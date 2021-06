Les Américains convaincus qu’ils peuvent détecter les fausses nouvelles sont en fait plus susceptibles d’être dupés, selon une nouvelle étude qui a également révélé qu’un énorme 9 répondants sur 10 pensaient que leur capacité à détecter les fausses nouvelles était de premier ordre.

On a montré aux participants à l’étude les gros titres de l’actualité Facebook et leur a demandé d’évaluer leur capacité à détecter les fausses nouvelles. Sur les 8 285 participants, ceux qui étaient plus susceptibles de croire en leur capacité à repérer les contrefaçons étaient également plus susceptibles de visiter des sites Web »connu pour diffuser des nouvelles fausses ou trompeuses”, selon Ben Lyons, l’auteur de l’étude, qui a été publiée lundi – et le plus susceptible d’être trop confiant dans leurs capacités à déjouer la désinformation.

Pire, le «répondants trop confiants » étaient aussi « moins en mesure de faire la distinction entre les affirmations vraies et fausses sur les événements actuels et de signaler une plus grande volonté de partager de faux contenus, en particulier lorsqu’ils s’alignent[ed] avec leurs tendances politiques« , a révélé Lyons, professeur adjoint de communication à l’Université de l’Utah.





Neuf sujets de test sur 10 ont affirmé que leur capacité à repérer les faux titres était supérieure à la moyenne, et un sur cinq a insisté sur le fait qu’ils étaient au moins 50% susceptibles de discerner de faux titres, suggérant que le problème n’est pas une mince affaire. L’étude a été menée à l’aide de données recueillies au moment des élections américaines de mi-mandat de 2018.

Après avoir évalué les gros titres eux-mêmes, les participants ont été invités à comparer leur propre capacité à repérer les contrefaçons aux capacités des autres. Ceux qui tombaient régulièrement sous le charme des contrefaçons surestimaient également leurs capacités par rapport à celles de leurs pairs et étaient plus susceptibles de diffuser de fausses histoires, ainsi que de succomber au biais de confirmation – la tendance à être d’accord avec une déclaration basée sur sa conformité à ses propres croyances.

Publiée dans les Actes de l’Académie nationale des sciences, la nouvelle étude était loin d’être le premier exemple de chambre d’écho à être remarqué par le monde universitaire. L’effet Dunning-Kruger, par exemple, a été inscrit dans la terminologie populaire pour sa théorie succincte de la relation inverse entre la capacité à effectuer une tâche et la conviction quant à sa capacité à effectuer cette tâche.

D’un autre côté, l’étude suggère que ceux qui sont plus conscients d’eux-mêmes et qui se surveillent davantage sont moins susceptibles de tomber dans la désinformation, a déclaré Lyons au Guardian, notant également que les participants masculins à l’étude étaient plus susceptibles d’être trop confiants que leurs homologues féminins.





Avaler les gros titres sur Facebook en entier peut être dangereux pour la santé informationnelle, comme cela a été récemment observé à nouveau lorsque le géant des médias sociaux a dû pivoter concernant son interdiction de certaines informations concernant le nouveau coronavirus de 2019.

Après plus d’un an à pousser la théorie selon laquelle le virus aurait émergé naturellement des chauves-souris à l’état sauvage, évoluant pour infecter les humains, le site a commencé à autoriser des histoires auparavant interdites sur le virus ayant peut-être émergé d’une fuite de laboratoire à Wuhan, en Chine.

La volte-face est intervenue après que le conseiller médical en chef des États-Unis, le Dr Anthony Fauci, a reconnu au milieu de nombreuses controverses qu’il était «pas convaincu« Le virus a évolué naturellement, et il y avait une chance que le virus soit en fait d’origine humaine.

