Semaine 10, les clés de la victoire

L’analyste de Fantasy Football Sal Vetri utilisera cet espace pour livrer ses clés de la victoire chaque semaine de la saison 2023 de la NFL.

Constat n°1 : Le meilleur spot RB de la semaine appartient à Tony Pollard

Pollard a encore marqué moins de 10 points lors de la semaine 9. Nous vous avions prévenu la semaine dernière qu’il était dans une situation difficile, alors que Pollard faisait face à la ligne défensive n°1 des Eagles. Philadelphie avait accordé le moins de points et de yards aux RB adverses avant ce match.

Mais à peine une semaine plus tard, Pollard occupe désormais la meilleure place de la semaine. Il affrontera les Giants en tant que favori à domicile avec 17 points. New York accorde le troisième plus grand nombre de verges et le cinquième plus de points aux RB adverses. À six endroits similaires au cours de sa carrière, Pollard totalise en moyenne 16,5 points fantastiques.

Constatation n°2 : Le spot RB sommaire de la semaine appartient à Jerome Ford

Il vient de connaître une utilisation élevée contre les Cardinals. Ford a atteint des sommets de la saison en termes d’opportunités, de clichés et de cibles, et semble en parfaite santé après cet énorme match de 25 touches de la semaine 9.

Mais maintenant, Ford doit affronter ses rivaux de division, les Ravens de Baltimore. Les Ravens ont sans doute la meilleure défense de la NFL et leur défense contre la course fait facilement partie du top 10. Baltimore n’accorde que 13 points fantastiques par match aux champs arrière adverses. Il est difficile de s’asseoir sur Ford après l’utilisation qu’il a vue la semaine dernière, mais modérez les attentes dans ce match difficile.

Constatation n°3 : Le jeu QB sous-estimé de la semaine est Sam Howell

Il a poursuivi son récent succès au cours de la semaine 9, lançant pour 325 verges et terminant une fois de plus parmi les 10 premiers quart-arrière. Howell a bénéficié des lancers des commandants à un rythme historique. Washington réussit 72 % de ses passes cette saison. Howell mène la ligue avec une moyenne de 39,2 tentatives de passes par match et est en passe d’établir le record de la NFL pour les passes en une saison.

Ce volume de passes élevées a permis à Howell de figurer parmi les 10 meilleures options fantastiques cette saison. Il a terminé parmi les 15 premiers à ce poste lors de sept de ses neuf départs cette année. Au cours de la semaine 10, il affrontera les Seahawks, qui accordent 255 verges par la passe au-dessus de la moyenne par match.

Constatation n°4 : Le joueur le plus vendu de la semaine est Gus Edwards

Edwards a obtenu 17,2 points au cours de la semaine 9 et affiche désormais une moyenne de 22 points au cours de ses trois derniers matchs. Alors, pourquoi est-il un vendeur haut ? Discutons.

La production récente d’Edwards n’est pas durable. Il a marqué six touchés lors de ses trois derniers matchs et au cours de la semaine 9, il a produit 17,2 points sur seulement cinq touches au total. Edwards a perdu du temps de jeu lors de la victoire éclatante de la semaine dernière, mais un problème plus important se développe.

La recrue Keaton Mitchell a été impliquée dans la première moitié de ce match. Non seulement il était impliqué, mais il était productif. Mitchell a gagné 138 verges en seulement neuf courses. L’entraîneur John Harbaugh a déclaré après le match que l’utilisation du RB continuerait à être une rotation. Échangez Edwards avant son match difficile contre les Browns lors de la semaine 10.

Constatation n°5 : La cible commerciale n°1 est Cooper Kupp

Il n’a pas marqué plus de sept points en un mois, mais cela nécessite plus de contexte. Au cours de la semaine 9, Brett Rypien était le quart-arrière de Kupp et Rypien a eu du mal avec la précision, complétant seulement 46 % de ses passes. Matthew Stafford a été blessé lors d’une défaite éclatante contre les Cowboys lors de la semaine 8.

Les récentes difficultés de Kupp ont été exagérées. Il entre maintenant dans la semaine de congé, ce qui le rend une fois de plus inutile pour les camarades de ligue qui l’ont inscrit dans votre ligue. Vos camarades de championnat sont peut-être désespérés de conclure un accord. Essayez d’échanger contre Kupp, qui devrait récupérer Stafford après la semaine de congé.

