Selon une étude, les services secrets américains sont « complaisants » et doivent être réformés

Par Costas Pitas

(Reuters) – Les services secrets américains sont devenus bureaucratiques et complaisants et ont besoin d’être réformés, a conclu jeudi une étude indépendante sur la première tentative d’assassinat de Donald Trump, affirmant que sans changement, un tel incident se reproduirait.

Le 13 juillet, Trump, candidat républicain à l’élection présidentielle du 5 novembre, a échappé de peu à être touché à la tête à Butler, en Pennsylvanie, par une balle qui lui a effleuré l’oreille.

Ce quasi-accident a révélé de graves failles de sécurité et a conduit à des mesures de protection renforcées pour les rassemblements extérieurs de Trump.

L’administration du président Joe Biden a lancé une enquête indépendante qui a publié jeudi ses conclusions, critiquant les services secrets et suggérant un certain nombre de recommandations.

« Les services secrets sont devenus bureaucratiques, complaisants et statiques même si les risques se sont multipliés et la technologie a évolué », a écrit le comité, affirmant avoir découvert de nombreuses erreurs qui ont conduit à l’attaque du 13 juillet et appelé à une réforme fondamentale.

« Sans cette réforme, le comité d’examen indépendant estime qu’un autre majordome peut se reproduire et se reproduira. »

Le panel a déclaré que certaines failles « semblent être systémiques ou culturelles ». Il a évoqué un manque d’appropriation de la part du personnel expérimenté de haut niveau, un manque de cohésion dans la planification de la sécurité et un manque de clarté quant à la responsabilité du site.

Les recommandations incluent une surveillance aérienne des événements extérieurs avec des candidats à la présidentielle, un rapport de situation au moment où la personne protégée arrive et qu’au moins un représentant des services secrets et chaque organisme d’application de la loi de l’État et local soient ensemble au centre de communication.

Il a déclaré que de nombreuses recommandations devraient être mises en œuvre d’ici la fin mars 2025 et qu’une évaluation aurait lieu au plus tard le 1er octobre 2025.

La fusillade de Butler a suscité de nombreuses critiques à l’encontre des services secrets américains et a entraîné la démission de son directeur.

Une enquête des services secrets a révélé des lacunes dans la communication et un manque de diligence avant la fusillade. Par la suite, l’agence a approuvé des mesures de sécurité supplémentaires pour Trump, notamment l’utilisation de verre pare-balles pour le protéger lors des rassemblements en plein air.

Plus tôt ce mois-ci, Trump est revenu à Butler, rassemblant une grande foule dans cet État critique du champ de bataille avant l’élection présidentielle que les sondages montrent comme étant trop proche pour être convoquée.

Les services secrets ont déclaré avant ce rassemblement qu’il y avait eu « des changements et des améliorations complets de nos capacités de communication, de nos ressources et de nos opérations de protection ».

Deux mois après l’incident de Pennsylvanie, le 15 septembre, un homme armé s’est caché pendant près de 12 heures sans être détecté sur le parcours de golf de Trump à West Palm Beach, en Floride, avec l’intention de le tuer, ont indiqué les procureurs. Il a été contrecarré par un agent des services secrets patrouillant sur le parcours devant Trump.

(Reportage de Costas Pitas)