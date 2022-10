Selon vous, qui devrait être le prochain premier ministre? Répondez à notre sondage pour voter pour votre choix

LIZ Truss a démissionné aujourd’hui de son poste de Premier ministre, devenant ainsi le Premier ministre le plus court que le Royaume-Uni ait jamais eu.

Une course à la direction des conservateurs va maintenant commencer et un nouveau PM sera choisi d’ici vendredi prochain.

Mais qui voulez-vous prendre pour le poste le plus élevé ?

Rishi Sunak, Penny Mordaunt et Ben Wallace sont les principaux favoris pour être le prochain PM après la démission de Liz Truss, selon les bookmakers.

Betfair a l’ex-chancelière comme favori pour lui succéder après l’élection à la direction d’une semaine à venir.

Parmi les autres candidats figurent l’ancien Premier ministre Boris Johnson, Kemi Badenoch et Suella Braverman – qui a été limogée hier de son poste de secrétaire à l’intérieur.

Et la décision sera prise dans quelques jours avec le prochain chef conservateur qui sera choisi le vendredi 28 octobre 1922, a confirmé le président du comité, Sir Graham Brady.

Liz Truss a quitté aujourd’hui son poste de Premier ministre dans un discours dramatique devant le n ° 10 Crédit : PA

Cependant, alors que le parti conservateur choisit son prochain chef, on ne sait pas s’il y aura des élections générales après les derniers jours chaotiques.

Les élections générales ont normalement lieu tous les cinq ans, cependant, parfois un Parlement peut demander à la monarchie de dissoudre le bureau actuel ou le monarque décide de le faire, ce qui signifie que cela pourrait être plus tôt.

La dernière élection générale a été déclenchée en décembre 2019, comme Boris Johnson en a appelé une plus tôt.

Aujourd’hui, le parti travailliste fait pression pour des élections générales immédiates à la suite de la démission de Truss.

En un jour de chaos politique…

La chute de Mme Truss a commencé quelques jours seulement après son entrée en fonction, lorsque le mini-budget désastreux a été annoncé.

Le feu de joie fiscal de 45 milliards de livres sterling a fait grimper les hypothèques et la livre s’effondrer.

Cela a provoqué un tollé parmi les députés conservateurs qui se sont demandé pourquoi le Premier ministre réduisait les impôts des riches alors que les Britanniques endurcis souffrent d’une crise paralysante du coût de la vie.

Mme Truss a tenté de sauver sa carrière en faisant appel à Jeremy Hunt, plus modéré, pour remplacer l’allié Kwasi Kwarteng au poste de chancelier.

M. Hunt a déchiré le mini budget en lambeaux, une décision qui a calmé les marchés.

Mais le mal était fait et des députés agités ont commencé à réclamer la tête du Premier ministre.

DERNIER ADIEU DE LIZ TRUSS

Et quelques heures seulement après que Liz Truss ait insisté sur le fait qu’elle resterait – et un jour après avoir insisté sur le fait qu’elle était une “combattante et non une lâcheuse” – le Premier ministre a démissionné de son poste le plus élevé.

S’exprimant devant No10 aujourd’hui, elle a parlé pendant seulement 90 secondes pour annoncer sa démission.

Elle a déclaré: “Je suis entrée en fonction à un moment de grande instabilité économique et internationale.

“Les familles et les entreprises s’inquiétaient de savoir comment payer leurs factures.

“La guerre illégale de Poutine en Ukraine menace la sécurité de tout notre continent.

“Et notre pays a été freiné trop longtemps par une faible croissance économique.

“J’ai été élu par le Parti conservateur avec pour mandat de changer cela.

“Nous avons respecté les factures d’énergie et réduit l’assurance nationale.

“Et nous avons défini une vision pour une économie à faible taux d’imposition et à forte croissance – qui tirerait parti des libertés du Brexit.

“Je reconnais cependant que, compte tenu de la situation, je ne peux pas livrer le mandat pour lequel j’ai été élu par le Parti conservateur.

“J’ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour l’informer de ma démission en tant que chef du Parti conservateur.”

Rishi Sunak pourrait occuper le poste le plus élevé Crédit : Alamy

Penny Mordaunt pourrait également mettre son chapeau dans le ring pour devenir la prochaine PM Crédit : AFP

Ben Wallace est un autre concurrent qui pourrait courir Crédit : AP