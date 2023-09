Selwyn Romilly, le premier juge noir de la Colombie-Britannique, se souvient comme d’un « pionnier » après son décès à 83 ans

La première personne noire nommée à la magistrature de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, puis à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, est décédée.

Selwyn Romilly est décédé vendredi d’un cancer à l’âge de 83 ans, selon son jeune frère Mervyn. Plusieurs collègues juges à la retraite des tribunaux de la province ont exprimé leur tristesse face à la perte d’un pionnier du système judiciaire.

« Quelle triste nouvelle », a déclaré l’ancienne juge en chef de la Colombie-Britannique Carol Baird Ellan dans un message texte à CBC News.

« Il a ouvert la voie à beaucoup de gens », a déclaré Mervyn Romilly lors d’un entretien téléphonique lundi. « C’était un pionnier.

« Il a eu une carrière très, très illustre… C’était un gars vraiment sympa. Je ne l’ai jamais vu fou. »

Né à Trinité-et-Tobago en 1940, Selwyn a déménagé au Canada en 1960, bientôt suivi par deux de ses autres frères. Son frère Valmond entra plus tard dans la profession juridique et devint également juge provincial.

Romilly a été nommée à la Cour provinciale en 1974 et, en 1995, elle a été nommée juge à la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Il a pris sa retraite en 2015.

En mai 2021, Selwyn a été arrêtée à tort et menottée dans le parc Stanley par le service de police de Vancouver, qui a présenté des excuses aux côtés de la ville.

