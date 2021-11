Selon une étude, un régime riche en viande entraîne davantage d’émissions de gaz à effet de serre

Une nouvelle étude suggère que les régimes riches en viande, bien que perçus comme étant bénéfiques pour le corps, sont une raison de la production de gaz à effet de serre. L’étude menée par des chercheurs de l’Université de Leeds a montré que les émissions de gaz à effet de serre dues à la viande, en particulier la viande rouge, peuvent atteindre 41% par rapport à une alimentation moyenne ou équilibrée. L’équipe a étudié la transformation de plus de 3 000 aliments et a découvert que la transformation de la viande affecte le plus le climat. Ils ont également étudié les régimes alimentaires d’environ 200 personnes, et les statistiques ont révélé que les régimes non végétariens contribuent près de 59 % de plus aux émissions que le régime végétarien. « Nous voulons tous faire notre part pour aider à sauver la planète. Notre travail montre que de gros gains peuvent être réalisés à partir de petits changements dans nos habitudes alimentaires, comme changer de marque, réduire les sucreries, etc. », a déclaré le Dr Holly Rippin, auteur principal de l’étude, au Daily Mail.

L’étude confirme le fait qu’une alimentation plus saine avec une quantité équilibrée de nutrition entraîne une réduction des émissions de gaz à effet de serre. « Notre travail ne vous montre pas d’abandonner complètement la viande, mais il souligne que moins de viande signifiera plus de durabilité », a déclaré le Dr Darren Greenwood, auteur de l’étude. Il y a eu de nombreuses études dans le passé, et ce qui n’était auparavant qu’une théorie est maintenant un fait que la production alimentaire conduit à l’émission de gaz à effet de serre. Cependant, l’étude se concentre sur la prolifération des émissions dues aux régimes alimentaires riches en viande.

En outre, il a également été constaté dans une étude distincte réalisée par des chercheurs de l’Université de Californie que les régimes alimentaires riches en viande sont directement liés à la perception de la masculinité chez les hommes. Dans cette étude centrée sur la psychologie, il a été constaté que les hommes mangent plus pour se sentir plus virils. Par conséquent, les principaux contributeurs au changement climatique sont les hommes qui cherchent à se muscler.

