Selon une nouvelle étude, l’introduction du beurre de cacahuète pendant la petite enfance peut aider à se protéger contre une allergie aux arachides plus tard.

CNN

—



De nouvelles preuves rassurantes suggèrent que nourrir les enfants avec du beurre d’arachide crémeux pendant la petite enfance peut aider à réduire leur risque de développer une allergie à l’arachide, même des années plus tard.

Comparé au fait d’éviter les cacahuètes, commencer à consommer des arachides dès la petite enfance – dès l’âge de 4 mois environsous forme de purée molle, par exemple – et se poursuivant régulièrement jusqu’à l’âge de 5 ans environ était associé à une réduction de 71 % du taux d’allergie aux arachides chez les adolescents du Royaume-Uni, selon une étude publiée mardi dans la revue NEJM Evidence.

« Je n’ai pas été entièrement surpris car les nourrissons en Israël sont exposés très tôt aux arachides et les allergies ne semblent pas apparaître à l’adolescence ou à l’âge adulte. Cela suggère que la protection est à long terme », Gideon Lack, professeur d’allergie pédiatrique à King’s College de Londres et un auteur de l’étude, a déclaré dans un e-mail.

« L’allergie aux arachides se développe très tôt chez la plupart des enfants, entre six et 12 mois. Si vous voulez prévenir une maladie, cela doit être fait avant que la maladie ne se développe », a déclaré Lack à propos de l’exposition des enfants aux arachides. « Ce phénomène biologique repose sur un principe immunologique appelé induction de tolérance orale. Nous savons depuis de nombreuses décennies que les jeunes souris ou autres animaux de laboratoire nourris avec des aliments tels que des œufs, du lait ou des arachides ne peuvent pas développer ces allergies plus tard.

Depuis 2000, l’American Academy of Pediatrics recommandé retardant l’introduction des arachides jusqu’à 3 ans, mais il a mis fin à cette recommandation en 2008.

Environ une décennie plus tard, en 2019, le AAP a mis à jour ses directives dire que retarder l’introduction d’aliments allergènes ne prévient pas les maladies et qu’« il existe désormais des preuves que l’introduction précoce des arachides peut prévenir l’allergie aux arachides ».

Les allergies alimentaires sont devenues un problème de santé publique croissant aux États-Unis, et on estime que l’allergie aux arachides affecte environ 2% des enfants aux États-Unissoit près de 1,5 million de personnes de moins de 18 ans. Les arachides font partie des types d’aliments susceptibles de provoquer les réactions allergiques les plus graves, y compris le risque de réaction anaphylactique potentiellement mortelle.

« Les résultats d’aujourd’hui devraient renforcer la confiance des parents et des soignants dans le fait que nourrir leurs jeunes enfants avec des produits à base d’arachide dès la petite enfance, conformément aux directives établies, peut fournir une protection durable contre l’allergie à l’arachide », Dr Jeanne Marrazzo, directrice de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses. , a déclaré dans un communiqué de presse Mardi. « Si elle était largement mise en œuvre, cette stratégie simple et sûre pourrait prévenir des dizaines de milliers de cas d’allergie à l’arachide parmi les 3,6 millions d’enfants nés chaque année aux États-Unis. »

La nouvelle étude, appelée essai LEAP-Trio, comprenait des données sur des enfants du Royaume-Uni qui ont participé lorsqu’ils étaient bébés à une étude sur l’allergie à l’arachide appelée l’essai LEAP.

Cette étude précédente incluait des nourrissons souffrant d’eczéma et d’allergie aux œufs qui ont été suivis jusqu’à l’âge de 5 ans et a révélé qu’à cet âge, la prévalence de l’allergie aux arachides était d’environ 17 % dans le groupe d’enfants qui évitaient les arachides, contre environ 3 % dans le groupe d’enfants qui évitaient les arachides. groupe qui mangeait des produits à base d’arachide, ce qui représente une réduction relative de 81 % de l’allergie à l’arachide.

L’essai LEAP-Trio avait pour objectif d’examiner si ce risque réduit d’allergie à l’arachide perdurerait jusqu’à l’adolescence.

Environ 500 enfants ont été réévalués dans le cadre de l’essai LEAP-Trio, qui a examiné le taux d’allergie à l’arachide vers l’âge de 12 ans.

À cet âge, l’allergie aux arachides restait « significativement plus répandue » parmi les enfants qui évitaient initialement les arachides, avec environ 15 % d’entre eux souffrant d’une allergie aux arachides. Parmi ceux qui consommaient initialement des arachides, environ 4 % souffraient d’une allergie aux arachides, ont découvert les chercheurs. Ils ont écrit que cela représente « une réduction de 71 % de la prévalence de l’allergie à l’arachide au moment du LEAP-Trio ».

