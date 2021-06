Selon une étude, les satellites ont peut-être sous-estimé le réchauffement climatique depuis 40 ans

Les scientifiques du climat du Lawrence Livermore National Lab ont découvert que les satellites ont peut-être sous-estimé le réchauffement climatique au cours des 40 dernières années, selon une nouvelle étude publiée dans le Journal du climat le 20 mai. Les incohérences dans les données d’observation enregistrées par les satellites ont été révélées lorsque l’équipe de chercheurs a utilisé la dernière technique de modélisation climatique par rapport à l’ancien modèle et aux données d’observation.

Selon la nouvelle technique, dans laquelle les scientifiques ont utilisé un ensemble des derniers modèles climatiques, il pourrait y avoir un « faible biais systémique » dans les tendances de température des satellites de la couche la plus basse de l’atmosphère terrestre – la troposphère. Les chercheurs ont comparé les tendances des données climatiques prédites par la 6e phase du projet d’intercomparaison de modèles couplés (CMIP6) avec les données satellitaires ou CMIP5.

Le CMIP est une initiative du Programme mondial de recherche sur le climat qui «fournit une infrastructure communautaire à l’appui du diagnostic, de la validation, de l’intercomparaison, de la documentation et de l’accès aux données des modèles climatiques», selon son énoncé de mission. À l’aide de l’ensemble multi-modèles, les scientifiques ont étudié la relation entre quatre indicateurs climatiques : la vapeur d’eau, la température de surface de la mer, la température troposphérique inférieure et la température troposphérique moyenne à supérieure.

Les scientifiques ont découvert que si l’on en croit les rapports observés entre la vapeur d’eau et la température, de nouvelles simulations indiquaient un réchauffement global tropical de la surface de la mer plus important que celui estimé par CMIP5 ou les données satellitaires. Le comportement de ces indicateurs, qui ont été simulés à l’aide de l’ensemble multi-modèles, est régi par des processus physiques de base indiquant une probabilité d’exactitude plus élevée.

Cependant, « il est actuellement difficile de déterminer quelle interprétation est la plus crédible », mentionné Ben Santer, climatologue au Lawrence Livermore National Lab et auteur principal de l’étude. Cependant, il a ajouté que l’analyse de l’équipe a révélé à quel point « plusieurs ensembles de données d’observation semblent être en contradiction avec d’autres ».

