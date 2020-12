Les régions du nord de l’Angleterre qui ont été les plus touchées lors de la première vague de coronavirus se sont également mal comportées pendant la grippe espagnole, a révélé une nouvelle étude.

Des recherches menées par la Northern Health Sciences Alliance (NHSA) ont révélé que la région du Northern Powerhouse avait subi plus de 12 décès supplémentaires liés à Covid-19 pour 100 000 habitants que le reste de l’Angleterre.

Maintenant, l’un des auteurs de cette recherche a analysé l’épidémie de grippe espagnole de 1918, qui a tué 50 à 100 millions de personnes dans le monde, pour toute inégalité de santé.

Clare Bambra, professeur de santé publique à l’Université de Newcastle, s’est associée à d’autres universitaires – dont le Dr Paul Norman de l’Université de Leeds – pour étudier les similitudes dans la façon dont les deux pandémies très différentes affectent les régions d’Angleterre.

« Nous avons examiné les données de la pandémie de grippe espagnole de 1918 et l’avons cartographiée pour voir ce qui s’est passé dans différentes zones locales à cette époque », a-t-elle déclaré.

«Nous avons constaté que, comme aujourd’hui avec Covid, la mortalité due à la grippe espagnole était beaucoup plus élevée dans les régions du nord de l’Angleterre et dans les Midlands.

«Les taux les plus bas se trouvaient dans des endroits comme Surrey – environ 200 décès pour 100 000 en 1918 – et les taux les plus élevés étaient en hausse dans des endroits comme Hebburn et Jarrow dans le nord-est, où il était de près de 1 200 décès pour 100 000.

« Donc six fois plus haut. »

Les données ont été tirées du rapport de 1920 sur le taux de mortalité de la pandémie de grippe espagnole compilé par le registraire général – l’équivalent du chef actuel du Bureau des statistiques nationales.

Le professeur Bambra, qui a écrit un article publié dans la revue Environment And Planning A: Economy And Space, a déclaré qu’il était trop tôt pour comparer directement les villes les plus touchées par la grippe espagnole et les zones les plus touchées par Covid.

Mais elle a déclaré qu’il était clair que les régions du Nord avaient fait pire lors de l’épidémie de 1918 et faisaient pire en 2020 avec Covid.

Elle a déclaré: «Le degré d’inégalité est plus faible aujourd’hui, mais les facteurs de fond sont toujours les mêmes.

«Cela a à voir avec les inégalités sociales et économiques.

«Inégalités dans les conditions de travail des personnes, dans leurs niveaux de vie, dans leur alimentation et dans les facteurs de risque sous-jacents, tels que le diabète ou la maladie pulmonaire obstructive chronique.