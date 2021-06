Selon une étude, un «pot effrayant» chargé d’os de poulet utilisé comme une malédiction pour assassiner des personnes dans l’Athènes antique

Un conteneur effrayant, ainsi qu’une pièce de monnaie en bronze, ont été déterrés dans le bâtiment commercial classique de l’ancienne Agora d’Athènes en 2006. Le pot en céramique, qui était couvert d’inscriptions, contenait des os de poulet démembrés.

Une étude a conclu que le conteneur effrayant pourrait représenter la malédiction, qui a été faite il y a 2 321 ans. Selon l’étude, la présentation du pot indique qu’il s’agissait d’une malédiction contraignante qui aurait englouti ses 55 victimes prévues. Et les noms de ces 55 personnes ont été gravés sur le pot.

Le pot en céramique a été découvert près de bûchers brûlés, qui contenaient également des restes d’animaux. L’étude a affirmé que le placement avait été fait pour augmenter la puissance de la malédiction.

Dans un entrevue avec Live Science, auteur d’articles et classique de l’Université de Yale, Jessica Lamont a partagé son analyse du « pot effrayant ». Elle a dit qu’il contenait la tête et les membres inférieurs démembrés d’un jeune poulet. Une analyse plus approfondie des os a révélé que le poulet avait environ 7 mois au moment où il a été tué, ce qui pourrait probablement avoir une signification particulière selon le professeur.

Le professeur Lamont a affirmé que l’incapacité du poulet à se protéger aurait été transférée aux individus, dont les noms sont mentionnés sur le contenant. Elle a en outre expliqué qu’en tordant et en perçant la tête et le bas des pattes du poulet, leurs victimes seraient également devenues incapables d’utiliser les mêmes parties du corps.

Le professeur a ajouté que des dizaines de personnes maudites sur le chytra ont été empêchées d’utiliser leurs organes sensoriels et leurs membres inférieurs. Elle a expliqué que le pot est traversé par un gros clou en fer, ce qui est un autre aspect de la raison pour laquelle elle pense que le pot est un assemblage de malédiction.

Le professeur de Yale a souligné qu’il y avait une différence d’écriture sur le pot, ce qui indique que deux personnes ou plus y étaient impliquées.

Lamont a en outre révélé que les personnages « Η̣ΔΟΥ̣ΜΕΝ » couvraient le pot, ce qui a été supposé être « nous lions », ce qui laisse encore entrevoir l’intention magique de l’écrivain.

