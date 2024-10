Selon une étude menée en Colombie-Britannique, davantage de personnes s’en tiennent à la méthadone qu’aux alternatives

Les résultats de l’étude d’une décennie – qui a suivi 30 000 consommateurs de drogues de Colombie-Britannique prenant deux alternatives aux opioïdes – devraient aider les médecins à mieux traiter les patients.

Une étude menée en Colombie-Britannique auprès de plus de 30 000 consommateurs de drogues sur une décennie a révélé que les patients à qui l’on prescrivait de la méthadone, un opioïde synthétique, étaient jusqu’à 40 pour cent plus susceptibles de suivre le traitement que les médicaments alternatifs de première ligne.

Le étudepublié la semaine dernière dans le Journal of the American Medical Association, a utilisé les données de santé anonymes de presque tous les patients auxquels on avait prescrit soit de la méthadone, soit de la buprénorphine/naloxone, souvent vendues sous la marque Suboxone.

Les deux médicaments, qui sont couvert dans le cadre du système de santé public de la province, sont prescrits pour réduire les envies d’opioïdes et les symptômes de sevrage sans provoquer l’euphorie qui accompagne les drogues illicites.

« En n’ayant pas cet effet euphorique, cela vise à restaurer leur qualité de vie, en leur permettant de travailler et de réparer les relations dans leur vie », a déclaré Bohdan Nosyk, auteur principal de l’étude et professeur au Département des sciences de la santé à Simon. Université Fraser.

Les résultats ouvrent une fenêtre sur l’efficacité de traitements devenus de plus en plus omniprésents dans les centres spécialisés de traitement de la toxicomanie en Colombie-Britannique.

Pendant des décennies, la méthadone a été considérée comme le traitement de première ligne de la dépendance aux opioïdes. En 2018, buprénorphine a dépassé la méthadone comme premier choix que les cliniciens de la Colombie-Britannique devraient considérer lors du traitement de la dépendance aux opioïdes. Et en 2023, les deux médicaments ont été mis sur un pied d’égalité dans la province.

Les dernières recherches montrent que les recommandations en matière de médicaments pourraient revenir en faveur de la méthadone. Il a été constaté que ceux qui recevaient de la méthadone avaient un taux d’arrêt de traitement inférieur de 37 à 40 pour cent à celui des toxicomanes à qui on avait prescrit de la buprénorphine/naloxone.

C’est important parce que les personnes qui abandonnent l’une ou l’autre des alternatives aux opioïdes courent le risque de mourir d’une surdose.

« Lorsque les gens suivent un traitement, ils ont près de deux fois et demie moins de risques de mourir », a déclaré Nosyk.

Montée des drogues de rue puissantes

Nosyk a mené la recherche avec 21 collègues d’institutions couvrant le BC Center on Substance Use, l’Université de la Colombie-Britannique, l’Université McGill, l’Université Harvard aux États-Unis et l’Université de Cambridge au Royaume-Uni, entre autres.

Les données de l’étude s’étendent de 2010 à 2020, se terminant juste un jour avant que la Colombie-Britannique ne déclare une urgence de santé publique à cause de la pandémie de COVID-19.

Au cours de cette période, la Colombie-Britannique a connu une augmentation massive du nombre de décès par surdose dans la province – en grande partie due à la montée en puissance du fentanyl, un opioïde incroyablement puissant.

Le fentanyl a été détecté pour la première fois par le service des coroners de la Colombie-Britannique en 2012. Quatre ans plus tard, les autorités sanitaires ont déclaré une urgence de santé publique, la drogue étant devenue la principale cause de décès par surdose.

En août 2024, le fentanyl était détecté dans 83 % des décès liés à la drogue, et environ six personnes mouraient chaque jour d’une surdose de drogue, selon les coroners. données.

En seulement huit ans, la crise des drogues toxiques en Colombie-Britannique a coûté la vie à plus de 15 000 personnes.

Efficacité décroissante des alternatives aux opioïdes

Alors que l’approvisionnement en médicaments est devenu plus toxique, les patients ont eu du mal à rester sous méthadone ou sous buprénorphine.

« Le pourcentage de personnes qui ont pu s’y tenir pendant 12 mois a diminué de moitié au cours des 12 dernières années », a déclaré Nosyk.

Dans les deux ans suivant le début du traitement, 88 pour cent des personnes prenant de la buprénorphine et 81 pour cent de celles prenant de la méthadone ont arrêté de prendre le médicament, selon l’étude.

Nosyk a déclaré que depuis le début de leurs recherches, seulement deux pour cent des patients ont réussi à se sevrer de l’une ou l’autre des alternatives aux opioïdes.

Ces chiffres témoignent d’une compréhension plus large parmi les médecins selon laquelle le traitement des dépendances aux opioïdes, même avec des traitements de première ligne, conduit rarement à l’abstinence.

