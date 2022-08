Sema4 licencie 250 employés, le fondateur démissionne

Sema4 a annoncé mardi que la société de données génomiques et cliniques soutenue par l’IA licenciait environ 250 travailleurs, soit environ 13% de ses effectifs, dans le cadre d’une restructuration plus large.

Combiné aux licenciements antérieurs du premier semestre, Sema4 a déclaré avoir supprimé environ 30% des emplois de son activité héritée.

De plus, le fondateur Eric Schadt quitte ses fonctions de président et directeur de la recherche et du développement, ainsi que son poste de directeur de la société. Schadt travaille chez Sema4 depuis a été créé à partir du Mount Sinai Health System en 2017.

La société quittera également l’activité de test des tumeurs somatiques, fermant un laboratoire clinique à Branford, dans le Connecticut, d’ici la fin de l’année. Elle prévoit également de déplacer ses opérations de dépistage du cancer héréditaire de Stamford, dans le Connecticut, à Gaithersburg, dans le Maryland, et de réorganiser son équipe commerciale.

Sema4 a déclaré que la restructuration met l’entreprise sur la bonne voie pour économiser 50 millions de dollars en 2022. Elle compte désormais environ 1 600 employés.

« À l’avenir, Sema4 aura une structure de coûts considérablement améliorée et un effort commercial plus ciblé soutenu par une stratégie de développement de produits optimisée. Cela nous permettra de continuer à accélérer l’utilisation de la génomique et de tirer parti des données cliniques pour améliorer la norme de soins. grâce à l’utilisation plus étendue de la médecine de précision”, a déclaré la PDG Katherine Stueland dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Parallèlement aux nouvelles sur la restructuration de l’entreprise, Sema4 a également publié des résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2022. Il a enregistré un chiffre d’affaires de 36,2 millions de dollars, contre 47 millions de dollars à la période de l’année précédente. La perte nette était de 85,7 millions de dollars.

Sema4 est entré en bourse par fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale l’année dernière. La société avait déjà levé plusieurs rondes de financement importantes, dont une série C de 121 millions de dollars annoncée en juillet 2020.

Plus tôt cette année, Sema4 a acquis GeneDxqui offrait des tests et des analyses génomiques pour les maladies rares.

Sema4 est le dernier d’une série de licenciements dans le secteur de la santé numérique et des technologies de la santé. Application de méditation calme a récemment licencié 20 % de son personnel, tandis que la plateforme de soins basée sur la valeur Signify Health supprimer près de 500 emplois.

D’autres annonçant des licenciements cet été comprennent Thérapeutique de poire, santé incluse, santé d’olive, de cèdre, de Ro et de carbone.