Selon une nouvelle étude de Concordia, un tiers des survivants d’un cancer infantile éprouvent une crainte importante que celui-ci puisse réapparaître

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de Concordia suggère que le tiers des adultes survivants d’un cancer infantile éprouvent une peur d’une récidive du cancer si grave que cela peut avoir de graves conséquences sur leur vie quotidienne.

L’enquête transversale menée auprès de 229 survivants d’un cancer infantile, publiée dans Réseau JAMA d’oncologie ouverteont révélé que 16,6 pour cent des survivants à long terme ont signalé une peur cliniquement significative de la récidive du cancer (FCR) et 15,7 pour cent supplémentaires ont signalé une FCR élevée.

Bien que l’on pense que les chiffres sont similaires à ceux observés chez les survivants d’un cancer survenu à l’âge adulte, cette étude met en évidence le manque général de littérature scientifique sur les survivants adultes d’un cancer infantile, explique l’auteur principal Alex Pizzo, doctorant en psychologie clinique à l’université. Laboratoire d’innovations en santé comportementale à Concordia.

« Nous n’avons pas vu l’utilisation de mesures solides du FCR qui ont été validées ou qui sont fiables lorsqu’il s’agit d’études auprès de survivants du cancer infantile. Il a donc été difficile d’établir des estimations de prévalence », dit-il.

« Bien sûr, un certain niveau de peur ou d’anxiété autour du FCR est tout à fait normal et justifiable », ajoute Nicole Alberts, PhD, professeure agrégée au Département de psychologie et auteur correspondant de l’article.

« Mais nous n’avions pas beaucoup de preuves que cela atteigne un niveau tel qu’il commence réellement à causer de la détresse aux survivants ou à avoir un impact sur leur école, leur travail ou leurs relations avec les gens. »

Les craintes persistent même des décennies après le traitement

Les chercheurs ont effectué une analyse détaillée des données des participants recrutés dans le cadre de la Childhood Cancer Survivor Study, une cohorte rétrospective de survivants traités entre 1970 et 1999 à travers l’Amérique du Nord. La plupart avaient déjà reçu plusieurs décennies de traitement contre le cancer.

Les niveaux de peur des répondants ont été évalués à la suite d’une série de questionnaires qu’ils ont remplis via une application d’étude qui leur demandait d’évaluer leurs symptômes de FCR, leurs symptômes d’anxiété et de dépression, leur état de santé perçu, leur douleur chronique et d’autres mesures. Les scores totaux indiquaient s’ils présentaient des niveaux de FCR minimes, élevés ou cliniquement significatifs.

Pour les variables démographiques, les survivants qui étaient au chômage ou qui avaient un diplôme universitaire ou de premier cycle étaient les plus susceptibles de connaître les niveaux de FCR les plus élevés. De plus, les survivants souffrant d’une maladie neurologique, qui ont subi une radiothérapie pelvienne, une amputation d’un membre ou une intervention chirurgicale épargnant un membre, étaient les plus susceptibles de souffrir de FCR.

Ceux qui présentaient des niveaux élevés de dépression, d’anxiété ou les deux et qui considéraient leur état de santé comme mauvais ou passable étaient également plus susceptibles de présenter une FCR cliniquement significative.

Alberts, titulaire de la Chaire de recherche du Canada de niveau 2 sur les interventions en santé comportementale, note que la nature transversale de l’étude ne révèle pas de relation bidirectionnelle entre l’anxiété, la dépression et la FCR – ce qui signifie qu’on ne sait pas si l’anxiété, la dépression et une mauvaise santé conduisent à FCR ou l’inverse.

Les chercheurs espèrent que l’étude stimulera l’amélioration du traitement des adultes survivants d’un cancer infantile, en commençant par un bref dépistage des symptômes possibles lors des consultations médicales.

« Cela pourrait commencer par quelques questions simples, qui pourraient indiquer si une évaluation supplémentaire est nécessaire », explique Alberts.

« En termes de survie à long terme, les types de soins psychologiques que reçoivent les survivants peuvent varier. Un dépistage plus poussé serait utile, même s’il est toujours difficile de disposer des ressources disponibles pour les soutenir.

Des interventions telles que la thérapie cognitivo-comportementale combinée à des thérapies basées sur la pleine conscience pourraient aider à atténuer la FCR chez les adultes survivants d’un cancer infantile, concluent-ils.

« Ce groupe est unique car ils sont loin de leur traitement », explique Pizzo. « Nous ne savons pas vraiment quels types d’inquiétudes ils ont. S’inquiètent-ils de la réapparition du cancer d’origine, des tumeurs malignes ultérieures ou des effets tardifs ? Connaître ces informations serait très utile pour planifier leur traitement.

Cette étude a été soutenue par le Childhood Cancer Survivor Career Development Award, l’Institut national du cancer et des fonds fournis à NM Alberts via le Programme des chaires de recherche du Canada.

Lisez l’article cité : «Peur de la récidive du cancer chez les adultes survivants d’un cancer infantile.»