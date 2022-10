Semafor fait ses débuts dans un environnement médiatique difficile

Semafor, une nouvelle société de médias numériques axée sur l’actualité mondiale pour les lecteurs diplômés d’université, a fait ses débuts mardi avec l’intention d’apporter de la transparence et de la clarté à un secteur de l’information que ses cofondateurs estiment devenu trop polarisé.

Semafor prépare son lancement depuis janvier, lorsque l’ancien New York Times le chroniqueur médiatique Ben Smith et l’ancien PDG de Bloomberg Media, Justin Smith, ont quitté leur emploi pour démarrer l’entreprise. Semafor.com et son site mobile auront un fond jaune signature pour accompagner la couverture aux États-Unis et en Afrique subsaharienne. La société de presse introduira une couverture régionale et nationale au Moyen-Orient, en Asie, en Europe et dans d’autres pays.

Les Smith tireront parti des leçons tirées de plus de 20 ans dans les médias numériques pour orienter Semafor vers ce qu’ils espèrent être une entreprise mondiale et rentable.

Les ventes récentes d’Axios (à Cox Enterprises), The Athletic (au New York Times) et Politico (à Axel Springer) ont donné à Semafor une voie vers la construction et la vente d’une entreprise pour des centaines de millions de dollars, bien que Justin Smith ait déclaré qu’il n’avait pas Je n’ai eu aucune conversation sur la vente à une valorisation spécifique avec les investisseurs de Semafor. Ils incluent Sam Bankman-Fried, fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, et Jessica Lessin, fondatrice du site d’actualités technologiques The Information.

Pourtant, les médias numériques financés par la publicité sont un secteur connu pour ses sécheresses de récession et sa faible croissance – avec de nombreux récits édifiants. BuzzFeed a vu sa valorisation chuter de 80% depuis son introduction en bourse. Vices la tentative de rendre public a échoué alors que les investisseurs se méfiaient de ses perspectives d’avenir. Il essaie de trouver un acquéreur depuis plusieurs années.

Semafor se démarquera immédiatement des publications d’information héritées telles que le New York Times, le Wall Steet Journal ou CNN.com grâce à sa structure d’articles unique. Toutes les histoires, à l’exception peut-être des dernières nouvelles, adhèreront à un “Semaform”, comportant cinq sections : “L’actualité”, “Le point de vue du journaliste”, “Room for Disagreement”, “The View From” et “Notable”.

Chaque histoire donnera aux journalistes une chance de peser sur les nouvelles, eux-mêmes, dans une section spécifique, tout en incluant également des paragraphes expliquant pourquoi leur point de vue peut être erroné. Les histoires comprendront également une section donnant une perspective macro/globale, pour limiter les biais locaux.

Pour résoudre la surcharge d’informations, une faille clé de l’écosystème médiatique actuel, selon Justin Smith, l’analyse des médias extérieurs sera tronquée et trouvée dans la section Notable. Le “Semaform” découle de l’expérience de Justin Smith dans la gestion des salles de rédaction de Bloomberg, The Atlantic, Quartz et The Week, ainsi que du temps de Ben Smith en tant que rédacteur en chef de BuzzFeed News et de son temps au New York Times.

Il s’agit d’une évolution de la distillation des nouvelles d’Axios en puces, du “Bloomberg Way” (un guide de style qui met l’accent sur la clarté) et de l’accent mis par The Week sur un large éventail de points de vue.

“Nous avons commencé à essayer d’isoler les problèmes individuels, tels que la polarisation et la surcharge d’informations, et de les démêler”, a déclaré Smith. “Nous sommes allés vers différents segments d’utilisateurs avec des conversations significatives, les interrogeant sur certaines des idées que nous avions développées. Il y avait un réel sentiment de frustration mais aussi d’étonnement que l’unité centrale du journalisme – l’article – n’ait pas vraiment été impliquée dans littéralement des centaines et des centaines d’années.”