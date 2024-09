Selon une nouvelle étude, vous pourriez respirer des microplastiques qui pénètrent ensuite dans votre cerveau

De nouvelles recherches ont révélé que le plastique contenu dans les objets du quotidien a la capacité de s’infiltrer dans le cerveau.

Des scientifiques et des militants du monde entier appellent à une action immédiate concernant l’impact du plastique sur la santé humaine.

Leurs revendications font suite à la publication d’un nouveau rapport qui a montré que les environnements intérieurs pourraient être une source majeure de pollution par les microplastiques. En bref, cela signifie que les particules de plastique sont facilement inhalées et peuvent rapidement pénétrer dans le cerveau.

La recherche, dirigée par le professeur Dr Thais Mauad et le Dr Luis Fernando Amato-Lourenco de l’Université de Sao Paulo et de l’Université Libre de Berlin, a découvert l’existence de microplastiques dans le bulbe olfactif – situé à la base du cerveau.

L’identification par les experts de microplastiques dans le nez ainsi que dans le bulbe suggère que la voie olfactive est susceptible d’être un point d’entrée pour les particules externes vers le cerveau.

Comment les scientifiques ont-ils fait cette découverte ?

Les chercheurs ont réussi à identifier des fibres et des particules de plastique dans huit des 15 échantillons prélevés dans le cerveau de 15 résidents décédés de Sao Paulo, au Brésil.

Ils ont découvert que le plastique le plus courant était polypropylènequi est généralement utilisé pour les vêtements, les emballages alimentaires et les bouteilles.

Ils ont également découvert que la présence de microplastiques d’un diamètre de 10 microns signifie que le niveau de nanoplastiques plus petits qui pénètrent plus facilement dans le corps humain est beaucoup plus élevé qu’on ne le pensait auparavant.

« Cette étude révèle que la voie olfactive est une voie d’entrée potentielle majeure du plastique dans le cerveau, ce qui signifie que respirer dans des environnements intérieurs pourrait être une source majeure de pollution plastique dans le cerveau », a déclaré le professeur Thais Mauad, chercheur principal de l’Université de São Paulo.

« Avec beaucoup plus petit nanoplastiques « Si les particules de plastique pénètrent plus facilement dans l’organisme, le niveau total de particules de plastique pourrait être beaucoup plus élevé. Ce qui est inquiétant, c’est la capacité de ces particules à être internalisées par les cellules et à altérer le fonctionnement de notre corps. »

Les chercheurs se sont notamment intéressés à la capacité de ces particules à être internalisées dans les cellules. En d’autres termes, elles peuvent provoquer des altérations du fonctionnement cellulaire, notamment lors de leurs interactions avec les organes des enfants. Cela signifie qu’elles peuvent également provoquer des altérations définitives à l’âge adulte.

L’étude a été soutenue par la Plastic Soup Foundation et le Plastic Health Council, des groupes de scientifiques et de militants de premier plan qui luttent pour garantir qu’un traité mondial sur les plastiques des Nations Unies aborde correctement l’impact du plastique sur la santé humaine.

Quelles autres découvertes ont été faites sur les dangers du plastique pour la santé humaine ?

Cette recherche fait suite à la découverte de la présence de plastique dans l’organisme par le professeur Lukas Kenner, membre du Plastic Health Council, en avril.

Il a découvert que les cellules cancéreuses dans l’intestin peuvent se propager à un rythme accéléré après un contact avec des microplastiques, et a indiqué que les plastiques pourraient jouer un rôle clé dans la genèse précoce du cancer.

D’autres scientifiques ont suggéré que l’exposition aux plastiques pourrait avoir d’autres conséquences sur la santé humaine, notamment une perturbation endocrinienne, une diminution de la fertilité et des maladies cardiaques.

« Le plastique est devenu aussi synonyme que l’air l’est de la respiration. Les scientifiques ne cessent de révéler les effets dangereux du plastique sur la santé humaine », déclare Maria Westerbos, fondatrice de la Plastic Soup Foundation et cofondatrice de Conseil de santé plastique.

« La communauté internationale n’est qu’à quelques mois des négociations finales sur le Traité mondial sur les plastiques, et pourtant les décideurs politiques cèdent face aux géants de la pétrochimie. La communauté internationale ne peut plus perdre de temps, elle doit enfin écouter la science, une fois pour toutes. »

Aujourd’hui, plus de 500 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année pour être utilisées dans une grande variété d’applications.

Partout dans le monde, des scientifiques ont compilé une liste de plus de 16 000 produits chimiques présents dans les produits en plastique et ont découvert que plus de 4 000 d’entre eux étaient dangereux pour la santé humaine et l’environnement.

En novembre, un dernier cycle de négociations pour une ONU Traité mondial sur les plastiques se tiendra en Corée du Sud. Lors de cet événement, des militants et des scientifiques, particulièrement préoccupés par l’absence de mesures dans les projets de dispositions visant à lutter contre la pollution plastique sur la santé humaine, réclameront une action urgente.

Le Plastic Health Council soutient qu’un traité efficace mené par la science doit réduire les volumes de production de plastique, tout en éradiquant tous les articles en plastique à usage unique, à l’exception des articles véritablement essentiels.

Ils souhaitent également mettre en place un mandat pour tester correctement tous les produits chimiques contenus dans les plastiques et demanderont aux gouvernements de protéger les générations à venir des dangers de plus en plus inquiétants des microplastiques.