Selon une nouvelle étude, les travailleurs travaillant au bureau ont besoin d’exercice supplémentaire pour contrer les effets de la position assise sur la santé.

ATLANTA — Fatigué de rester assis à ce bureau toute la journée ? Il s’avère que ce n’est pas non plus bon pour la santé, selon une nouvelle étude publiée dans Réseau JAMA ouvert.

Les personnes qui travaillent principalement assis au travail ont un risque de mortalité toutes causes confondues 16 % plus élevé et un risque de mortalité par maladie cardiovasculaire 34 % plus élevé. Pour contrecarrer ce risque accru, les personnes qui restent beaucoup assises au travail devraient pratiquer 15 à 30 minutes supplémentaires d’activité physique par jour pour réduire leur risque à celui des personnes qui ne restent pas principalement assises, estiment les chercheurs.

“Je ne suis pas surpris par l’essentiel de l’étude, même si l’ampleur de l’effet est importante et devrait certainement être un appel à l’action”, a déclaré le Dr Leana Wen, médecin urgentiste et professeur agrégé adjoint à l’Université George Washington.

Depuis des années, nous savons que la position assise prolongée a des effets négatifs sur la santé : elle augmente le risque de maladies chroniques, notamment l’obésité, le diabète et la mort d’origine cardiovasculaire. Des études ont également montré que même une activité légère visant à interrompre les périodes de position assise prolongée peut réduire ce risque. Un Étude 2023 de l’Université de Columbia ont découvert que les personnes qui pratiquaient une activité légère pendant seulement cinq minutes toutes les 30 minutes présentaient une réduction de près de 60 % des pics de glycémie après un repas. Ceux qui faisaient seulement une minute d’exercice toutes les 30 minutes ont vu leur tension artérielle chuter.

Il est important de noter que l’exercice auquel les participants se sont livrés pour cette étude n’était pas intensif. Il s’agissait plutôt d’une marche lente sur le tapis roulant à 1,9 miles par heure, ce qui est plus lent que la plupart des gens marchent.

Une autre étude 2023 ont découvert que le remplacement de 30 minutes d’activité sédentaire par une activité très légère, comme marcher ou rester debout, entraînait des améliorations de mesures clés, telles que l’indice de masse corporelle et le taux de cholestérol. Les exercices de plus haute intensité ont eu un plus grand bénéfice, mais l’essentiel ici est qu’une activité légère pendant de courtes périodes a également produit une différence.

Le nouveau Réseau JAMA ouvert L’étude est importante car elle implique un grand nombre de participants – plus de 480 000 – et les chercheurs les ont suivis sur une durée moyenne de près de 13 ans. Ils ont également ajusté le sexe, l’âge, l’éducation, le tabagisme et la consommation d’alcool, ainsi que l’IMC et ont constaté une différence prononcée dans la mortalité toutes causes confondues, en particulier la mortalité due aux maladies cardiovasculaires.

Pour moi, le principal point à retenir est qu’un peu d’exercice vaut mieux que rien.

– Dr Léana Wen

Le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies recommande aux adultes de faire au moins 150 minutes d’exercice d’intensité modérée à élevée par semaine, a expliqué Wen. Cela équivaut à environ 22 minutes par jour, ou si les gens font de l’exercice, disons cinq fois par semaine, cela représente environ 30 minutes à chaque fois. Idéalement, a-t-elle déclaré, les gens peuvent réserver du temps pour marcher rapidement, faire du jogging, faire du vélo, s’entraîner sur un vélo elliptique ou autrement consacrer du temps à faire de l’exercice pendant au moins cette période par semaine.

« De nombreux employés de bureau s’engagent déjà dans une certaine forme de ces activités, mais ils peuvent travailler pour augmenter la durée et l’intensité des activités », a ajouté Wen. “Au lieu de se promener dans le quartier une fois avant le dîner, pourquoi ne pas se promener deux fois ? Au lieu d’aller à la salle de sport deux fois par semaine, pourquoi pas trois fois ? Pourraient-ils se garer quelques pâtés de maisons plus loin et marcher plus vite pour se rendre au travail et en revenir ? de petits changements peuvent s’additionner.

Une très petite quantité d’activité physique légère pendant les heures de travail peut améliorer la santé, comme le montrent les études citées ci-dessus. Celles-ci sont parfois appelées « collations d’exercice ». Wen dit que certaines choses que les gens peuvent faire incluent se lever toutes les 30 minutes ou toutes les heures pour s’étirer ou se promener dans leur bureau – ou pour les personnes qui travaillent à la maison, dans leur maison, dans le couloir de leur appartement ou dans leur cour. Ils pouvaient tenir une planche ou faire des sauts avec écart. Ceux qui ont plus de difficultés de mobilité peuvent toujours le faire s’étire comme des courbures latérales et des torsions sur leur chaise. Exercices de respiration qui engagent profondément le diaphragme pourrait également aider.

Les personnes qui travaillent principalement assis au travail ont un risque de mortalité toutes causes confondues 16 % plus élevé et un risque de mortalité par maladie cardiovasculaire 34 % plus élevé, selon une nouvelle étude du JAMA. (Photo : UvGroup, Shutterstock)

Même si les gens ne peuvent pas faire 150 minutes d’emblée, un étude publiée l’année dernière ont constaté que seulement la moitié de la quantité d’exercice recommandée avait un impact important sur l’amélioration de la santé. Wen a déclaré que les personnes qui atteignent le seuil de 150 minutes par semaine bénéficieront du bénéfice le plus important. Selon l’étude, seulement 75 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine (environ 11 minutes par jour) étaient associées à un risque de décès prématuré réduit de 23 %. Cela réduisait également le risque de développer des maladies cardiovasculaires et un cancer.

“Pour moi, le principal point à retenir est qu’un peu d’exercice vaut mieux que rien”, a déclaré le médecin. “Plus c’est mieux, si cela est possible, mais les personnes qui ont actuellement un mode de vie sédentaire ne devraient pas être intimidées.”

Et les experts conseillent qu’il soit préférable de faire de l’exercice quotidiennement ou régulièrement, car une inactivité prolongée comporte des risques pour la santé.

Les médicaments ne devraient pas non plus être utilisés à la place d’une activité physique régulière, a déclaré Wen, ajoutant : “La forme physique et l’activité physique sont des éléments clés pour vivre en bonne santé et en bonne santé”.

