombreuses que Ridley ait vues depuis la semaine 1. La défense des 49ers a accordé le sixième plus grand nombre de points aux receveurs en Fantasy cette saison, donc Ridley et Christian Kirk devraient être en mesure de faire leur part. Alors que Ridley n’a marqué que deux touchés cette saison, les 49ers ont accordé au moins un touché à un receveur lors de trois de leurs quatre derniers matchs. La force défensive des Niners se situe dans les sept premiers plutôt que dans l’arrière. Avec un Over/Under de 46,5, il y aura certainement des points marqués.

WR – Tank Dell, Texans contre Bengals

Continuez à surfer sur la vague Dell maintenant qu’il est encore une semaine sans blessure. Après avoir obtenu une fiche de 6-114-2 sur 11 cibles au cours de la semaine 9, il a un match OK contre les Bengals où les Texans sont outsiders de sept points et le total du match est de 48. Les Bengals ont accordé une moyenne de 96,3 verges au but. meilleur receveur de l’équipe adverse au cours des trois derniers matchs. Nico Collins pense avoir une chance de pouvoir passer une bonne journée également après une performance de 3-54-1 au cours de la semaine 9. Le quart-arrière recrue CJ Stroud joue de façon folle en ce moment après une sortie historique la semaine dernière, donc il y a une raison de se sentir bien avec tous les receveurs de passes texans. Profitez au maximum.

WR – Jaxon Smith-Njigba, Seahawks contre Commanders

Cela a été un casse-tête de voir quel receveur des Seahawks réussira et ne réussira pas une semaine donnée. Cependant, dans un match où le total du jeu est de 45,5, vous voulez vous assurer d’en obtenir une part. JSN a marqué deux touchés lors de ses trois derniers matchs et a marqué au moins sept buts lors de ceux-ci. Il devra faire face à une défense des commandants qui accorde le troisième plus grand nombre de points fantastiques aux receveurs par match. JuJu Smith-Schuster et Demario Douglas ont connu leurs meilleurs matchs de la saison contre les Commanders au cours de la semaine 9. C’est un bon match pour tous les receveurs des Seahawks, mais la plupart des gens commencent probablement déjà Tyler Lockett et DK Metcalf.

RB – Javonte Williams, Broncos chez Bills

Les Broncos vont-ils mieux ? Je pense que oui. Défensivement et offensivement, Denver est au sommet après avoir dominé les Chiefs lors de la semaine 8. Williams vient de remporter deux matchs consécutifs au cours desquels il a parcouru au moins 80 verges. Une chose est sûre, il est le leader dans un champ arrière bondé des Broncos après avoir réalisé 27 courses lors de son dernier match. Affronter les Bills peut sembler effrayant sur le papier, mais ils sont le 12ème pire contre les porteurs de ballon dans la fantasy. Les Bills ont également permis à un porteur de ballon de marquer lors de deux de leurs trois derniers matchs, donc Williams pourrait être en lice pour son premier touché au sol de la saison. N’ayez pas peur de revenir sur une attaque potentiellement ascendante.