« Cela ne fonctionne tout simplement pas très bien », a déclaré Nosyk. « Nous devons traiter cela comme une maladie chronique. »

« Certains voient cela comme un message difficile à digérer. Mais c’est ce que nous constatons.

Encore de nombreux obstacles à l’accès à la méthadone

Le Dr Paxton Bach, professeur adjoint de clinique au Département de médecine de l’UBC et co-auteur de l’étude, a déclaré que malgré la lutte pour maintenir les gens sous traitement, la méthadone et la buprénorphine restent les traitements opioïdes de référence utilisés quotidiennement dans l’ensemble du pays. Colombie-Britannique

« Pour moi, en tant que clinicien, ces deux médicaments étaient extrêmement efficaces pour réduire le risque de décès par surdose, à condition que les gens les prennent », a-t-il déclaré.

Il a été constaté que les alternatives aux opioïdes conduisaient à un taux de décès par surdose particulièrement faible. Ceux qui restent sous méthadone ou buprénorphine/naloxone ont un taux de mortalité de 0,13 pour cent ou moins – même après l’arrivée du fentanyl, selon l’étude.

Bach a déclaré que le défi consiste désormais à trouver comment réduire davantage les obstacles à l’accès, afin que les gens s’en tiennent aux médicaments.

L’étude ne précise pas pourquoi les gens ont arrêté de prendre leurs médicaments, mais Bach a déclaré que bon nombre des raisons sont claires.

Pour certains, il a dit que les médicaments ne fonctionnent pas bien – ils pourraient les rendre malades ou déclencher d’autres problèmes de santé. La stigmatisation autour des alternatives aux opioïdes constitue également un problème.

« Certaines personnes ne veulent pas prendre de médicaments pour le reste de leur vie », a déclaré Bach.

Pour d’autres, les barrières sont plus structurelles. Le médecin et chercheur a déclaré que plus de 2 000 médecins en Colombie-Britannique peuvent désormais prescrire de la méthadone ou de la buprénorphine, notamment via une nouvelle ligne téléphonique dédiée et des références en ligne.

Mais ces patients doivent quand même se rendre régulièrement à une pharmacie pour récupérer leurs médicaments, un défi pour les personnes handicapées ou qui vivent dans de nombreuses régions rurales de la province.

Pour Nosyk, les médecins et les chercheurs doivent continuer à innover dans leurs traitements, en combinant de nouveaux médicaments et régimes pour s’adapter à la réalité évolutive des médicaments puissants et des dépendances multiples chez un patient.

Bach affirme qu’une plus grande attention doit être accordée à la façon dont les circonstances d’une personne peuvent avoir un impact sur sa capacité à s’en tenir aux alternatives aux opioïdes.

Cela signifie faire un meilleur travail en matière d’accès de base aux services sociaux comme le logement et le traitement de la douleur chronique et des problèmes de santé mentale.

La crise de la drogue exploitée par les politiques

Alors que les taux de mortalité liés aux drogues toxiques persistent, la Colombie-Britannique s’est lancée dans un certain nombre de stratégies de réduction des méfaits parallèlement à des traitements comme la méthadone et la buprénorphine.

De nombreuses communautés disposent désormais de sites de consommation supervisée, où les gens peuvent subir des tests de dépistage de drogues illicites et fumer ou s’injecter des drogues sous la supervision d’un professionnel de la santé.

Ensuite, il y a l’approvisionnement sûr et les projets pilotes qui distribuent des drogues illicites sans fentanyl. Examen récent par les pairs preuve suggère qu’un approvisionnement sûr peut réduire les décès par surdose ; mais une autre étude a révélé que cela augmentait les hospitalisations.

Un site de consommation supervisée à Victoria, en Colombie-Britannique, où les utilisateurs peuvent s’injecter des drogues illicites. DARREN STONE, COLONISTE DU TEMPS



Ces programmes sont devenus un paratonnerre politique, attaqué par des dirigeants conservateurs comme John Rustad en Colombie-Britannique et Pierre Poilievre au fédéral. Ces politiques ont même déclenché une proposition recours collectif contre les gouvernements provincial et fédéral après qu’une fille ait fait une overdose et soit décédée et qu’une autre se soit retrouvée à l’hôpital.

Bach a déclaré que la politisation de la crise des drogues toxiques en un débat en noir ou blanc entre abstinence et réduction des risques n’aide personne sur le terrain.

« Cela simplifie vraiment une situation compliquée », a-t-il déclaré. « Cela doit aller au-delà d’une conversation ‘soit-ou’. »

« Il ne s’agit pas de deux côtés différents. Il s’agit d’une réponse qui a été inadéquate.

Avec des fichiers de la Presse Canadienne