Constatation n°6 : Rachaad White a une tendance à la hausse

Il m’a prouvé le contraire ces trois dernières semaines. Malgré son inefficacité sur le terrain, White a été un producteur constant de fantasy. Depuis la semaine 7, les Blancs ont joué 80 % des clichés des Bucs et ont marqué en moyenne 5,7 cibles par match. Cela a conduit à 17,7 points fantastiques par match pendant cette période et à trois classements consécutifs parmi les 12 premiers.

White affrontera les Titans cette semaine à domicile. Le Tennessee a été moyen contre la course cette saison, mais le véritable test pour les Blancs sera contre leurs secondeurs dans le jeu de passes. Les Titans accordent le moins de réceptions aux RB cette saison. Si les Blancs franchissent cet obstacle, nous pouvons le considérer comme à l’épreuve des affrontements dans les semaines à venir.

Il n’a qu’une moyenne de 5,8 points lors de ses quatre matchs en bonne santé cette saison. Watson a eu du mal à développer une quelconque alchimie avec le quart Jordan Love, car 50 % des objectifs de Watson cette saison ont été inattrapables. Cela le classe 99e sur 105 receveurs qualifiés.

Watson a de nouveau été blessé au cours de la semaine 9. Il a subi des blessures à la tête, à la poitrine et au dos lors d’une capture contestée en fin de match. On ne sait pas si l’une de ces blessures l’obligera à manquer du temps, alors suivez son statut avant la semaine 10.

Mais la mauvaise nouvelle pour Watson ne s’arrête pas là, car le retour d’Aaron Jones en pleine santé est également une mauvaise nouvelle. Les Packers se sont appuyés sur Jones, lui donnant 20 courses au cours de la semaine 9. Cela n’a conduit qu’à 26 tentatives de passes pour Love, alors attendez-vous à ce que ce soit le plan de match idéal des Packers pour l’avenir. Cela entraînerait moins de volume pour Watson.

Constatation n°8 : Voici deux ajouts sournois de renonciation

Tee Higgins a été exclu et Josh Downs a tendance à manquer la semaine 10, ce qui ouvre la voie à des ajouts sournois de renonciation à Trenton Irwin et Isaiah McKenzie.

Irwin a commencé la semaine 5 lorsque Higgins était absent. Il a gagné 14 points Fantasy sur 10 cibles. Il a trouvé le succès dans ce match même si Joe Burrow n’était pas en parfaite santé. Mais maintenant, Burrow est en bonne santé et joue au niveau MVP. Ajoutez Irwin.

McKenzie a perdu le poste de titulaire au profit de Josh Downs cet été, mais McKenzie est toujours un joueur dynamique. Si Downs manque, attendez-vous à ce que McKenzie commence dans la machine à sous. La machine à sous a joué un rôle clé dans cette attaque et un endroit préféré à cibler par Gardner Minshew. McKenzie a joué un record de 24 snaps une fois que Downs a quitté le match la semaine dernière.

Constatation n°9 : Najee Harris est une vétéran en pleine ascension

Il était un candidat à éviter populaire l’été dernier avec de nombreuses inquiétudes à l’approche de la saison. Jaylen Warren avait une tendance à la hausse et Harris n’a pas été efficace au cours de ses deux saisons précédentes.

Mais depuis son congé de la semaine 6, Harris joue bien tranquillement. Il a géré 56 % des snaps et obtenu 16,4 opportunités par match, avec une moyenne de 14 points fantastiques au cours de cette séquence. C’est la meilleure utilisation qu’il ait vue depuis le début de la saison dernière. Harris fera face à une défense des Packers en difficulté cette semaine.

Constatation n°10 : l’utilisation de James Conner est à surveiller

Il devrait revenir de l’IR cette semaine après avoir disputé seulement quatre matchs sains cette saison. Il a réalisé en moyenne 70 % des clichés et 18 opportunités dans ces compétitions.

Depuis leur placement en IR, les Cardinals ont du mal à être efficaces sur le terrain. Nous nous attendrions à ce que Conner reprenne son rôle dans un match difficile contre les Falcons. Il récupère également Kyler Murray, ce qui devrait conduire à davantage de disques dans la zone rouge et à un avantage pour Conner. S’il retrouve son utilisation d’élite, Conner devient un incontournable chaque semaine.