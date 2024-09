Selon une nouvelle étude, les voyages ralentiraient le vieillissement

Les voyageurs pourraient être intéressés par une nouvelle étude qui affirme que les voyages pourraient ralentir les signes du vieillissement. (Photo de Kamil Krzaczynski/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

La prochaine fois que vous dites que vous avez besoin de vacances pour récupérer de vos vacances, pensez à une nouvelle étude australienne qui indique que voyager peut être bon pour votre santé et ralentir les signes du vieillissement.

La nouvelle étude, publiée dans Science Quotidienne et écrit par Fangli Hu, candidate au doctorat à l’Université Edith Cowan, dit « oubliez les crèmes de nuit au rétinol », car « voyager pourrait être le meilleur moyen de défier le vieillissement prématuré ».

Les activités de loisirs « pourraient contribuer à atténuer le stress chronique, à atténuer la suractivation du système immunitaire et à favoriser le fonctionnement normal du système d’autodéfense », conclut Hu dans l’étude. « Les loisirs peuvent potentiellement libérer la tension et la fatigue dans les muscles et les articulations. Ce soulagement aide à maintenir l’équilibre métabolique du corps et augmente l’efficacité du système anti-usure. Les organes et les tissus peuvent alors rester dans un état de faible entropie. »

Les voyages impliquent souvent des activités physiques telles que la randonnée, l’escalade, la marche et le vélo, souligne Hu dans l’étude. « L’effort physique peut stimuler le métabolisme, la dépense énergétique et la transformation des matières, autant d’éléments qui contribuent à coordonner les systèmes auto-organisés. »

L’exercice physique pendant le voyage « peut également améliorer la circulation sanguine, accélérer le transport des nutriments et favoriser l’élimination des déchets pour maintenir collectivement un système d’auto-guérison actif », explique Hu.

Une expérience de voyage positive peut améliorer la santé, mais une expérience négative peut la compromettre, prévient Hu dans l’étude.

Les touristes « pourraient être confrontés à des défis, notamment des maladies infectieuses, des accidents, des blessures, des violences, des problèmes de sécurité de l’eau et de la nourriture et des préoccupations liées à un engagement touristique inapproprié », explique Hu.

Les voyages et le tourisme, par exemple, ont contribué à propager l’épidémie de COVID, a noté l’auteur de l’étude.

Pourtant, l’étude montre que « la thérapie par le voyage pourrait être une intervention révolutionnaire en matière de santé », selon Hu.

« Le vieillissement est un processus irréversible », explique Hu. « Bien qu’il ne puisse pas être arrêté, il peut être ralenti. Le tourisme n’est pas seulement une question de loisirs et de détente. Il peut également contribuer à la santé physique et mentale des gens. »