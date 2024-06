Selon une étude, un régime de santé planétaire peut réduire le risque de décès prématuré et aider la planète. Qu’est-ce que c’est?

Une alimentation bonne pour la planète peut-elle aussi être bonne pour la santé ? Une nouvelle étude indique oui.

Dans l’étude, publiée dans Le Journal américain de nutrition clinique Lundi, des chercheurs ont découvert que ceux qui adhéraient le plus au régime de santé planétaire présentaient un risque de décès prématuré de 30 % inférieur à ceux qui y suivaient le moins.

Suivre ce régime a également eu un impact environnemental nettement inférieur, notamment 29 % de réduction les émissions de gaz à effet de serre et une utilisation des terres réduite de 51 %.

« Le changement climatique met notre planète sur la voie d’un désastre écologique, et notre système alimentaire joue un rôle majeur », a déclaré l’auteur correspondant Walter Willett, professeur d’épidémiologie et de nutrition, dans un communiqué de presse. « Changer notre façon de manger peut contribuer à ralentir le processus de changement climatique. Et ce qui est le plus sain pour la planète l’est également pour les humains. … Les résultats montrent à quel point la santé humaine et la santé planétaire sont liées. Manger sainement renforce la durabilité environnementale, ce qui à son tour est essentiel pour la santé et le bien-être de chaque personne sur terre. »

Utilisant des données sur la santé de plus de 200 000 femmes et hommes, il s’agit de la première grande étude des recommandations du régime Planetary Health. Les participants à la recherche ne souffraient d’aucune maladie chronique majeure au début de l’étude et remplissaient des questionnaires alimentaires tous les quatre ans pendant 34 ans maximum.

« C’est l’un des articles les plus importants que j’ai rédigés au cours des 45 dernières années », a déclaré Willett au correspondant médical en chef de CBS News, le Dr Jon LaPook.

Qu’est-ce que le Régime Santé Planétaire ?

Le régime « met l’accent sur une variété d’aliments végétaux peu transformés mais permet une consommation modeste de viande et de produits laitiers », selon le communiqué.

Il a été proposé pour la première fois par le Commission EAT-Lancet en 2019, qui visait à répondre à la nécessité de nourrir durablement une population mondiale croissante.

Le régime vise à augmenter la consommation d’aliments sains, notamment :

Tout en diminuant la consommation d’aliments comme :

« Penchant vers les plantes », dit LaPook à propos de l’objectif principal du régime. « Si vous êtes dans un restaurant et que vous avez le choix entre un produit à base de plantes ou autre chose, alors penchez-vous vers le choix à base de plantes, dirigez-vous vers les fruits et légumes. »

À bien des égards, le régime alimentaire est similaire au régime alimentaire sain pour le cœur. diète méditerranéenne. Il peut être adapté pour être entièrement végétal et végétalien ou omnivore avec l’inclusion d’un peu de viande et de produits laitiers.

« La viande et les produits laitiers constituent des éléments importants de l’alimentation, mais dans des proportions nettement inférieures à celles des céréales complètes, des fruits, des légumes, des noix et des légumineuses », selon l’association à but non lucratif EAT. site web.

Idéalement, une « plaque de santé planétaire » devrait comprendre environ une demi-assiette de légumes et de fruits l’autre moitié étant principalement constituée de grains entiers, de sources de protéines végétales et, en option, de quantités modestes de sources de protéines animales, explique l’organisation.