Mais dans l’ensemble, lorsque les enfants ont commencé à consommer des cacahuètes dès la petite enfance et ont continué jusqu’à l’âge de 5 ans environ, cela semble offrir une « tolérance durable » aux cacahuètes jusqu’à l’adolescence, selon les chercheurs basés au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Les nouvelles découvertes sont « une grande assurance » que non seulement l’introduction précoce des arachides a réduit le développement des allergies aux arachides, mais la protection a duré jusqu’à l’adolescence, même lorsque les enfants ont arrêté de manger des cacahuètes de manière constante après l’âge de 5 ans, le Dr Purvi Parikh, allergologue et immunologiste à NYU Langone à New York et porte-parole de l’association Réseau Allergie et Asthmequi n’a pas été impliqué dans la nouvelle recherche, a déclaré mardi dans un e-mail.

« Donc, idéalement, s’il n’y a pas d’autres facteurs de risque, nous devrions continuer à introduire ces allergènes tôt, entre 4 et 6 mois, et de manière cohérente jusqu’à l’âge de 5 ans, mais après cela, nous n’avons plus besoin d’être aussi cohérents », a déclaré Parikh.

Elle a ajouté que l’introduction des arachides chez les enfants à faible risque d’allergies peut se faire vers l’âge de 4 à 6 mois sous la direction d’un pédiatre, mais que les enfants souffrant d’eczéma sévère et d’allergie aux œufs devraient consulter un allergologue avant une introduction précoce.

« Étant donné que les bébés ne peuvent pas encore manger de solides, il est recommandé qu’ils aient une consistance fine, semblable au lait maternel ou au lait maternisé, et qu’ils puissent y être mélangés pour éviter tout étouffement. Ils peuvent commencer avec une petite quantité et augmenter lentement selon la tolérance tous les 3-4 jours. », a déclaré Parikh.

Lors de l’introduction des arachides dans l’alimentation d’un nourrisson, il est recommandé de utiliser du beurre de cacahuète lisse mélangé à une purée et évitez les morceaux d’arachides qui pourraient présenter un risque d’étouffement.

« On peut généralement dire que « le plus tôt sera le mieux » pour les parents, en particulier chez les bébés souffrant d’eczéma », a déclaré Lack, ajoutant que les bébés atteints d’eczéma courent un risque beaucoup plus élevé de développer des allergies alimentaires et développent ces allergies beaucoup plus tôt au cours de la première année de vie. vie.

« Cependant, l’enfant doit être prêt sur le plan développemental et neurologique à manger des aliments solides et être capable de coordonner la mastication et la déglutition sans risque d’étouffement. La plupart des bébés pourront commencer le sevrage entre quatre et six mois, mais chaque bébé est un individu et doit être évalué individuellement », a-t-il déclaré. « De plus, les aliments doivent être donnés sous forme de purée molle pour faciliter la déglutition et réduire le risque d’étouffement. Nous ne recommandons pas d’introduire des aliments solides avant l’âge de trois mois.

Recevez la newsletter hebdomadaire de CNN Health



La découverte selon laquelle l’introduction précoce des arachides induit une tolérance a également été étayée par des études antérieures, mais l’introduction des arachides à votre enfant devrait être une décision partagée avec votre pédiatre, selon le Dr Daniel DiGiacomo, immunologiste pédiatrique à l’hôpital pour enfants K. Hovnanian de Jersey Shore. Centre médical universitaire de Neptune, New Jersey, qui n’a pas été impliqué dans la nouvelle étude.

« L’avis actuel des experts est d’utiliser une approche de prise de décision partagée pour l’introduction des aliments une fois que le nourrisson est prêt sur le plan du développement et qu’il a toléré quelques autres aliments complémentaires sans problème », a déclaré DiGiacomo dans un e-mail mardi.

«Je commence généralement par introduire lentement une quantité de la taille d’un pois, en doublant la quantité chaque jour jusqu’à ce que vous atteigniez une portion adaptée à votre âge (ou au moins 2 cuillères à café). Ensuite, continuez ce régime plusieurs fois par semaine », a-t-il déclaré. «Je demande généralement à la famille de mélanger le beurre de noix dans une purée tolérée jusqu’à la consistance correcte, ils peuvent également dissoudre les choux de cacahuètes (si vous faites des cacahuètes) dans l’eau, ou faire une sauce de cacahuètes à partir de beurre de cacahuète en poudre ou de farine de cacahuète. Encore une fois, nous examinons la consistance appropriée et commençons lentement avec des instructions pour arrêter et contacter votre allergologue en cas de problème.