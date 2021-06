Selon une étude, les volcans explosifs d’Indonésie ont beaucoup à voir avec le manteau terrestre et la nature du magma

L’Indonésie possède les volcans les plus meurtriers de la planète. Malgré le fait que l’Indonésie compte environ 130 volcans actifs, on sait peu de choses sur les raisons pour lesquelles les éruptions volcaniques en Indonésie sont si explosives, causant un énorme nombre de morts. Or, dans une étude récente publiée dans Communication Nature, les scientifiques affirment avoir trouvé des indices expliquant pourquoi les éruptions en Indonésie sont si explosives. Selon eux, l’explosivité d’un volcan dépend de la nature et de la composition de son magma, une matière chaude, dense et fluide ou semi-fluide dans le manteau, juste en dessous de la croûte terrestre.

Le magma peut également être appelé roche en fusion car lorsqu’il sort des volcans et devient de la lave, il forme des roches ignées après son refroidissement. Cependant, le magma ne se trouve pas partout sous la surface de la terre, mais sa composition diffère largement selon les régions géologiques où il se trouve. Lorsque le magma a la chance de percer la surface de la terre, il éclate à travers les volcans.

Pour étudier les propriétés du magma, l’équipe internationale de scientifiques a étudié la lave récemment éjectée de quatre volcans indonésiens. Les scientifiques ont utilisé des spectromètres de masse ultramodernes pour examiner les cristaux minéraux dans la lave afin d’étudier leur composition.

En Indonésie, cette fracture de la croûte terrestre est causée par le processus de subduction, un processus dans lequel les plaques continentales entrent en collision les unes avec les autres et une plaque glisse sous l’autre en descendant dans le manteau. La descente provoque un échauffement de la plaque et la libération de l’eau contenue par la plaque entraînant la fonte de la roche environnante. « Lorsque le magma réagit avec, par exemple, le calcaire que l’on trouve dans le centre de Java juste sous le volcan, il se remplit à point d’éclatement de dioxyde de carbone et d’eau, et les éruptions deviennent plus explosives », explique Valentin Troll, l’un des auteurs. de l’étude.

