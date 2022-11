Sema4 va quitter les tests de santé reproductive et licencier 500 personnes

Société de données génomiques et cliniques soutenue par l’IA Sema4 a annoncé cette semaine qu’il quitterait le secteur des tests de santé reproductive, fermerait son laboratoire à Stamford, dans le Connecticut, et licencierait environ 500 employés.

La société a déclaré qu’elle achèverait son départ du segment au premier trimestre de l’année prochaine. Elle emploiera désormais environ 1 100 travailleurs. Selon un Avis de la loi WARN déposé dans le Connecticut, les coupes affectent 206 employés qui relèvent de son siège social à Stamford, 227 qui travaillent dans le laboratoire de Stamford et 15 de son laboratoire de Branford.

Les derniers licenciements surviennent des mois après Sema4 a supprimé environ 250 salariés, puis environ 13 % de ses effectifs, dans le cadre d’une nouvelle restructuration. Combiné avec les licenciements du début de cette année, Sema4 a déclaré en août qu’il avait supprimé environ 30% de ses emplois dans ses activités héritées.

En éliminant le segment de la santé reproductive, la société doublera son service de séquençage de l’exome et du génome entier GeneDx et sa plateforme de données Centrellis. Sema4, qui a acquis GeneDx plus tôt cette année, met l’accent sur ces offres comme un moyen d’atteindre la rentabilité, qu’elle prévoit désormais en 2025.

« Nous pensons que nos efforts commerciaux et de R&D ciblés nous fournissent la bonne base pour cibler les domaines à plus forte croissance du marché de la génomique et optimiser notre stratégie de mise sur le marché des données et des informations sur la santé », a déclaré Katherine Stueland, présidente et chef de la direction de Sema4. dans un rapport. “Nous prévoyons que la combinaison de ces efforts nous aidera à augmenter nos revenus de plus de 20 % au cours des prochaines années. Nous prévoyons également que les actions que nous avons entreprises nous permettront de plus que doubler notre profil de marge brute à la sortie du troisième trimestre et réduire notre consommation de trésorerie annuelle de plus de 50 % en 2023.”

LA GRANDE TENDANCE

Sema4 est né de Système de santé du mont Sinaï en 2017 et a frappé les marchés publics grâce à une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale l’année dernière.

Parallèlement aux suppressions d’emplois d’été, le fondateur Eric Schadt, qui faisait partie de l’entreprise depuis sa scission, a quitté ses fonctions de président et directeur de la recherche et du développement, ainsi que son poste de directeur de l’entreprise.

Sema4 a également publié des résultats pour le troisième trimestre qui s’est terminé le 30 septembre. Il a enregistré des revenus de 83,2 millions de dollars, contre 43,2 millions de dollars à la même période de l’année précédente. La société a enregistré une perte nette de 77,6 millions de dollars, comparativement à un bénéfice de 32,7 millions de dollars l’an dernier.

Sema4 a déclaré qu’il maintiendrait ses prévisions de revenus pour l’année complète de 245 à 255 millions de dollars.