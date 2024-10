Sémaglutide pour les maladies rénales non diabétiques, avec Hiddo Heerspink, PhD, PharmD, à la Semaine du rein 2024

En direct de la Semaine du rein 2024 !

Horodatages clés 00h00 – Début 01:45 – Contexte de l’essai SMART 04h30 – Caractéristiques de la population étudiée 06h10 – Résultats de l’essai SMART 07h35 – Effets dépendants de la dose du sémaglutide 09h15 – Marqueurs de filtration 14h15 – Hypertension et BNP

Dans le dernier épisode de Kidney Compass : naviguer dans les essais cliniquesHiddo Heerspink, PhD, PharmD, de l’Université de Groningen, après avoir présenté l’essai historique SMART, qui a suggéré que les bénéfices du sémaglutide (Ozempic/Wegovy) sur l’insuffisance rénale chronique (IRC) s’étendent aux patients non diabétiques.

Présenté à la Kidney Week 2024 de l’American Society of Nephrology et publié simultanément dans Médecine naturellel’essai en double aveugle, contrôlé par placebo, a évalué le sémaglutide à la dose de 2,4 mg chez des patients souffrant d’obésité et d’IRC non diabétique, le rapport albumine/créatinine urinaire (UACR) à la semaine 24 étant le critère de jugement principal.

L’essai a recruté 101 patients âgés de 18 à 75 ans atteints d’IRC (DFGe ≥25 mL/min/1,73 m²) et un IMC ≥27 kg/m². Les caractéristiques de base comprenaient un Cr-eGFR moyen de 65 ml/min/1,73 m², un UACR médian de 251 mg/g, un IMC moyen de 36,2 kg/m² et une utilisation répandue d’inhibiteurs de l’ECA ou d’ARA (87 %).

Les résultats ont montré une réduction du UACR corrigée par placebo de -52,1 % (IC à 95 %, -65,2 à -34,1 ; P <.0001 in="" the="" semaglutide="" arm="" by="" week="" with="" effects="" sustaining="" weeks="" post-treatment.="" no="" significant="" cr-egfr="" difference="" was="" observed="" between="" groups="" at="" ml="">P = 0,57), malgré une baisse initiale du Cr-eGFR à la semaine 8. Les critères de jugement secondaires comprenaient une réduction du poids corporel et du tour de taille de -9,1 kg (P. <.0001 and="" kg="">P = 0,04), respectivement, sans aucune corrélation observée entre les modifications du poids et du DFGe.

Au cours de l’épisode, Heerspink partage l’impulsion derrière l’étude SMART, expliquant comment les premiers confinements pandémiques ont donné le temps d’explorer l’application du sémaglutide pour l’IRC sans diabète. Le groupe se penche sur la conception de l’étude, le profil des patients et une réduction de 52 % de l’albuminurie observée avec le sémaglutide. Ils abordent la dépendance à la dose, la manière dont des doses plus élevées peuvent amplifier la réduction de l’albuminurie et la relation entre la créatinine et la cystatine C en tant que marqueurs de filtration.

La conversation se tourne vers des implications plus larges, notamment les avantages anti-inflammatoires du médicament, son potentiel de protection à long terme du DFG et ses impacts spécifiques sur la tension artérielle et les niveaux de BNP. Comme le précise Heerspink, ces résultats soulignent la polyvalence du sémaglutide, suggérant de nouvelles avenues thérapeutiques dans les soins rénaux et cardiovasculaires. L’épisode se termine par un examen des besoins futurs en matière de recherche, y compris des essais supplémentaires visant à clarifier le rôle du sémaglutide dans l’IRC non diabétique et des applications plus larges en néphrologie.

Informations pertinentes pour Heerspink comprennent AstraZeneca, Bayer AG, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Chinook Therapeutics Inc., Gilead Sciences, Inc., Eli Lilly and Company, Merck & Co., Inc., Novartis AG, Novo Nordisk A/S, Travere Therapeutics et autres. Informations pertinentes pour Neuen incluent AstraZeneca, Bayer, Boehringer et Ingelheim, Janssen et d’autres. Informations pertinentes pour Wadhwani comprennent l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales, GSK, Calliditas et Travere Therapeutics.

Références :

Apperloo EM, Gorriz JL, Soler MJ et al. Sémaglutide chez les patients en surpoids ou obèses et atteints d’insuffisance rénale chronique sans diabète : un essai clinique randomisé en double aveugle contrôlé par placebo. Nat Med. Publié en ligne le 25 octobre 2024. est ce que je:10.1038/s41591-024-03327-6